About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG IPS Full HD de 23,8 pulgadas y 120 Hz

Monitor LG IPS Full HD de 23,8 pulgadas y 120 Hz

24U411A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
perspective view
Back view
Right side view
Left side view
Rear view
Back view
perspective view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
perspective view
Back view
Right side view
Left side view
Rear view
Back view
perspective view

Características principales

  • Full HD
  • Tasa de actualización de 120 Hz, reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms.
  • Diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados
  • HDR 10 / sRGB 99 % (típico)
  • Diseño ergonómico con inclinación de -5° a 20°.
  • Dynamic Action Sync / Estabilizador de negro
Más

23,8" Full HD IPS

Diseño delgado. Colores reales.

Nuestra pantalla Full HD (1920 x 1080) ofrece imágenes nítidas con una gama de colores sRGB del 99 % (típico) y un brillo de 250 nits (típico) con una relación de contraste de 1500:1.

Un monitor IPS Full HD de 23,8 pulgadas se muestra en una moderna configuración de escritorio, mostrando una colorida galería de fotos. La escena destaca el diseño delgado del monitor, la precisión de los colores vivos con sRGB 99 % (típico) y la nítida resolución Full HD. Un teclado, un ratón, una taza de café y unos auriculares completan el espacio de trabajo limpio.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

Resumen de las características principales de un monitor en forma de cuadrícula, en el que se destacan las especificaciones clave: pantalla IPS Full HD, frecuencia de actualización de 120 Hz, sRGB 99 % (típico) con HDR10, diseño prácticamente sin bordes, base del soporte delgada, MBR (reducción del desenfoque por movimiento) de 1 ms e inclinación ajustable. Cada característica se muestra con una imagen o un icono representativo.
Imagen promocional de un monitor con frecuencia de actualización de 120 Hz. A la izquierda, el texto destaca ventajas como imágenes fluidas y un flujo de trabajo sin interrupciones. A la derecha, varias pantallas superpuestas muestran un juego de disparos de ciencia ficción, gráficos y software de diseño, lo que ilustra el rendimiento fluido en todas las tareas.

Tasa de actualización de 120 Hz

Imágenes fluidas. Fluidez perfecta.

Una rápida frecuencia de 120 Hz proporciona una carga fluida de fotogramas en diversos programas. Además, podrás disfrutar de una experiencia de juego realista con menos interrupciones en la pantalla y menos desenfoque de movimiento.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del ordenador del usuario.

Escena de un juego de carreras utilizada para promocionar la función MBR (reducción del desenfoque de movimiento) de 1 ms de un monitor. Un coche de carreras futurista de color amarillo brillante recorre a toda velocidad la pista con efectos de desenfoque de movimiento. A la derecha, el texto destaca ventajas como la rapidez del juego, la reducción del desenfoque y la ventaja competitiva.

MBR de 1 ms

Velocidad vertiginosa hacia la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* proporciona una experiencia de juego fluida, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y rápidos en medio de toda la acción pueden dar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia y, mientras está activada, no se pueden utilizar las siguientes funciones: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acción).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la función MBR de 1 ms.

sRGB 99 % (típico) y HDR 10

Siente el combate real con colores vivos.

Nuestro monitor es compatible con HDR 10 y ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB (típico), lo que proporciona un amplio espectro cromático que permite una representación del color de alta fidelidad para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva. La expresión de colores vivos también lo hace ideal para trabajos creativos, tareas de productividad y entretenimiento informal.

Aplicación LG Switch

Cambia rápidamente

La aplicación LG Switch te ayuda a optimizar el monitor para tu trabajo y tu vida. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 partes, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Estabilizador negro

El estabilizador negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente entre explosiones repentinas.

Modo lector

El modo de lectura ajusta la temperatura del color y la luminosidad, lo que permite una experiencia visual adecuada para leer en un monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla, proporcionando una visión cómoda.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Las funciones anteriores pueden variar en función de las condiciones reales de uso del usuario.

Inclinación de la cabeza de -5º a 20º

Inclinación ajustable para tu comodidad

Ya sea que estés viendo vídeos, asistiendo a reuniones virtuales o cambiando entre aplicaciones, la pantalla con inclinación ajustable mantiene tus ojos alineados y enfocados. Disfruta de una experiencia más natural y menos fatigante con un control de ángulo suave de -5° a 20°.

Imprimir

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    120

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (Más rápido)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    PC Monitor

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    5ms (Más rápido)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2745(H) × 0.2745(V) mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    120

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    220

  • Relación de contraste (mín.)

    1050:1

  • Tamaño [cm]

    60

CONECTIVIDAD

  • D-Sub

    SI

  • HDMI

    SI (1ea)

  • Salida de auriculares

    3 polos (Solo sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Debilidad del color

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • VRR

    SI

  • Super Resolución+

    SI

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    605 x 385 x 145

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    539.2 x 417.6 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    539.2 x 417.6 x 220

  • Peso en el envío [kg]

    4.4 Kg

  • Peso con soporte [kg]

    3.2 Kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2.3 Kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5W

  • Consumo (DC Off)

    Menos de 0.3W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (Adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

Qué opina la gente

Preguntas Frecuentes 

Q.

¿Cuáles son los beneficios de usar monitores FHD y QHD?

A.

- Monitores FHD

1. Ideales para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, la edición de documentos y la transmisión de vídeo, con un precio asequible.

2. Compatibles con PC más antiguas y computadoras portátiles de nivel básico, ya que no requieren GPU de gama alta para un rendimiento fluido.

3. Muy adecuados para juegos de ritmo rápido como los eSports, donde es importante mantener una alta tasa de FPS.

 

- Monitores QHD

1. Ofrecen aproximadamente 1,8 veces más píxeles que las pantallas estándar, proporcionando un espacio de trabajo más amplio para la multitarea y el trabajo con contenido detallado.

2. Ofrecen texto e imágenes más nítidos y precisos, lo que los hace adecuados para la creación de contenido que exige claridad visual.

3. Proporcionan efectos visuales realistas y una jugabilidad más fluida, lo que los hace ideales para los videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores FHD y QHD?

A.

Los monitores FHD son muy adecuados para usuarios que valoran la practicidad y la asequibilidad. Proporcionan una resolución suficiente para las tareas diarias, como la edición de documentos, el correo electrónico y la transmisión de vídeo, lo que los hace ideales para oficinistas, estudiantes y usuarios domésticos. Como ejercen menos presión sobre la GPU, también son una excelente opción para los jugadores ocasionales que disfrutan de títulos de eSports con alta tasa de refresco.

 

Los monitores QHD se recomiendan para usuarios que necesitan más espacio en la pantalla y una calidad de imagen más nítida. Ofrecen un entorno de trabajo eficiente para profesionales como marketers, planificadores y analistas que a menudo realizan múltiples tareas. Con una demanda de GPU relativamente baja pero una alta precisión visual, también son adecuados para editores de fotos/vídeos principiantes y creadores de contenido. Además, los monitores QHD ofrecen mejores efectos visuales y un rendimiento más fluido para los jugadores que disfrutan de experiencias de videojuegos de alta calidad.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles IPS y VA?

A.

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

Especial para ti