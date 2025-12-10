Monitor LG IPS Full HD de 23,8 pulgadas y 120 Hz

- Monitores FHD

1. Ideales para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, la edición de documentos y la transmisión de vídeo, con un precio asequible.

2. Compatibles con PC más antiguas y computadoras portátiles de nivel básico, ya que no requieren GPU de gama alta para un rendimiento fluido.

3. Muy adecuados para juegos de ritmo rápido como los eSports, donde es importante mantener una alta tasa de FPS.

- Monitores QHD

1. Ofrecen aproximadamente 1,8 veces más píxeles que las pantallas estándar, proporcionando un espacio de trabajo más amplio para la multitarea y el trabajo con contenido detallado.

2. Ofrecen texto e imágenes más nítidos y precisos, lo que los hace adecuados para la creación de contenido que exige claridad visual.

3. Proporcionan efectos visuales realistas y una jugabilidad más fluida, lo que los hace ideales para los videojuegos de alta calidad.