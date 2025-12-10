We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"
Detalles dominados
En el escritorio, hay un monitor ultrafino que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un mouse, papel y lápices de colores.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Disfruta de tu creatividad
Experimenta una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UHD. UltraFine™ admite una resolución de 4K, 90 % DCI-P3, más de 300 nits de brillo y un diseño sin bordes en 3 lados que proporciona una estación de trabajo eficiente para ilustradores, fotógrafos y editores de video.
Pantalla
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (vista panorámica de 178°)
Calidad de imagen
HDR10
DCI-P3 90 % (típico)
Brillo de 300 nits
Característica
Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
Inclinación ajustable
HDR 10 con DCI-P3 90 %
Vea colores increíbles
La tecnología HDR ahora se aplica a diversos contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 90 %, que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.
La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 90 %.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Aplicación LG Switch
Cambie rápidamente
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta en 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última aplicación LG Switch, busque 27US500-W en el menú de soporte de LG.com.
Qué hay en la caja
1. Cuerpo del soporte 2. Base del soporte 3. Tornillos 4. Adaptador de corriente 5. Cable HDMI 6. Guía de inicio rápido, tarjeta de registro, garantía
La caja incluye el cuerpo del soporte, la base del soporte, los tornillos, el adaptador de corriente, el cable HDMI, la guía de inicio rápido, la tarjeta de registro y la garantía.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160F
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UHD
Año
Y24
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
3840 x 2160F
Paso de píxeles [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
240
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
240
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí(2ea)
DisplayPort
Sí(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3-pole (Sound Only)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Debilidad del color
SÍ
A prueba de parpadeos
SÍ
Sincronización de acción dinámica
SÍ
Estabilizador negro
SÍ
Modo Lector
SÍ
Super Resolución+
SÍ
Efecto HDR
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
690x447x167
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613.5x454.7x214.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613.5x363.5x45.4
Peso en el envío [kg]
7.3
Peso con soporte [kg]
5.5
Peso sin soporte [kg]
4.8
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
25W
Consumo de energía (modo de reposo)
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
Consumo (DC Off)
Less than 0.3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
SÍ
Cable de alimentación
SÍ
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
Sí
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
