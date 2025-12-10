About Cookies on This Site

Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"

Monitor LG IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"

27US500-W
FRONT VIEW
LEFT PERSPECTIVE VIEW
RIGHT VIEW
REAR VIEW
REAR PERSPECTIVE VIEW
PORT VIEW
STAND VIEW
TOP VIEW
REAR VIEW
REAR PERSPECTIVE VIEW
PORT VIEW
STAND VIEW
TOP VIEW

Características principales

  • Pantalla IPS 4K UHD de 27" (3840 x 2160)
  • HDR10, DCI-P3 90 % (típico)
  • Mejora del brillo a 300 nits
  • Diseño virtualmente sin bordes en 3 lados
  • LG Switch
Más
LG UltraFine™ Display.

Detalles dominados

En el escritorio, hay un monitor ultrafino que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un mouse, papel y lápices de colores.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Disfruta de tu creatividad

Experimenta una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UHD. UltraFine™ admite una resolución de 4K, 90 % DCI-P3, más de 300 nits de brillo y un diseño sin bordes en 3 lados que proporciona una estación de trabajo eficiente para ilustradores, fotógrafos y editores de video.

Pantalla

27” UHD 4K (3840x2160)

IPS (vista panorámica de 178°)

Calidad de imagen

HDR10

DCI-P3 90 % (típico)

Brillo de 300 nits

Característica

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Inclinación ajustable

HDR 10 con DCI-P3 90 %

Vea colores increíbles

La tecnología HDR ahora se aplica a diversos contenidos. Nuestro monitor es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 90 %, que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.

La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 90 %.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

A la izquierda, hay una imagen FHD y a la derecha, una imagen 4K UHD.

UHD 4K

Nitidez con
8,29 millones de píxeles

Disfrute de una expresión de color vívida y precisa gracias a UHD 4K.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

El diseño de bisel delgado de 3 lados con la forma delgada y plana del soporte se integra en su oficina o hogar ocupando un espacio mínimo. Y permite una experiencia de trabajo ideal a través del cómodo ajuste de inclinación.

Diseño sin bordes

3 lados prácticamente sin bordes

 

Inclinación

-5~15˚

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Aplicación LG Switch

Cambie rápidamente

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta en 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última aplicación LG Switch, busque 27US500-W en el menú de soporte de LG.com.

Qué hay en la caja

1. Cuerpo del soporte 2. Base del soporte 3. Tornillos 4. Adaptador de corriente 5. Cable HDMI 6. Guía de inicio rápido, tarjeta de registro, garantía

La caja incluye el cuerpo del soporte, la base del soporte, los tornillos, el adaptador de corriente, el cable HDMI, la guía de inicio rápido, la tarjeta de registro y la garantía.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Imprimir

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160F

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UHD

  • Año

    Y24

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    3840 x 2160F

  • Paso de píxeles [mm]

    0.1554(H) * 0.1554(V)

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación de contraste (mín.)

    700:1

  • Tamaño [cm]

    240

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí(2ea)

  • DisplayPort

    Sí(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3-pole (Sound Only)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Debilidad del color

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización de acción dinámica

  • Estabilizador negro

  • Modo Lector

  • Super Resolución+

  • Efecto HDR

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    690x447x167

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613.5x454.7x214.9

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613.5x363.5x45.4

  • Peso en el envío [kg]

    7.3

  • Peso con soporte [kg]

    5.5

  • Peso sin soporte [kg]

    4.8

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    25W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

  • Consumo (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    External Power(Adapter)

ACCESORIO

  • HDMI

  • Cable de alimentación

APLICACIÓN SW

  • Controlador Dual

