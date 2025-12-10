We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida
32UR550K-B
Detalles dominados
Experimente una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 31,5 pulgadas, puedes trabajar de manera eficiente y sumergirte en la transmisión.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Funciones enfocadas al gaming
Juegos inmersivos
32UR550K no solo brinda emociones con su imagen decente y sonido estéreo (con Waves MaxxAudio®), sino que también proporciona Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego realista.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Sincronización de acción dinámica
Reaccionar rápidamente
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
Estabilizador negro
Da un paso adelante en la oscuridad
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
Disfruta de contenidos 4K y HDR
Esplendor visual
Descubra contenido HDR de varios servicios de transmisión y disfrute de un brillo vívido y una amplia gama de colores en el monitor LG UltraFine 4K. Con la tecnología HDR compatible con el espacio de color DCI-P3, sumérgete en imágenes impresionantes que dan vida a tu entretenimiento.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El servicio de streaming OTT solo está disponible conectando un dispositivo OTT a un monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado).
Aplicación LG Switch
Cambiar rápidamente
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última aplicación LG Switch, busque 32UR550K en el menú de soporte de LG.com.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Logre una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajuste fácilmente la altura, la inclinación y el giro para lograr una experiencia de visualización ideal.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
4ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivote
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UHD
Año
Y24
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
VA
Tiempo de respuesta
4ms (GtG at Faster)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.06053 x 0.18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
3000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
2100:1
Tamaño [cm]
80
ACCESORIO
HDMI
Si
CONECTIVIDAD
HDMI
Si (2)
DisplayPort
Si (1)
Versión DP
1.4
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
3-pole (Solo sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Si
Debilidad del color
Si
Ahorro de energía inteligente
Si
Modo Lector
Si
Super Resolución+
Si
Estabilización del brillo
Si
Efecto HDR
Si
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
821x226X507
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714.3x420.1x45.7
Peso con soporte [kg]
7.0
Peso sin soporte [kg]
5.2
SONIDO
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Si
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
Si
