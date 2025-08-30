We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla IPS UHD 4K de 27” con relación de contraste 2000:1
27UQ850V-W
Detalles dominados
Monitor LG UltraFine Display
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Profundiza tu creatividad
Añade profundidad extra a tus diseños y lleva la creatividad a nuevas alturas con nuestro monitor UltraFine™ 27UQ850V.
Impresionante profundidad
IPS con alto contraste 2000:1
Color realista
VESA DisplayHDR™ 400
DCI-P3 98 % (típ.)
UHD 4K
Comodidad para el usuario
LG Calibration Studio
USB Type-C™ (PD 90W)
Diseño ergonómico
* Comparado con monitores convencionales con una relación de contraste de 1000:1.
* Brillo: 400 nits (típ.), Gama de color: DCI-P3 98% (típ.).
Lo que sea que crees,
hazlo con facilidad
Con resolución UHD y color intenso, UltraFine™ ofrece una estación de trabajo eficiente que soporta ilustradores, fotógrafos y editores de video.
* El programa de software en la imagen no está incluido en el paquete.
LG Calibration Studio
Funciones de control fáciles de usar
Encuentra el balance de color exacto que buscas con el software LG Calibration Studio.
* El software y un sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visita LG.COM.
Multi-interfaz
Múltiples conexiones
Los profesionales creativos suelen tener mucho equipo. Conecta tus distintos dispositivos y logra la conectividad que necesitas para trabajar efectivamente.
*Para funcionar correctamente, el cable USB Type-C™ incluido en el paquete es necesario para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.
*La conexión con otros dispositivos puede variar según las especificaciones del dispositivo a conectar.
Diseño ergonómico
Ve las cosas a tu manera
Logra una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajusta fácilmente la altura, inclinación y pivote para tu experiencia de visualización ideal.
OnScreen Control
Organiza pantallas con facilidad
Reposiciona tu pantalla y cambia tu perspectiva con On-Screen Control (OCS). Todo en solo unos clics.
* Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón Descargar.
* Las funciones pueden no funcionar correctamente dependiendo del PC que esté usando el usuario.
Qué hay en la caja
1. Cuerpo del soporte 2. Base del soporte 3. Soporte para cables 4. Adaptador de corriente 5. Cable HDMI 6. Cable DP 7. Cable USB A a B 8. Cable USB C a C
