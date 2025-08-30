Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pantalla IPS UHD 4K de 27” con relación de contraste 2000:1

Pantalla IPS UHD 4K de 27” con relación de contraste 2000:1

Pantalla IPS UHD 4K de 27” con relación de contraste 2000:1

27UQ850V-W
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear perspective view
rear view
close-up view of ports
side view of the monitor moving downwards for height adjustment
front view with the display pivoting 90 degrees in a portrait view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear perspective view
rear view
close-up view of ports
side view of the monitor moving downwards for height adjustment
front view with the display pivoting 90 degrees in a portrait view

Características principales

  • Pantalla IPS UHD 4K de 27 pulgadas (3840x2160)
  • Relación de contraste 2000:1
  • DCI-P3 98 % (típico) con VESA DisplayHDR™ 400
  • Software Calibration Studio
  • USB Type-C™ (PD 90W), DisplayPort, HDMI x2, USB x2
  • Soporte ajustable en altura / pivote / inclinación
Más
LG UltraFine™ Display.

LG UltraFine™ Display.

Detalles dominados

Monitor LG UltraFine Display

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Profundiza tu creatividad

Añade profundidad extra a tus diseños y lleva la creatividad a nuevas alturas con nuestro monitor UltraFine™ 27UQ850V.

Impresionante profundidad

IPS con alto contraste 2000:1

Color realista

VESA DisplayHDR™ 400

DCI-P3 98 % (típ.)

UHD 4K

Comodidad para el usuario

LG Calibration Studio

USB Type-C™ (PD 90W)

Diseño ergonómico

La relación de contraste 2000:1 ofrece detalles claros sin aplastar, incluso en imágenes oscuras.

IPS con alto contraste 2000:1

Negro más profundo para detalle

Nuestra relación de contraste 2000:1 ofrece detalles claros sin aplastar, incluso en imágenes oscuras. El panel IPS permite disfrutar de precisión desde un ángulo de 178 grados, añadiendo múltiples perspectivas a tu trabajo.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

* Comparado con monitores convencionales con una relación de contraste de 1000:1.

El VESA DisplayHDR™ 400 te permite disfrutar de colores claros y realistas con hasta un 98% de DCP-P3.

VESA HDR 400 | DCI-P3 98%

Color siempre realista

El VESA DisplayHDR™ 400 te permite disfrutar de colores claros y realistas con hasta un 98% de DCI-P3, con ajustes intuitivos de contraste en el rango dinámico alto, desde luz a oscuridad.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

* Brillo: 400 nits (típ.), Gama de color: DCI-P3 98% (típ.).

Disfruta de una expresión de color vívida y precisa gracias a UHD 4K.

UHD 4K

Claridad con
8.29 millones de píxeles

Disfruta de una expresión de color vívida y precisa gracias a UHD 4K.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Lo que sea que crees,
hazlo con facilidad

Con resolución UHD y color intenso, UltraFine™ ofrece una estación de trabajo eficiente que soporta ilustradores, fotógrafos y editores de video.


Una escena de Photoshop, streaming y edición de video con el 27UQ850V.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

* El programa de software en la imagen no está incluido en el paquete.

LG Calibration Studio

Funciones de control fáciles de usar

Encuentra el balance de color exacto que buscas con el software LG Calibration Studio.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

* El software y un sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visita LG.COM.

Multi-interfaz

Múltiples conexiones

Los profesionales creativos suelen tener mucho equipo. Conecta tus distintos dispositivos y logra la conectividad que necesitas para trabajar efectivamente.


LG UltraFine™ es compatible con varios tipos de dispositivos, proporcionando USB Type-C™, DisplayPort, puerto HDMI y dos puertos USB.
Imagen pictograma puerto USB Type-C™.

USB type-C

Imagen pictograma DisplayPort.

DisplayPort

Imagen pictograma 2 puertos HDMI.

HDMIx2

Imagen pictograma 2 puertos USB.

USBx2

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para funcionar correctamente, el cable USB Type-C™ incluido en el paquete es necesario para conectar el puerto USB Type-C™ al monitor.

*La conexión con otros dispositivos puede variar según las especificaciones del dispositivo a conectar.

Diseño ergonómico

Ve las cosas a tu manera

Logra una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajusta fácilmente la altura, inclinación y pivote para tu experiencia de visualización ideal.


Soporte One Click para una configuración sencilla del monitor sin necesidad de otros equipos.

Soporte One Click

Fácil instalación

Monitor con ajuste de inclinación.

Inclinación

-5~20˚

Monitor con ajuste de pivote.

Pivote

90°, sentido horario

Monitor con ajuste de altura.

Altura

110 mm

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

OnScreen Control

Organiza pantallas con facilidad

Reposiciona tu pantalla y cambia tu perspectiva con On-Screen Control (OCS). Todo en solo unos clics.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

* Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz clic en el botón Descargar.

* Las funciones pueden no funcionar correctamente dependiendo del PC que esté usando el usuario.

Qué hay en la caja

27UQ850V Qué hay en la caja (1. Cuerpo del soporte 2. Base del soporte 3. Soporte para cables 4. Adaptador de corriente 5. Cable HDMI 6. Cable DP 7. Cable USB A a B 8. Cable USB C a C)

1. Cuerpo del soporte 2. Base del soporte 3. Soporte para cables 4. Adaptador de corriente 5. Cable HDMI 6. Cable DP 7. Cable USB A a B 8. Cable USB C a C

 

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

27” UHD 4K

3840x2160

2000:1

Alto contraste

IPS

178° ángulo amplio

DCI-P3 98%

Amplio rango de color

HDR 400

Certificado VESA

Calibración

LG Calibration Studio

USB
Type-C™

PD hasta 90W

Ergonómico

Diseño

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.