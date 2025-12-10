About Cookies on This Site

LG UltraFine™evo Nano IPS Negro 6K de 32" con Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™evo Nano IPS Negro 6K de 32" con Thunderbolt™ 5

32U990A-S
front view with height extended
front view
15 degree side view with tilted screen
pivot screen front view
90 degree side view with height extended
90 degree side view
90 degree side view with tilted screen
top view
rear view
rear view with stand disassembled
stand close-up
USP card: 6K with 224ppi. A wider workspace, clarity in detail
USP card: Professional display. Professional performance.
USP card: Next-gen compatibility, powered by Thunderbolt™ 5
USP card: Full port selection a powerful hub — works both Mac and PC
Características principales

  • Resolución de 32” 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C abajo x2, USB-C arriba x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98 % (Typ.), Adobe RGB 99,5 %, profundidad de color real de 10 bits
  • Relación de contraste 2.000:1
  • Certificación TÜV Rheinland Eye Comfort
Más
DisplayCompatibilidadUsabilidad
Imagen del producto LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y logotipos de premios a continuación

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Excelencia galardonada

Logotipo del Premio Tendencias Digitales

Digital Trends 2025

La mejor línea de monitores Readers' Choice para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad

Logotipo del Premio a la Innovación CES

Homenajeado en CES 2025

Premios a la Innovación CES - Homenajeado

en Imagenología

Logotipo del premio iF Design

Premio de Diseño iF 2025

Premio de diseño iF - Ganador

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

6 imágenes diferentes con texto que implica las características clave de UltraFine

6 imágenes diferentes con texto que implica las características clave de UltraFine

No se incluyen imágenes

6K con 224ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles

La pantalla 6K (6144×3456, 224ppi) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que el 4K UHD estándar (3840×2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas a la vez. Puede trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y al mismo tiempo tener espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus ultra altos 224ppi (píxeles por pulgada) ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21.233.664 píxeles, lo que equivale aproximadamente a 21,23 millones, lo que proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8.294.400 píxeles.

Pantalla profesional.Rendimiento profesional.

Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece precisión de color precisa, espacio visual expansivo y compatibilidad perfecta para admitir editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creadores de inteligencia artificial y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en cada tarea.

Dos monitores UltraFine idénticos con imágenes están colocados en un estudio oscuro.

Dos monitores UltraFine idénticos con imágenes están colocados en un estudio oscuro.

5 imágenes que muestran a varios trabajadores creativos trabajando en monitores UltraFine utilizando varias herramientas.

5 imágenes que muestran a varios trabajadores creativos trabajando en monitores UltraFine utilizando varias herramientas.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Compatibilidad de próxima generación, impulsada por Thunderbolt™ 5

Mejore su flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza compatibilidad de próxima generación y admite flujos de trabajo clave sin problemas con una transferencia 2 veces más rápida**, conexión en cadena de 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite la conectividad y la multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, 96 W Power Delivery admite una carga rápida y confiable para mejorar la productividad. Es todo lo que necesita para unir un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

Transferencia 2 veces más rápida**

(Hasta 80 Gbps)

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

6K Dasiy Chain

Icono de transferencia más rápida | Icono de cadena de margaritas de 6K | Icono de entrega de energía

Entrega de energía de 96W

Se colocan dos monitores UltraFine idénticos con pantallas de programas al lado de una computadora portátil y un almacenamiento, conectados con cables que muestran su conectividad múltiple.

Se colocan dos monitores UltraFine idénticos con pantallas de programas al lado de una computadora portátil y un almacenamiento, conectados con cables que muestran su conectividad múltiple.

*Para funcionar correctamente, se requiere el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

*Los cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 y Thunderboltx1 están incluidos en el paquete.

*La funcionalidad, la resolución y la frecuencia de actualización de la conexión en cadena pueden estar limitadas según el rendimiento de las computadoras Mac y PC conectadas.

**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel. 

Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.

※ Nota ※

 

Windows: Es posible que la pantalla no funcione correctamente según el procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.

*Requisitos mínimos: Intel 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.

 

macOS: Es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon según la versión de macOS.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.

Imagen de primer plano de los puertos del monitor UltraFine para mostrar las distintas conectividades de cables que tiene.

Selección completa de puertos para un hub potente — funciona tanto con computadoras Mac como con PC

Compatible con computadoras Mac y PC, el monitor LG UltraFine evo 6K le permite conectarse libremente a una amplia gama de dispositivos a través de su completa selección de puertos, convirtiéndolo en un potente centro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 y Thunderboltx1 están incluidos en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.

Experiencia perfecta para computadoras Mac

Disfrute de una compatibilidad fluida con las computadoras Mac. Con el modo Studio, claridad High-PPI y M-Control, UltraFine evo 6K proporciona compatibilidad diseñada para computadoras Mac.

Modo Studio*, ajuste de color sencillo para ordenadores Mac

El modo Estudio de UltraFine evo 6K proporciona tres ajustes preestablecidos de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con computadoras Mac. Corrige variaciones sutiles para admitir colores consistentes en toda la pantalla.

Claridad de alto PPI** para computadoras Mac

UltraFine evo 6K ofrece 224ppi, lo que proporciona una claridad de alto PPI cuando se conecta a computadoras Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, brindando una experiencia de visualización nítida y detallada en una pantalla más grande.

Control sencillo con M-control***

Controle el brillo y el sonido de UltraFine evo 6K de forma fácil y cómoda utilizando el teclado de una computadora Mac conectada.

*El modo Studio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). Los cronogramas de disponibilidad y actualización pueden variar según el país; consulte el sitio web local de LG para obtener más detalles.

**La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes se simulan con fines ilustrativos.

***M-Control requiere el uso del software LG Switch al activar o desactivar la función.

****Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.

*****Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

※ Monitorear aviso de actualización de software ※

El uso del modo Studio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual a través de LG Switch cuando la computadora está conectada a Internet y el monitor usando (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.

Descargar

*Esta actualización requiere LG Switch versión 7.3.3 o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac.

**El cronograma de actualización puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles.

Vista frontal del monitor UltraFine con una imagen colorida que muestra cómo se muestra el color con precisión. Debajo del logotipo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Cada matiz de color, plenamente realizado

VESA DisplayHDR™ 600 ofrece luces brillantes, sombras profundas y una representación precisa del color para profesionales creativos. Realza texturas, elementos y la interacción natural de luces y sombras.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Dominio profesional del color, píxel a píxel

Ofrece una cobertura Adobe RGB 99,5 % y DCI-P3 98 % (típ.), ofreciendo una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. La profundidad real de 10 bits captura cada tono con transiciones suaves y fluidas, lo que lo hace ideal para HDR y trabajos creativos de alta resolución que exigen precisión.

Una imagen de pantalla de tamaño completo con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.

Logotipo de Adobe RGB

Adobe RGB superior al 99,5%

Adobe RGB es una gama de colores ampliamente utilizada en flujos de trabajo relacionados con la impresión, que permite a los creadores verificar la precisión del color en medios digitales e impresos en una sola pantalla.

Logotipo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gama de colores precisa y vibrante, ideal para edición de vídeo y gradación de color.

Logotipo en color real de 10 bits

Profundidad de color real de 10 bits

La verdadera profundidad de color de 10 bits proporciona una representación del color precisa y detallada para contenido HDR y de alta resolución, sin depender de métodos simulados de 8 bits + FRC.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 450 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 98 % (típ.)

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Una imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 1000:1 para mostrar su expresión de color negro en comparación con la relación de contraste de 2000:1.

Contraste 2000:1

Una imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 2000:1 para mostrar un color negro más intenso que una relación de 1000:1.

Contraste 1000:1

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

2000:1 negros más profundos y sombras ricas

Debido a que la relación de contraste afecta la representación precisa del color, Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar 1000:1 a 2000:1, brindando colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimente negros más profundos y sombras más ricas que mantienen una expresión de color consistente en la pantalla de borde a borde, y una mayor sensación de realismo que transmite sus resultados visuales de forma natural.

Confort ocular, certificado por TÜV Rheinland

Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para brindar una experiencia de visualización cómoda sin fatiga visual. 

incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características.

*ID de certificación TÜV Rheinland (luz azul baja - Solución de hardware): 1111305154

No se incluyen imágenes

Soporte delgado, máxima capacidad de ajuste

El diseño de 4 lados prácticamente sin bordes mejora la inmersión, mientras que el soporte en L delgado y minimalista mantiene un espacio de trabajo limpio y organizado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y gira 90° en cualquier dirección para el modo vertical, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, codificar o navegar por Internet.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados

Icono de inclinación

Inclinación

-5° ~ 20°

Iono de altura

Altura

60mm

Icono de giro

Rotación

90°

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Switch para crear

La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para trabajar como para jugar. Personalice sin esfuerzo la calidad y el brillo de su imagen preferida con un asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciéndola aún más conveniente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com

Un monitor UltraFine se coloca en un espacio virtual con ondas sonoras que provienen de la parte inferior del monitor y avanzan. En la pantalla, una mujer con un traje espacial rojo mira hacia adelante.

Práctico sonido integrado para trabajar y jugar

Los parlantes integrados de 5 W × 2 brindan un audio claro para juegos, videollamadas y películas, lo que le permite permanecer inmerso sin la necesidad de parlantes externos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31,47

  • Pantalla - Resolución

    6144 x 3456

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS Black

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    360

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U990A-S

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31,47

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS Black

  • Tratamiento de superficies

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    6144 x 3456

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Ar/Ab)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    360

  • Relación de contraste (típ.)

    2000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

  • Curvatura

    No

  • Gama de colores (mín.)

    450

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    224

  • Relación de contraste (mín.)

    1400:1

  • Tamaño [cm]

    79,94

  • Color Bit

    1.07B

CONECTIVIDAD

  • KVM integrado

  • HDMI

    SÍ (1x)

  • DisplayPort

    SÍ (1x)

  • Versión DP

    2.1 (UHBR 13,5 DSC)

  • Thunderbolt

    Sí (1 entrada/salida)

  • USB-C

    Sí (1 Arriba / 2 Abajo)

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

  • Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

    6144x3456@60Hz

  • Puerto USB descendente

    Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)

  • USB-C (Transmisión de datos)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Debilidad del color

  • Ahorro de energía inteligente

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • A prueba de parpadeos

  • Calibración HW

  • Sincronización de acción dinámica

  • Estabilizador negro

  • Modo Lector

  • Super Resolución+

  • Tecnología Nano IPS

    YES (IPS Black)

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    718,4 X 582,3 X 198,2

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    718,4 X 413,5 X 26,5

  • Peso en el envío [kg]

    14

  • Peso con soporte [kg]

    9,5

  • Peso sin soporte [kg]

    6

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    70 W

  • Consumo de energía (Energy Star)

    60 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 1,2 W

  • Consumo de energía (típ.)

    55 W

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    20V 18A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (color/longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Thunderbolt

    Blanco / 1.0 m

  • USB-C

    Blanco / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador Dual

  • Estudio de calibración LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

