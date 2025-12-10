LG UltraFine™evo Nano IPS Negro 6K de 32" con Thunderbolt™ 5

*Para funcionar correctamente, se requiere el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

*Los cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 y Thunderboltx1 están incluidos en el paquete.

*La funcionalidad, la resolución y la frecuencia de actualización de la conexión en cadena pueden estar limitadas según el rendimiento de las computadoras Mac y PC conectadas.

**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.