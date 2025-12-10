We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™evo Nano IPS Negro 6K de 32" con Thunderbolt™ 5
LG UltraFine™evo Nano IPS Negro 6K de 32" con Thunderbolt™ 5
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Excelencia galardonada
Digital Trends 2025
La mejor línea de monitores Readers' Choice para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad
Premio de Diseño iF 2025
Premio de diseño iF - Ganador
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.
No se incluyen imágenes
6K con 224ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles
La pantalla 6K (6144×3456, 224ppi) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que el 4K UHD estándar (3840×2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas a la vez. Puede trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y al mismo tiempo tener espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus ultra altos 224ppi (píxeles por pulgada) ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21.233.664 píxeles, lo que equivale aproximadamente a 21,23 millones, lo que proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8.294.400 píxeles.
Pantalla profesional.Rendimiento profesional.
Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece precisión de color precisa, espacio visual expansivo y compatibilidad perfecta para admitir editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creadores de inteligencia artificial y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en cada tarea.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Compatibilidad de próxima generación, impulsada por Thunderbolt™ 5
Mejore su flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza compatibilidad de próxima generación y admite flujos de trabajo clave sin problemas con una transferencia 2 veces más rápida**, conexión en cadena de 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite la conectividad y la multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, 96 W Power Delivery admite una carga rápida y confiable para mejorar la productividad. Es todo lo que necesita para unir un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.
*Para funcionar correctamente, se requiere el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.
*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.
*Los cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt están incluidos en el paquete.
*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
*Los cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 y Thunderboltx1 están incluidos en el paquete.
*La funcionalidad, la resolución y la frecuencia de actualización de la conexión en cadena pueden estar limitadas según el rendimiento de las computadoras Mac y PC conectadas.
**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.
Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de Intel.
※ Nota ※
Windows: Es posible que la pantalla no funcione correctamente según el procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.
*Requisitos mínimos: Intel 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.
macOS: Es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon según la versión de macOS.
*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 y Thunderboltx1 están incluidos en el paquete.
*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.
Experiencia perfecta para computadoras Mac
Disfrute de una compatibilidad fluida con las computadoras Mac. Con el modo Studio, claridad High-PPI y M-Control, UltraFine evo 6K proporciona compatibilidad diseñada para computadoras Mac.
Modo Studio*, ajuste de color sencillo para ordenadores Mac
El modo Estudio de UltraFine evo 6K proporciona tres ajustes preestablecidos de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con computadoras Mac. Corrige variaciones sutiles para admitir colores consistentes en toda la pantalla.
Claridad de alto PPI** para computadoras Mac
UltraFine evo 6K ofrece 224ppi, lo que proporciona una claridad de alto PPI cuando se conecta a computadoras Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, brindando una experiencia de visualización nítida y detallada en una pantalla más grande.
*El modo Studio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). Los cronogramas de disponibilidad y actualización pueden variar según el país; consulte el sitio web local de LG para obtener más detalles.
**La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes se simulan con fines ilustrativos.
***M-Control requiere el uso del software LG Switch al activar o desactivar la función.
****Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no proporciona ningún servicio ni garantía de Apple.
*****Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
※ Monitorear aviso de actualización de software ※
El uso del modo Studio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual a través de LG Switch cuando la computadora está conectada a Internet y el monitor usando (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.
*Esta actualización requiere LG Switch versión 7.3.3 o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac.
**El cronograma de actualización puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Dominio profesional del color, píxel a píxel
Ofrece una cobertura Adobe RGB 99,5 % y DCI-P3 98 % (típ.), ofreciendo una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. La profundidad real de 10 bits captura cada tono con transiciones suaves y fluidas, lo que lo hace ideal para HDR y trabajos creativos de alta resolución que exigen precisión.
Una imagen de pantalla de tamaño completo con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.
Adobe RGB superior al 99,5%
Adobe RGB es una gama de colores ampliamente utilizada en flujos de trabajo relacionados con la impresión, que permite a los creadores verificar la precisión del color en medios digitales e impresos en una sola pantalla.
DCI-P3 98%
Gama de colores precisa y vibrante, ideal para edición de vídeo y gradación de color.
Profundidad de color real de 10 bits
La verdadera profundidad de color de 10 bits proporciona una representación del color precisa y detallada para contenido HDR y de alta resolución, sin depender de métodos simulados de 8 bits + FRC.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 450 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 98 % (típ.)
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Contraste 2000:1
Contraste 1000:1
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
2000:1 negros más profundos y sombras ricas
Debido a que la relación de contraste afecta la representación precisa del color, Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar 1000:1 a 2000:1, brindando colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimente negros más profundos y sombras más ricas que mantienen una expresión de color consistente en la pantalla de borde a borde, y una mayor sensación de realismo que transmite sus resultados visuales de forma natural.
Confort ocular, certificado por TÜV Rheinland
Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para brindar una experiencia de visualización cómoda sin fatiga visual.
incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características.
*ID de certificación TÜV Rheinland (luz azul baja - Solución de hardware): 1111305154
No se incluyen imágenes
Soporte delgado, máxima capacidad de ajuste
El diseño de 4 lados prácticamente sin bordes mejora la inmersión, mientras que el soporte en L delgado y minimalista mantiene un espacio de trabajo limpio y organizado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y gira 90° en cualquier dirección para el modo vertical, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, codificar o navegar por Internet.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Switch para crear
La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para trabajar como para jugar. Personalice sin esfuerzo la calidad y el brillo de su imagen preferida con un asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciéndola aún más conveniente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31,47
Pantalla - Resolución
6144 x 3456
Pantalla - Tipo de panel
IPS Black
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
360
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U990A-S
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31,47
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS Black
Tratamiento de superficies
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
6144 x 3456
Paso de píxeles [mm]
0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm
Profundidad de color (número de colores)
DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Ar/Ab)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
360
Relación de contraste (típ.)
2000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)
Curvatura
No
Gama de colores (mín.)
450
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
224
Relación de contraste (mín.)
1400:1
Tamaño [cm]
79,94
Color Bit
1.07B
CONECTIVIDAD
KVM integrado
SÍ
HDMI
SÍ (1x)
DisplayPort
SÍ (1x)
Versión DP
2.1 (UHBR 13,5 DSC)
Thunderbolt
Sí (1 entrada/salida)
USB-C
Sí (1 Arriba / 2 Abajo)
Thunderbolt (Transmisión de datos)
SÍ
Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)
6144x3456@60Hz
Puerto USB descendente
Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)
Puerto USB ascendente
Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)
USB-C (Transmisión de datos)
SÍ
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Debilidad del color
Sí
Ahorro de energía inteligente
SÍ
PIP
SÍ
PBP
2PBP
A prueba de parpadeos
SÍ
Calibración HW
SÍ
Sincronización de acción dinámica
SÍ
Estabilizador negro
SÍ
Modo Lector
Sí
Super Resolución+
Sí
Tecnología Nano IPS
YES (IPS Black)
Tecla definida por el usuario
SÍ
Auto Input Switch
SÍ
Efecto HDR
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
937 X 183 X 490
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
718,4 X 582,3 X 198,2
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
718,4 X 413,5 X 26,5
Peso en el envío [kg]
14
Peso con soporte [kg]
9,5
Peso sin soporte [kg]
6
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
70 W
Consumo de energía (Energy Star)
60 W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 1,2 W
Consumo de energía (típ.)
55 W
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
20V 18A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Thunderbolt
Blanco / 1.0 m
USB-C
Blanco / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
SÍ
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
SÍ
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
