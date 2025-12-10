We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG de 22" Full HD con overclocking a 120Hz, sRGB 99% (Típ.), HDR 10, 1ms MBR
22U403A-B
()
Compacto pero capaz
Nuestra pantalla Full HD (1920 x 1080) de 22" ofrece imágenes claras con una gama de colores sRGB del 99 % (típ.) y un brillo de 250 nits (típ.) con una relación de contraste de 4000:1.
Monitor LG Full HD de 22 pulgadas en un moderno escritorio de oficina que muestra una colorida página web de galería de fotos, rodeado por un teclado, mouse, taza de café y auriculares en un espacio de trabajo luminoso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el mouse no están incluidos en el paquete.
*La función de frecuencia de actualización puede variar según las condiciones de la PC del usuario.
*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una reducción de la luminancia y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Sincronización adaptativa/DAS (Sincronización de acción dinámica)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento del MBR de 1 ms.
Siente el combate real con colores vivos.
Nuestro monitor admite HDR 10 y ofrece una cobertura de 99 % sRGB (típ.), lo que proporciona un amplio espectro de colores que permite una representación del color de alta fidelidad para una experiencia de juego inmersiva. La expresión de colores vivos también lo hace ideal para trabajos creativos, tareas de productividad y entretenimiento informal por igual.
Cambiar rápidamente
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Diseño ergonómico
El diseño limpio de una sola pieza y la base de soporte cuadrada mejoran la eficiencia del espacio y mantienen el espacio de trabajo organizado. Su diseño estable mejora el enfoque visual y admite una inclinación de -5° a 15°, lo que le ayuda a ajustar la pantalla para una mayor comodidad y alineación de visualización.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Especial para ti
