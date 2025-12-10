About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG de 22" Full HD con overclocking a 120Hz, sRGB 99% (Típ.), HDR 10, 1ms MBR

Monitor LG de 22" Full HD con overclocking a 120Hz, sRGB 99% (Típ.), HDR 10, 1ms MBR

22U403A-B
Vista frontal
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista en perspectiva
Vista lateral
Vista trasera
Vista trasera en perspectiva
Side view
Top view
Back side view
Back left view
Back right view
Vista frontal
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista en perspectiva
Vista lateral
Vista trasera
Vista trasera en perspectiva
Side view
Top view
Back side view
Back left view
Back right view

Características principales

  • Pantalla OLED FHD de 22 pulgadas (1920x1080)
  • sRGB 99% (Típ.)
  • Frecuencia de actualización nativa de 100Hz con overclocking a 120Hz
  • Reducción de desenfoque de movimiento de 1ms
  • HDR 10
  • Diseño ergonómico con inclinación ajustable
Más

Compacto pero capaz

Nuestra pantalla Full HD (1920 x 1080) de 22" ofrece imágenes claras con una gama de colores sRGB del 99 % (típ.) y un brillo de 250 nits (típ.) con una relación de contraste de 4000:1.

Monitor LG Full HD de 22 pulgadas en un moderno escritorio de oficina que muestra una colorida página web de galería de fotos, rodeado por un teclado, mouse, taza de café y auriculares en un espacio de trabajo luminoso.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el mouse no están incluidos en el paquete.

Presenta los aspectos más destacados del monitor LG 22U403A, que muestra resolución Full HD 1920×1080, rendimiento de color sRGB 99% (típ.) y HDR10, frecuencia de actualización de overclocking nativa de 100 Hz y 120 Hz, tiempo de respuesta MBR de 1 ms y un soporte inclinable ajustable para comodidad ergonómica.
Capas de pantalla apiladas que ilustran la frecuencia de actualización nativa de 100 Hz y overclock de 120 Hz del monitor LG 22U403A, mostrando transiciones suaves entre escenas de juegos y productividad.

Imágenes fluidas. Flujo continuo.

Una rápida frecuencia de actualización nativa de 100 Hz proporciona una carga de fotogramas fluida en varios programas, mientras que el overclocking de hasta 120 Hz te permite disfrutar de un juego realista con menos tartamudeos en la pantalla y desenfoque de movimiento.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de frecuencia de actualización puede variar según las condiciones de la PC del usuario.

Una escena de un juego de carreras con un auto deportivo amarillo acelerando en una pista, que ilustra la función MBR de 1 ms del monitor LG 22U403A para un movimiento claro y un desenfoque reducido durante un juego de ritmo rápido.

Velocidad trepidante hacia la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* hace que el juego sea fluido, reduciendo el desenfoque y las imágenes fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden brindar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una reducción de la luminancia y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Sincronización adaptativa/DAS (Sincronización de acción dinámica)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento del MBR de 1 ms.

Siente el combate real con colores vivos.

Nuestro monitor admite HDR 10 y ofrece una cobertura de 99 % sRGB (típ.), lo que proporciona un amplio espectro de colores que permite una representación del color de alta fidelidad para una experiencia de juego inmersiva. La expresión de colores vivos también lo hace ideal para trabajos creativos, tareas de productividad y entretenimiento informal por igual.

Cambiar rápidamente

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.

Modo lector

El Modo Lector ajusta la temperatura del color y la luminancia, lo que brinda una experiencia de visualización adecuada para leer en un monitor.

Parpadeo seguro

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, proporcionando una vista cómoda.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño ergonómico

El diseño limpio de una sola pieza y la base de soporte cuadrada mejoran la eficiencia del espacio y mantienen el espacio de trabajo organizado. Su diseño estable mejora el enfoque visual y admite una inclinación de -5° a 15°, lo que le ayuda a ajustar la pantalla para una mayor comodidad y alineación de visualización.

Vistas superior y lateral del monitor LG 22U403A que muestran su diseño limpio y eficiente en el espacio y su rango de inclinación ajustable de -5° a 15° para una comodidad de visualización ergonómica.

Vistas superior y lateral del monitor LG 22U403A que muestran su diseño limpio y eficiente en el espacio y su rango de inclinación ajustable de -5° a 15° para una comodidad de visualización ergonómica.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.