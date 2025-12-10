We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
27G440A-B
()
Características principales
- Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
- Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
- Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
- Precisión gamer con 1ms de respuesta (GtG)
- Juego sin cortes con G-SYNC® y FreeSync™ Premium
- Conexión flexible: 2x HDMI 2.0 y 1x DisplayPort 1.4 (DSC)
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Vive la batalla con colores reales
Con una cobertura del 99% sRGB, el panel IPS reproduce una amplia gama de colores con precisión. Así, cada explosión, escenario o detalle en el campo de batalla se ve tal como lo pensaron los desarrolladores.
Batalla espacial con naves y sol brillante; destaca “sRGB 99%” e “IPS” para color real y ángulos amplios.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Velocidad que marca la diferencia
La respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG) elimina el ghosting y asegura imágenes claras incluso en las jugadas más intensas, dándote ventaja competitiva en cada enfrentamiento.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Certificado con las mejores tecnologías
Compatible con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, este monitor reduce cortes e interrupciones para ofrecer partidas fluidas, sin tearing ni stuttering, con baja latencia.
Comparación en cabina de jet: izquierda borrosa (Disabled), derecha nítida (Enabled).
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Reduce al mínimo el input lag, permitiéndote reaccionar en tiempo real y aprovechar cada momento crítico de la partida.
Black Stabilizer
Detecta enemigos ocultos en las zonas más oscuras y gana ventaja visual incluso en medio de explosiones brillantes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control inteligente con LG Switch
Optimiza el monitor para jugar o trabajar desde una sola app. Ajusta brillo e imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas, o cambia entre dispositivos con un hotkey, todo al instante.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G440A.
*LG Switch requiere la descarga de software y manuales desde LG.com para su correcto uso.
Diseño compacto y elegante
Un monitor sin bordes, con base ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. Su diseño L-stand ahorra espacio, reduce el desorden y completa un setup gamer limpio y funcional .
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Brillo (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Relación de contraste (típ.)
'1000:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
320 cd/m²
Relación de contraste (mín.)
'700:1
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ
DisplayPort
SÍ
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
NVIDIA G-Sync
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
Auto Input Switch
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
614.2 x 540.7 x 220mm
ACCESORIO
HDMI
SÍ
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado