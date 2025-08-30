We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ Monitor gamer negro de 27 ″ UHD 4K Nano IPS 240Hz | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Basado en especificaciones publicadas de todos los monitores de 27 pulgadas a diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y tasa de refresco de 240Hz.
Nano IPS Black
2000:1 Negros más profundos. Visión más brillante.
El monitor de juegos UHD 4K (3840x2160) con Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar 1000:1 a 2000:1, este display mejora las escenas oscuras del juego con detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes, vibrantes y un mayor realismo que eleva tu inmersión al siguiente nivel.
Nano IPS Black (2000:1)
IPS (1000:1)
*Nano IPS es una tecnología avanzada de IPS que usa partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Deep Black Pro
Detecta a tus enemigos. Domina las sombras.
Conquista cada campo de batalla con precisión inigualable, impulsado por el contraste excepcional del panel Nano IPS Black y mejorado por la tecnología Deep Black Pro. El control preciso de brillo por bloques profundiza las áreas oscuras y aclara los reflejos, entregando detalles impresionantes y elevando cada momento del juego.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Sumérgete en colores reales, conquista el juego
Nuestro monitor de juegos soporta un amplio espectro de color, 99% (Típ.) del gamut DCI-P3, expresando colores de alta fidelidad para reproducir con VESA DisplayHDR 600, permitiendo una experiencia de juego realista.
Guerreros futuristas con armadura luchando con armas de energía en una ciudad iluminada con neón.
Modo lector
Color Vivo con Luz Azul Reducida
Aumenta la comodidad al jugar mientras preserva la calidad de color vívida
Live Color Low Blue Light de LG con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light ayuda a proteger tus ojos contra la luz azul combinando ajustes de hardware y software RGB mientras mantiene la calidad vívida del color.
*ID de certificación TÜV Rheinland (Luz Azul Baja - Solución de Hardware): 1111294031
*Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
*El rendimiento del ‘Modo Dual’ puede variar según el tipo de juego.
DP 2.1, la espera terminó
El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Es una interfaz avanzada que se espera que se introduzca con la próxima generación de GPUs, permitiendo juegos a alta velocidad a 240Hz en resolución UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta perfectamente a las consolas y PCs más recientes.
Un motociclista futurista emergiendo de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano.
*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
Movimiento suave,
juego infinito
Imagen de un coche verde corriendo en una pista.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red."
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Nuestro monitor está probado por NVIDIA y oficialmente validado como compatible con G-SYNC®, que te brinda una buena experiencia de juego con reducción significativa de desgarros o tartamudeos.
AdaptiveSync certificado por VESA
Con certificación VESA AdaptiveSync para juegos con tasas de refresco notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de gráficos más suaves sin desgarros y reproducción de video sin saltos.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, los gamers pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente la desincronización de cuadros y los microcortes en pantalla.
*Auriculares se venden por separado.
Gaming GUI
Interfaz gráfica para juegos galardonada
Los gamers pueden usar el menú en pantalla y LG Switch para personalizar fácilmente la configuración desde ajustar opciones básicas del monitor hasta registrar ‘Tecla Definida por el Usuario’ para establecer atajos.
*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
8Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.
Dynamic Action Sync
Reduciendo el retardo de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores escondidos en las esquinas más oscuras y a navegar rápidamente en explosiones de flash.
Punto de mira
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión al disparar.
Contador de FPS
El contador de FPS te permite ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada cuadro importa, y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.
*El contador de FPS puede mostrar valores que exceden la tasa máxima de refresco del monitor.
*FPS (fotogramas por segundo): Medición de cuadros por segundo."
Compacto y elegante
Experimenta nuestra iluminación hexagonal y un diseño limpio y prácticamente sin bordes en 3 lados, con una base completamente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. Un soporte en forma de L sin desorden y un amplio rango de ajuste de giro están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar espacios muertos de manera eficiente.
Tecla especial
Tamaño [pulgadas]
27
Resolución
3840 x 2160
Tipo de panel
Nano IPS
Relación de aspecto
16:9
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
450
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
Nano IPS
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Brillo (Típ.) [cd/m²]
450
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
