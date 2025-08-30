Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ Monitor gamer negro de 27 ″ UHD 4K Nano IPS 240Hz | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

LG UltraGear™ Monitor gamer negro de 27 ″ UHD 4K Nano IPS 240Hz | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

LG UltraGear™ Monitor gamer negro de 27 ″ UHD 4K Nano IPS 240Hz | 1ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

27G850A-B
Características principales

  • Pantalla Nano IPS Black UHD 4K de 27 pulgadas (3840x2160)
  • Modo dual (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • Tiempo de respuesta de 1ms (GtG)
  • DisplayPort 2.1
  • DisplayHDR 600 con cobertura DCI-P3 del 99%
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC®, certificado VESA AdaptiveSync y AMD FreeSync™ Premium Pro
Más
Imagen del logo UltraGear™ OLED G8.



27-inch 4K 240Hz 1ms Nano IPS Black Gaming Monitor

Imagen frontal del monitor gamer UltraGear™ 27G850a.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Basado en especificaciones publicadas de todos los monitores de 27 pulgadas a diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y tasa de refresco de 240Hz.

Pantalla

27 pulgadas 4K (3840x2160)

Nano IPS Black

DCI-P3 99% (Típ.)

DisplayHDR 600

Velocidad

Tiempo de respuesta de 1ms (GtG)

Modo dual

(4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)

DisplayPort 2.1

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

AdaptiveSync certificado por VESA

AMD FreeSync™ Premium Pro

Monitor de juegos de 27 pulgadas con resolución 4K y tasa de refresco de 240Hz.

Domina con el tamaño ideal

Nuestro primer monitor de juegos de 27 pulgadas con resolución 4K y tasa de refresco de 240Hz, un tamaño favorito para los gamers, ofrece la experiencia definitiva, especialmente para quienes disfrutan títulos FPS. Con tiempo de respuesta de 1ms y panel Nano IPS Black, obtén ventaja incluso en las batallas más oscuras.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Basado en las especificaciones publicadas de todos los monitores de 27 pulgadas hasta diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y tasa de refresco de 240Hz.

Nano IPS Black

2000:1 Negros más profundos. Visión más brillante.

El monitor de juegos UHD 4K (3840x2160) con Nano IPS Black mejora la relación de contraste del IPS estándar 1000:1 a 2000:1, este display mejora las escenas oscuras del juego con detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes, vibrantes y un mayor realismo que eleva tu inmersión al siguiente nivel.

Guerrero robótico Nano IPS Black-A con armadura disparando un arma de energía con un fondo azul brillante y ardiente

Nano IPS Black (2000:1)

Guerrero robótico IPS-A con armadura disparando un arma de energía con un fondo azul brillante y ardiente.

IPS (1000:1)

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real.

*Nano IPS es una tecnología avanzada de IPS que usa partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Deep Black Pro

Detecta a tus enemigos. Domina las sombras.

Conquista cada campo de batalla con precisión inigualable, impulsado por el contraste excepcional del panel Nano IPS Black y mejorado por la tecnología Deep Black Pro. El control preciso de brillo por bloques profundiza las áreas oscuras y aclara los reflejos, entregando detalles impresionantes y elevando cada momento del juego.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Sumérgete en colores reales, conquista el juego

Nuestro monitor de juegos soporta un amplio espectro de color, 99% (Típ.) del gamut DCI-P3, expresando colores de alta fidelidad para reproducir con VESA DisplayHDR 600, permitiendo una experiencia de juego realista.

Guerreros futuristas con armadura luchando con armas de energía en una ciudad iluminada con neón.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

  • Modo lector

  • Color Vivo con Luz Azul Reducida

Color Vivo con Luz Azul Reducida

Aumenta la comodidad al jugar mientras preserva la calidad de color vívida

Live Color Low Blue Light de LG con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light ayuda a proteger tus ojos contra la luz azul combinando ajustes de hardware y software RGB mientras mantiene la calidad vívida del color.

*ID de certificación TÜV Rheinland (Luz Azul Baja - Solución de Hardware): 1111294031

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de la función.

Escena de juego de carreras con una respuesta extremadamente rápida de 1 ms (GtG).

Nano IPS Black 1ms (GtG)

Velocidad notable, sumérgete en el juego

Gracias al Nano IPS Black 1ms, que reduce el ghosting inverso y ofrece un tiempo de respuesta rápido, puedes disfrutar de un juego más inmersivo con rendimiento avanzado.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Nano IPS es una tecnología avanzada IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Disfruta de un juego fluido con modo dual UHD 240Hz y FHD 480Hz.

Modo dual 240Hz - 480Hz, dobla la maravilla

No necesitas dudar entre tasa de refresco y resolución. Con modo dual certificado por VESA, puedes sumergirte en juegos con gráficos ricos en UHD 240Hz y cambiar instantáneamente a FHD 480Hz en un monitor de 24", según prefieras, para juegos rápidos con solo presionar una tecla rápida.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento del ‘Modo Dual’ puede variar según el tipo de juego.

DP 2.1, la espera terminó

El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Es una interfaz avanzada que se espera que se introduzca con la próxima generación de GPUs, permitiendo juegos a alta velocidad a 240Hz en resolución UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta perfectamente a las consolas y PCs más recientes.

Un motociclista futurista emergiendo de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

Movimiento suave,
juego infinito

Imagen de un coche verde corriendo en una pista.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red."

Primer plano de un soporte de monitor con un cable de auriculares conectado y el logo de DTS Headphone X mostrado.

Salida de audífonos de 4 terminales

Conéctalos para un efecto de sonido inmersivo

Enjoy your games while having voice chat by connecting easily with 4-pole headphone out. Also, you can feel even more immersive with virtual 3D sound with DTS Headphone:X.

*Auriculares se venden por separado.

Gaming GUI

Interfaz gráfica para juegos galardonada

Los gamers pueden usar el menú en pantalla y LG Switch para personalizar fácilmente la configuración desde ajustar opciones básicas del monitor hasta registrar ‘Tecla Definida por el Usuario’ para establecer atajos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real.

*Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para juegos como para el uso cotidiano.

Aplicación LG Switch

Hecha a tu gusto, potenciada para jugar

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para juegos como para el uso cotidiano. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo preferidos, luego aplica tus configuraciones al instante con una tecla rápida. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones y lanzar rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciéndolo aún más conveniente.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

8Para descargar la aplicación LG Switch, visita LG.COM.

"*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real.

*La función Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS puede mostrar valores que exceden la tasa máxima de refresco del monitor.

*FPS (fotogramas por segundo): Medición de cuadros por segundo."

Compacto y elegante

Experimenta nuestra iluminación hexagonal y un diseño limpio y prácticamente sin bordes en 3 lados, con una base completamente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. Un soporte en forma de L sin desorden y un amplio rango de ajuste de giro están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar espacios muertos de manera eficiente.

Icono ajustable de giro.

Giro

'-30~30°

Icono ajustable de inclinación.

Inclinación

-8~15°

Icono ajustable de altura.

Altura

'110m

Icono ajustable de pivote.

Pivote

En sentido antihorario

Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real.

Tecla especial

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    Nano IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    450

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    Nano IPS

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    450

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

