About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34", 160Hz y 1ms MBR, AMD FreeSync™ Premium

Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34", 160Hz y 1ms MBR, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Vista trasera del Monitor LG UltraGear 34G600A, mostrando las especificaciones de puertos: dos puertos HDMI™ (HDMI™ 1, HDMI™ 2), un puerto DP-IN y la entrada de alimentación DC-IN.
Monitor LG UltraGear 34G600A mostrando las dimensiones en vista frontal y lateral, midiendo 809 mm de ancho, 358.9 mm de alto de pantalla, 470.3 mm de altura total y 249.1 mm de profundidad.
Monitor Curvo para Juegos LG UltraGear 34G600A con especificaciones 34 pulgadas WQHD 160 Hz y 1 ms MBR, presentado en un entorno de juego futurista.
Monitor LG UltraGear 34G600A que ofrece una vista de juego ampliada con su pantalla 21:9 WQHD de 34 pulgadas (resolución 3440 x 1440).
Monitor LG UltraGear 34G600A mostrando colores vívidos con cobertura sRGB 99% y soporte HDR10 para una experiencia de juego realista.
Monitor LG UltraGear 34G600A con frecuencia de actualización de 160 Hz para movimientos de juego fluidos y sin interrupciones.
Monitor LG UltraGear 34G600A con un tiempo de respuesta de 1 ms MBR (Motion Blur Reduction) para un juego rápido y sin desenfoque de movimiento.
Imagen de los accesorios incluidos con el Monitor LG UltraGear 34G600A, detallando el manual, adaptador de corriente CA y las opciones de cable HDMI o DisplayPort incluido.
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Vista trasera del Monitor LG UltraGear 34G600A, mostrando las especificaciones de puertos: dos puertos HDMI™ (HDMI™ 1, HDMI™ 2), un puerto DP-IN y la entrada de alimentación DC-IN.
Monitor LG UltraGear 34G600A mostrando las dimensiones en vista frontal y lateral, midiendo 809 mm de ancho, 358.9 mm de alto de pantalla, 470.3 mm de altura total y 249.1 mm de profundidad.
Monitor Curvo para Juegos LG UltraGear 34G600A con especificaciones 34 pulgadas WQHD 160 Hz y 1 ms MBR, presentado en un entorno de juego futurista.
Monitor LG UltraGear 34G600A que ofrece una vista de juego ampliada con su pantalla 21:9 WQHD de 34 pulgadas (resolución 3440 x 1440).
Monitor LG UltraGear 34G600A mostrando colores vívidos con cobertura sRGB 99% y soporte HDR10 para una experiencia de juego realista.
Monitor LG UltraGear 34G600A con frecuencia de actualización de 160 Hz para movimientos de juego fluidos y sin interrupciones.
Monitor LG UltraGear 34G600A con un tiempo de respuesta de 1 ms MBR (Motion Blur Reduction) para un juego rápido y sin desenfoque de movimiento.
Imagen de los accesorios incluidos con el Monitor LG UltraGear 34G600A, detallando el manual, adaptador de corriente CA y las opciones de cable HDMI o DisplayPort incluido.
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view

Características principales

  • Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada juego
  • Tasa de actualización de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Logotipo de UltraGear™ OLED GX6 con imagen del producto UltraGear.

Monitor Curvo Gaming de 34" WQHD 160Hz 1ms MBR

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

La pantalla está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

La pantalla está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Amplía tu campo de visión en cada partida

a pantalla WQHD de 34” ofrece una vista 34% más amplia para detectar más detalles en cada escenario de juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Siente la batalla con colores realistas

Con HDR10 y cobertura del 99% sRGB, obtienes colores intensos y precisos que te sumergen en combates vibrantes y fieles al juego original.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La velocidad está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

La velocidad está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Escena de juego de carreras con respuesta extremadamente rápida y una frecuencia de actualización de 160 Hz.

Movimientos fluidos que mejoran tu juego

Su tasa de refresco de 160Hz brinda imágenes nítidas y suaves para una experiencia de juego mucho más inmersiva.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a toda velocidad en la pantalla. El interior del cuadrado blanco se ve claramente y el exterior está borroso.

Velocidad visual para reaccionar sin retrasos

1ms MBR reduce el desenfoque y la estela en escenas rápidas, permitiéndote anticiparte y ganar ventaja en cada movimiento.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms reduce la luminancia y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de MBR de 1 ms.

Sin cortes ni saltos, solo acción continua

Gracias a FreeSync™ Premium, cada movimiento es fluido, incluso en juegos exigentes. Juega sin interrupciones ni desgarros de imagen.

Un personaje de caballero con una capa roja y sosteniendo un gran escudo y espada, la pantalla izquierda está dividida en dos y está borrosa y la pantalla derecha se expresa claramente, y hay un logotipo de AMD FreeSync Premium en la parte inferior derecha.

Responde en tiempo real con Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada para que puedas reaccionar al instante y no perder ningún momento clave del combate.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

Ve en la oscuridad con Black Stabilizer

Detecta enemigos ocultos en zonas oscuras y reacciona rápido ante explosiones de luz sin perder visibilidad.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

Apunta con mayor precisión

El punto de mira fijo en el centro de la pantalla mejora tu puntería para disparos más certeros.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

La usabilidad está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

La usabilidad está escrita en mayúsculas y tiene el logotipo de LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Sumérgete en cada batalla con imagen y sonido

Diseño sin bordes en 3 lados y altavoces estéreo de 5W con MaxxAudio® que crean una experiencia de juego envolvente.

Un coche de carreras rojo avanza a toda velocidad por la carretera con una ciudad rodeada de magníficos edificios altos como telón de fondo, con un monitor Ultra Gear al frente y un mando de juego en la esquina inferior izquierda. El sonido se reproduce dinámicamente a través de altavoces MaxxAudio a ambos lados del monitor.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño limpio, gamer y funcional

Con iluminación hexagonal, soporte ajustable y diseño sin bordes, aprovecha mejor tu espacio y juega con estilo.

Logo Giratorio

Giratorio

±30º

Logo de Inclinación

Inclinación

'-5~15º

Logo de Altura

Altura

110mm

Logo de Diseño sin bordes

Diseño sin bordes

Imagen de productos Ultra Gear sobre un fondo azul marino oscuro. El producto de la izquierda muestra la parte trasera y el de la derecha, la delantera.

Imagen de productos Ultra Gear sobre un fondo azul marino oscuro. El producto de la izquierda muestra la parte trasera y el de la derecha, la delantera.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

34G600A-B

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    21:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Pantalla - Curvatura

    1800R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    160

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG más rápido), 1ms MBR

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG más rápido), 1ms MBR

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    1800R

  • Gama de colores (mín.)

    4000:1

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    160

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Relación de contraste (mín.)

    3200:1

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (2ea)

  • DisplayPort

    SI 1(ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 polos (Solo sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    SI

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100mm

SONIDO

  • Maxx Audio

    SI

  • Altavoz

    5W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Peso en el envío [kg]

    13 Kg

  • Peso con soporte [kg]

    10 Kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5W

  • Consumo (DC Off)

    Menos de 0.3W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación externa (Adaptador)

ACCESORIO

  • Puerto de pantalla

    SI

  • HDMI

    SI

APLICACIÓN SW

  • Controlador Dual

    SI

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    SI

Qué opina la gente

Preguntas Frecuentes 

Q.

¿Cómo elegir un monitor para videojuegos?

A.

Comienza con tus prioridades. ¿Quieres imágenes nítidas? Elige una resolución 4K. ¿Necesitas un movimiento ultrafluido? Prioriza una alta tasa de refresco (144Hz o más) y un bajo tiempo de respuesta. Si buscas un contraste profundo y precisión de color, considera los paneles OLED o Nano IPS, o los paneles Nano IPS black. No olvides las tecnologías de sincronización adaptativa como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync™ Premium para eliminar el screen tearing. La serie LG UltraGear™ ofrece una gama de monitores gaming adaptados a tu estilo, desde el gaming casual en consolas hasta las competiciones intensas en PC.

Q.

¿Qué es la tasa de refresco de un monitor de videojuegos?

A.

La tasa de refresco, medida en Hertz (Hz), se refiere a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza en un segundo. Por ejemplo, 120Hz indica que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Los monitores de videojuegos con altas tasas de refresco ofrecen imágenes más fluidas y menos screen tearing.

Q.

¿Cuántos hertz son buenos para los videojuegos?

A.

Para la mayoría de los jugadores, 144Hz es el punto ideal para una jugabilidad fluida y con buena capacidad de respuesta. Los jugadores competitivos pueden preferir tasas de refresco aún más rápidas, como 240Hz, para obtener una ventaja adicional en los shooters de ritmo rápido o en los títulos de esports. La línea de monitores gaming LG UltraGear™ incluye modelos que van desde 144Hz a 240Hz y más, todos diseñados para mantenerse al día con la acción mientras se minimizan el lag y el screen tearing.

 

*Las tasas de refresco reales pueden variar según las especificaciones y configuraciones de la tarjeta gráfica de la computadora.

Q.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?

A.

Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vívidos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de videojuegos de alta gama, televisores premium y edición de video profesional.

 

 

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

Q.

¿Debo comprar un monitor curvo?

A.

Si quieres una experiencia de juego más inmersiva, los monitores curvos son una excelente opción. La curvatura ayuda a mantener tus ojos enfocados en el centro de la pantalla de forma natural, lo que es ideal para largas sesiones de juego.

 

LG UltraGear GX9 es compatible con una curvatura 800R y una relación de aspecto ultra ancha de 21:9, lo que ofrece imágenes inmersivas y una distancia de visualización ideal. A una distancia de visualización de 800 mm, su curvatura 800R crea un ángulo de visión de 90 grados tanto en el centro como en el borde, lo que te sumerge más profundamente en el juego.

Q.

¿Es mejor 1440p o 4K para los videojuegos?

A.

Ambas tienen sus puntos fuertes. Para muchos jugadores, 1440p (QHD) es el punto ideal entre resolución y rendimiento, especialmente para los videojuegos competitivos donde la tasa de cuadros (frame rate) es lo más importante. Es más fácil lograr un FPS más alto sin sobrecargar tu GPU. El 4K, por otro lado, se trata de detalle e inmersión—perfecto para aventuras para un solo jugador o para jugar en consolas de última generación. Los monitores gaming LG UltraGear™ ofrecen opciones tanto QHD como 4K, por lo que ya sea que priorices la velocidad o los efectos visuales impresionantes, hay una opción perfecta para tu configuración.

Q.

¿Puedo conectar mi monitor a mi PC con un cable USB-C?

A.

Conectar tu monitor gaming a través de USB-C es simple: solo tienes que conectar un extremo del cable de tu monitor en el puerto USB-C de tu dispositivo, y listo. También puedes cargar tu computadora portátil si tu PC está conectada a tu monitor con un puerto USB-C.

 

* Los modelos compatibles pueden variar.

Q.

¿Qué es DisplayPort 2.1?

A.

DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para computadoras y monitores.

 

Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Eso significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y menor latencia—perfecto para videojuegos de ritmo rápido.

 

*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.

Q.

¿Qué es HDMI 2.1?

A.

Con la compatibilidad con HDMI 2.1, disfrutarás de funciones como la Tasa de Refresco Variable (Variable Refresh Rate, VRR), el Modo Automático de Baja Latencia (Auto Low Latency Mode, ALLM) y compatibilidad con 4K de hasta 120Hz. Ya sea que estés jugando en una consola o en una PC, estas actualizaciones te brindan la flexibilidad y el rendimiento para que coincida con cualquier configuración.

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.