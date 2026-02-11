We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante. + Monitor IPS FHD 27" Gamer UltraGear™ 180Hz 1ms (GtG) 1920 x 1080
LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante. + Monitor IPS FHD 27" Gamer UltraGear™ 180Hz 1ms (GtG) 1920 x 1080
32U27GS
()
Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento
Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Productividad en múltiples espacios de trabajo
Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.
Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.
Comienza con velocidad.
Mantente en la delantera.
Presentamos un monitor para videojuegos que te hace estar a la delantera desde la línea de salida con una frecuencia de actualización de 180 Hz.
*Las imágenes son simulaciones que permiten comprender mejor las funciones. Es posible que varíen respecto a la realidad.
Frecuencia de actualización de 180 Hz
Velocidad mejorada.
Nuevo estándar.
Hemos aumentado el estándar de velocidad de UltraGear de 144Hz a 180Hz. Podrás disfrutar de imágenes ultra nítidas y fluidas con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que carga las imágenes 180 veces por segundo.
Frecuencia de actualización de 180 Hz..
*Las imágenes son simulaciones que permiten comprender mejor las funciones. Es posible que varíen respecto a la realidad.
- LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
- Monitor IPS FHD 27" Gamer UltraGear™ 180Hz 1ms (GtG) 1920 x 1080
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
Deslumbramiento
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10 bits
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
USB-C
SÍ(3ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SONIDO
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900*337*617
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*983.3*537.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*437.4*27.8
Peso en el envío [kg]
30
Peso con soporte [kg]
21.2
Peso sin soporte [kg]
6.1
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
HDMI
SÍ
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
CE
SÍ
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 90% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
SI
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y24
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0,3108 mm x 0,3108 mm
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Gama de colores (típ.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
240cd/㎡
Tamaño [cm]
60.5
Color Bit
sRGB 99% (CIE1931)
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(1ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
D-Sub (Resolución máx. en Hz)
Variable, 48~180Hz
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
SI
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Estabilizador negro
SI
Contador FPS
SI
VRR
Avanzado: 48~180Hz, Básico: 60~180Hz
Tecla de acceso directo
SI
Efecto HDR
SI
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
SI
Diseño sin bordes
SI
Montaje en pared [mm]
100 x 100mm
Soporte OneClick
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
727 x 205 x 487 mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
614,2 x 575,9 x 291,2 milímetros
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
614,2 x 364,8 x 51,7 milímetros
Peso en el envío [kg]
9,3 kilos
Peso con soporte [kg]
7.2
Peso sin soporte [kg]
5.1
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (típ.)
17W
ACCESORIO
Adaptador
SI
HDMI
SI(1ea)
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
SI
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado