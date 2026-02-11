About Cookies on This Site

LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante. + Monitor IPS FHD 27" Gamer UltraGear™ 180Hz 1ms (GtG) 1920 x 1080

32U27GS
Front view bundel
Front view
Side view
rotate view
monitores Front view
monitores side view
monitores right side view
Características principales

  • Pantalla táctil IPS 31.5” 4K UHD (3840x2160).
  • Soporte ajustable con inclinación, altura, giro y modo retrato, con ruedas.
  • webOS
  • Pantalla Full HD (1920 x 1080) de 27 pulgadas
  • IPS 1ms (GtG)
  • Frecuencia de actualización de 180 Hz
Más
LG Smart Monitor Swing logo.

Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento

Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.

Mujer y niño usan un LG Smart Monitor Swing, tres personas trabajando juntas, un hombre con su perro y otro trabajando

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Productividad en múltiples espacios de trabajo

Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.

Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.

Una mujer está trabajando con un LG Smart Monitor Swing en esta imagen.

La flexibilidad impulsa la productividad

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

31.5" 4K UHD IPS con pantalla táctil

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

webOS Trabajo y Entretenimiento

Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.

Soporte flexible con ruedas

Monitor de videojuegos UltraGear™.

Monitor de videojuegos UltraGear™.


Nacimos para los videojuegos

Monitor de videojuegos UltraGear™.

Monitor de videojuegos UltraGear™.

Comienza con velocidad.
Mantente en la delantera.

Presentamos un monitor para videojuegos que te hace estar a la delantera desde la línea de salida con una frecuencia de actualización de 180 Hz.

Pantalla

Full HD de 27" (1920 x 1080)

HDR10 / sRGB 99 % (típ.)

Velocidad

Frecuencia de actualización de 180 Hz

Tiempo de respuesta IPS 1ms (GtG)

Tecnología

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

*Las imágenes son simulaciones que permiten comprender mejor las funciones. Es posible que varíen respecto a la realidad.

Frecuencia de actualización de 180 Hz

Velocidad mejorada.
Nuevo estándar.

Hemos aumentado el estándar de velocidad de UltraGear de 144Hz a 180Hz. Podrás disfrutar de imágenes ultra nítidas y fluidas con una frecuencia de actualización de 180 Hz, que carga las imágenes 180 veces por segundo.

Frecuencia de actualización de 180 Hz..

*Las imágenes son simulaciones que permiten comprender mejor las funciones. Es posible que varíen respecto a la realidad.

Imprimir

Tecla especial

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

31.5

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

DCI-P3 95%

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

350

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG en Faster

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

32U889SA-W

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

31.5

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tratamiento de superficies

Deslumbramiento

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG en Faster

Resolución

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0,18159 x 0,18159

Profundidad de color (número de colores)

1.07B

Ángulo de visión (CR≥10)

178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

350

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

DCI-P3 95%

Gama de colores (mín.)

DCI-P3 90%

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

280

Relación de contraste (mín.)

700:1

Tamaño [cm]

80

Color Bit

10 bits

CONECTIVIDAD

HDMI

SÍ(2ea)

USB-C

SÍ(3ea)

USB-C (Power Delivery)

65W

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

SONIDO

Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

900*337*617

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

727.4*983.3*537.5

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

727.4*437.4*27.8

Peso en el envío [kg]

30

Peso con soporte [kg]

21.2

Peso sin soporte [kg]

6.1

ACCESORIO

Adaptador

HDMI

HDMI (color/longitud)

Blanco / 1,5 m

Cable de alimentación

USB-C

SÍ (Corea) / NO (Extranjero)

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

Imprimir

Tecla especial

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

1920 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

sRGB 90% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

300cd/m²

Pantalla - Tiempo de respuesta

1ms (GtG at Faster)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

SI

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

UltraGear

Año

Y24

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

1ms (GtG at Faster)

Resolución

1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0,3108 mm x 0,3108 mm

Profundidad de color (número de colores)

16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

300cd/m²

Gama de colores (típ.)

sRGB 90% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Brillo (Mín.) [cd/m²]

240cd/㎡

Tamaño [cm]

60.5

Color Bit

sRGB 99% (CIE1931)

CONECTIVIDAD

HDMI

SI(1ea)

DisplayPort

SI(1ea)

Versión DP

1.4

D-Sub (Resolución máx. en Hz)

Variable, 48~180Hz

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

SI

AMD FreeSync

FreeSync

Ahorro de energía inteligente

SI

Color calibrado en fábrica

SI

NVIDIA G-Sync

G-SYNC Compatible

Estabilizador negro

SI

Contador FPS

SI

VRR

Avanzado: 48~180Hz, Básico: 60~180Hz

Tecla de acceso directo

SI

Efecto HDR

SI

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

SI

Diseño sin bordes

SI

Montaje en pared [mm]

100 x 100mm

Soporte OneClick

SI

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

727 x 205 x 487 mm

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

614,2 x 575,9 x 291,2 milímetros

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

614,2 x 364,8 x 51,7 milímetros

Peso en el envío [kg]

9,3 kilos

Peso con soporte [kg]

7.2

Peso sin soporte [kg]

5.1

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (típ.)

17W

ACCESORIO

Adaptador

SI

HDMI

SI(1ea)

APLICACIÓN SW

OnScreen Control (LG Screen Manager)

SI

