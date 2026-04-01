LG Monitor Inteligente Swing de 31.5" 4K UHD + Monitor Gamer UltraGear 27" QHD -IPS
32U27GS75.BDL
()
Productos en este Combo: 2
Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento
Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla
27" QHD (2560x1440) IPS
HDR10 / sRGB 99 % (típ.)
Velocidad
Frecuencia de actualización de 200 Hz (O/C)
Tiempo de respuesta IPS 1ms (GtG)
Tecnología
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*Las imágenes son simulaciones que permiten comprender mejor las funciones. Es posible que varíen respecto a la realidad.
*Este monitor admite una frecuencia de actualización de 180 Hz; cuando se aumenta intencionalmente la frecuencia más allá de la especificación del fabricante, se puede utilizar con una frecuencia de actualización de 200 Hz. Se necesita una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.4 y el cable DisplayPort 1.4 para que funcione correctamente.
*Se ha mejorado la frecuencia de actualización en comparación con el modelo anterior, 27GN800.
- LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
- Monitor Gamer UltraGear 27" QHD -IPS | 180Hz 1ms (GtG) - HDR10
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
Deslumbramiento
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10 bits
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
USB-C
SÍ(3ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SONIDO
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900*337*617
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*983.3*537.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*437.4*27.8
Peso en el envío [kg]
30
Peso con soporte [kg]
21.2
Peso sin soporte [kg]
6.1
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
HDMI
SÍ
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
CE
SÍ
Tecla especial
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Todas las especificaciones
PANTALLA
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relación de contraste (mín.)
1000:1
CONECTIVIDAD
D-Sub
SI(1ea)
HDMI
SI(1ea)
CARACTERÍSTICAS
Super Resolución+
SI
Auto Input Switch
SI
ALIMENTACIÓN
Tipo
Energía Externa (Adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SI
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
SI
