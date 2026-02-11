About Cookies on This Site

LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD + LG xboom Bounce

32U889BOU
+30 degree side view with monitor height adjusted downward
Front view
Front view with the display pivoting 90 degrees
Front view from above
Front view
Front view with a close-up of the logo
Características principales

  • Pantalla táctil IPS 31.5” 4K UHD (3840x2160).
  • Soporte ajustable con inclinación, altura, giro y modo retrato, con ruedas.
  • webOS
  • [Tweeters de doble domo] Experimente un audio realista con una claridad y una vitalidad incomparables.
  • [Radiadores pasivos dobles] Deja que los ritmos vívidos y la energía vibrante de la música te muevan.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
Más
Productos en este Combo: 2
+30 degree side view with monitor height adjusted downward

32U889SA-W

LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
Front view from above

BOUNCE

LG xboom Bounce by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 40W | 30 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
LG Smart Monitor Swing logo.

Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento

Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.

Mujer y niño usan un LG Smart Monitor Swing, tres personas trabajando juntas, un hombre con su perro y otro trabajando

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Productividad en múltiples espacios de trabajo

Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.

Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.

Una mujer está trabajando con un LG Smart Monitor Swing en esta imagen.

La flexibilidad impulsa la productividad

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

31.5" 4K UHD IPS con pantalla táctil

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

webOS Trabajo y Entretenimiento

Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.

Soporte flexible con ruedas

Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.

Una mujer está trabajando en una ilustración usando un LG Smart Monitor Swing.
El Día de una Mamá Trabajadora con Swing

                              

Un hombre sostiene un teclado con una mano mientras toca la pantalla de un LG Smart Monitor Swing con la otra.
El día de un emprendedor con Swing
Un hombre está viendo un video en un LG Smart Monitor Swing con su perro.
Un creador de contenido con Swing
Se está reproduciendo un video en vivo de comercio electrónico en un LG Smart Monitor Swing.
Un día con Swing para el equipo de una pequeña empresa
Un anuncio de producto se está reproduciendo en un LG Smart Monitor Swing en una tienda departamental.
Un día de un gerente de ventas con Swing.

Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas

Imágenes realistas, al alcance
de tu mano

Sumérgete en un mundo de colores vibrantes y detalles precisos con nuestra pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. Su intuitiva funcionalidad táctil permite un control sin esfuerzo, brindando un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 % y un brillo de 350 nits. Experimenta una claridad impresionante y una calidad de imagen realista que da vida a tu contenido.

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando usando un LG Smart Monitor Swing.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Brillo: 350 nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 95 % (Típ.).

will.i.am, vestido de blanco y con lentes de sol, sujeta el xboom Bounce junto a su cara.

will.i.am, vestido de blanco y con lentes de sol, sujeta el xboom Bounce junto a su cara.

  Sonido emblemático de   xboom afinado por   will.i.am

  Presentamos la nueva xboom Bounce, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

*El vídeo es para fines demostrativos

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Bounce

LG eligió a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los “xboom by will.i.am” son refinados profesionalmente por will.i.am para brindar un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó xboom Bounce para brindar un sonido envolvente y dinámico con ritmos que cobran vida.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Tecla especial

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

31.5

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

DCI-P3 95%

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

350

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG en Faster

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

32U889SA-W

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

31.5

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tratamiento de superficies

Deslumbramiento

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG en Faster

Resolución

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0,18159 x 0,18159

Profundidad de color (número de colores)

1.07B

Ángulo de visión (CR≥10)

178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

350

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

DCI-P3 95%

Gama de colores (mín.)

DCI-P3 90%

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

280

Relación de contraste (mín.)

700:1

Tamaño [cm]

80

Color Bit

10 bits

CONECTIVIDAD

HDMI

SÍ(2ea)

USB-C

SÍ(3ea)

USB-C (Power Delivery)

65W

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

SONIDO

Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

900*337*617

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

727.4*983.3*537.5

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

727.4*437.4*27.8

Peso en el envío [kg]

30

Peso con soporte [kg]

21.2

Peso sin soporte [kg]

6.1

ACCESORIO

Adaptador

HDMI

HDMI (color/longitud)

Blanco / 1,5 m

Cable de alimentación

USB-C

SÍ (Corea) / NO (Extranjero)

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

Todas las especificaciones

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096431863

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

30

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.4

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

316.5 x 142.5 x 136.0 mm

Altavoz

272 x 103 x 88 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (Stereo)

Potencia de salida

30 W + 5 W x 2

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

20 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Salida DC (USB tipo C)

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Sí (2)

Tamaño de la unidad de agudos

20 mm x 2

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

93 x 53 mm

PESO

Peso bruto

2.04 kg

Peso Neto

1.42 kg

