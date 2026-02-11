We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD + LG xboom Stage 301
32U889STAGE
Características principales
- Pantalla táctil IPS 31.5” 4K UHD (3840x2160).
- Soporte ajustable con inclinación, altura, giro y modo retrato, con ruedas.
- webOS
- [Woofer y Medios Potente] creados por expertos de Peerless
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración espacial] La calibración espacial ajusta la salida de sonido según el tamaño y la distribución de tu habitación.
Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento
Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Productividad en múltiples espacios de trabajo
Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.
Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.
Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.
Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas
Imágenes realistas, al alcance
de tu mano
Sumérgete en un mundo de colores vibrantes y detalles precisos con nuestra pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. Su intuitiva funcionalidad táctil permite un control sin esfuerzo, brindando un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 % y un brillo de 350 nits. Experimenta una claridad impresionante y una calidad de imagen realista que da vida a tu contenido.
Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando usando un LG Smart Monitor Swing.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Brillo: 350 nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 95 % (Típ.).
*Este vídeo es solo para demostración.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Stage 301
LG eligió a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para brindar un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó xboom Stage 301 para lograr un sonido potente y audaz que hará que su fiesta sea única.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimente la experiencia de usuario de sonido de producto compleja y extraordinaria creada por will.i.am. Cada sonido que acompaña el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) ha sido desarrollado por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
- LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
- LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
Deslumbramiento
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10 bits
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
USB-C
SÍ(3ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SONIDO
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900*337*617
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*983.3*537.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*437.4*27.8
Peso en el envío [kg]
30
Peso con soporte [kg]
21.2
Peso sin soporte [kg]
6.1
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
HDMI
SÍ
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
CE
SÍ
Todas las especificaciones
ACCESORIO
AC Adaptor
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
MP3
Sí(USB)
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096327517
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
12
CONECTIVIDAD
Entrada Aux (3.5Φ)
Sí
Versión Bluetooth
5.4
USB
1
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
385 x 415 x 352 mm
Altavoz
312 x 311 x 282 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
120 W
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
47 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Conector para adaptador de AC
Sí
ALTAVOZ
Unidad de rango medio
2.5" x 2
Unidad Woofer
6.5" x 1
PESO
Peso bruto
8.2 kg
Peso Neto
6.65 kg
