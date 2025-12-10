About Cookies on This Site

Monitor LG UltraWide 34" WFHD 100Hz IPS productividad más inmersiva

Monitor LG UltraWide 34" WFHD 100Hz IPS productividad más inmersiva

34U511A-B
Vista frontal
Vista lateral inclinada -15°
Vista lateral inclinada +15°
Vista lateral inclinada -15° (desde el frente)
Vista lateral izquierda
Vista lateral derecha
Vista superior
Vista trasera
Vista trasera izquierda
Vista trasera en primer plano
Vista trasera derecha
Vista de puertos traseros (I/O)
Características principales

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34” para más multitarea real
  • Diseño sin bordes en 3 lados para una visual más envolvente y sin interrupciones
  • sRGB 99% calibrado de fábrica para colores fieles y consistentes en cada tarea
  • Brillo de 400 nits + HDR400 para imágenes más vivas en alto rango dinámico
  • 100Hz y 1ms MBR para movimientos suaves y menos fatiga visual al trabajar
Más
Imágenes impactantesFunciones prácticasExperiencia gamer definitivaComodidad optimizada
Logo del monitor LG UltraWide

Logo del monitor LG UltraWide

Pantalla IPS WFHD de 34 pulgadas y formato 21:9 (2560x1080)

Oficina moderna con monitor LG UltraWide mostrando dashboards, teclado y mouse inalámbricos sobre escritorio de madera

Oficina moderna con monitor LG UltraWide mostrando dashboards, teclado y mouse inalámbricos sobre escritorio de madera

Monitor ultraancho de 34" mostrando diferencia entre 21:9 y 16:9, con múltiples apps abiertas para multitarea

Pantalla IPS™
WFHD de 34"

Con pantalla sin bordes

"Monitor ultraancho de 34"" mostrando diferencia entre 21:9 y 16:9, con múltiples apps abiertas para multitarea "

Fluidez y nitidez con tasa de 100Hz

Vista lateral del monitor blanco con ilustración de ajustes ergonómicos (inclinación, altura y giro)

Espacio limpio con un soporte estilizado

Paisaje con auroras boreales sobre montañas nevadas reflejadas en lago, resaltando colores HDR

Claridad vibrante con DisplayHDR™ 400

Pantalla UltraWide™ Full HD 21:9

Ve más. Haz más.

Disfruta un 33 % más de espacio horizontal gracias a la pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) de 34". Ideal para trabajar con varias ventanas al tiempo sin perder de vista ningún detalle. Su diseño sin bordes maximiza tu productividad y enfoque.

Monitor LG mostrando varias apps en pantalla 21:9, comparando con pantalla de 29" 16:9 convencional

Monitor LG mostrando varias apps en pantalla 21:9, comparando con pantalla de 29" 16:9 convencional

* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad que te mantiene enfocado

Con soporte para VESA DisplayHDR™ 400, obtienes un brillo y contraste mejorados que resaltan cada detalle de tu contenido HDR, incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.

Pantalla IPS™

El panel IPS de LG reproduce colores precisos con ángulos de visión amplios

Display HDR™ 400 de VESA

HDR400 admite niveles específicos de color y brillo para imágenes realistas

sRGB 99% (Típico)

Cubre el 99% del espectro DCI-P3, ideal para una reproducción precisa del color

Calibración de color

Asegura una reproducción de color precisa y consistente

Monitor LG UltraWide mostrando auroras boreales y software de edición con gran precisión de color y detalle

Monitor LG UltraWide mostrando auroras boreales y software de edición con gran precisión de color y detalle

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Aplicación LG Switch

Cambia de tareas en un clic

La app LG Switch permite dividir la pantalla en hasta 6 secciones, personalizar el diseño visual e incluso asignar accesos rápidos para reuniones o herramientas. También es compatible con modos PBP y PIP para multitarea avanzada.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Descarga la app LG Switch desde el menú de soporte en LG.com.

1ms MBR

Movimiento fluido con 1ms MBR

Vive tus videojuegos al máximo con imágenes más nítidas y rápidas. La tecnología 1ms Motion Blur Reduction reduce el desenfoque y las estelas en escenas de acción intensa.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Motociclistas futuristas en ciudad neón, con fondo borroso y parte resaltada mostrando claridad con 1ms MBR

* Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.

*Traducción: El 1ms MBR reduce la luminancia y desactiva funciones como AMD FreeSync™ al estar activo.

*Puede haber parpadeo durante la operación del 1ms MBR.

Hecho para tu comodidad, diseñado para la productividad

Modo lectura: comodidad para tus ojos

Ajusta el brillo y la temperatura de color para reducir la fatiga visual, especialmente cuando pasas largas horas leyendo documentos o trabajando en pantalla.

Protección visual con Flicker Safe

Reduce el parpadeo invisible de la pantalla y trabaja en un entorno más cómodo y seguro para tus ojos, incluso durante largas jornadas.

*Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.

*Las funciones pueden variar según el entorno real de uso del usuario

Soporte delgado con base cuadrada

Espacio ordenado con un soporte versátil

El soporte en forma de L combina diseño elegante y ergonomía, con ajuste de inclinación y compatibilidad VESA (100×100), ideal para mantener tu escritorio limpio y funcional.

Vistas superior y angular del monitor en escritorio ordenado, con soporte bajo, teclado, mouse y taza de café
Imprimir

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    400

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de superficies

    178º / 178º

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    86.36

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    400

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    700:1

  • Tamaño [cm]

    320

  • Color Bit

    No especificado

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI

CARACTERÍSTICAS

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    `910 x 200 x 461

ACCESORIO

  • HDMI

    Sí (1 puerto)

