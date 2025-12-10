We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 34" WFHD 100Hz IPS productividad más inmersiva
Monitor LG UltraWide 34" WFHD 100Hz IPS productividad más inmersiva
34U511A-B
Características principales
- Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34” para más multitarea real
- Diseño sin bordes en 3 lados para una visual más envolvente y sin interrupciones
- sRGB 99% calibrado de fábrica para colores fieles y consistentes en cada tarea
- Brillo de 400 nits + HDR400 para imágenes más vivas en alto rango dinámico
- 100Hz y 1ms MBR para movimientos suaves y menos fatiga visual al trabajar
Pantalla IPS WFHD de 34 pulgadas y formato 21:9 (2560x1080)
Pantalla UltraWide™ Full HD 21:9
Ve más. Haz más.
Disfruta un 33 % más de espacio horizontal gracias a la pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) de 34". Ideal para trabajar con varias ventanas al tiempo sin perder de vista ningún detalle. Su diseño sin bordes maximiza tu productividad y enfoque.
* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad que te mantiene enfocado
Con soporte para VESA DisplayHDR™ 400, obtienes un brillo y contraste mejorados que resaltan cada detalle de tu contenido HDR, incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Aplicación LG Switch
Cambia de tareas en un clic
La app LG Switch permite dividir la pantalla en hasta 6 secciones, personalizar el diseño visual e incluso asignar accesos rápidos para reuniones o herramientas. También es compatible con modos PBP y PIP para multitarea avanzada.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Descarga la app LG Switch desde el menú de soporte en LG.com.
1ms MBR
Movimiento fluido con 1ms MBR
Vive tus videojuegos al máximo con imágenes más nítidas y rápidas. La tecnología 1ms Motion Blur Reduction reduce el desenfoque y las estelas en escenas de acción intensa.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
* Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.
*Traducción: El 1ms MBR reduce la luminancia y desactiva funciones como AMD FreeSync™ al estar activo.
*Puede haber parpadeo durante la operación del 1ms MBR.
Hecho para tu comodidad, diseñado para la productividad
Modo lectura: comodidad para tus ojos
Ajusta el brillo y la temperatura de color para reducir la fatiga visual, especialmente cuando pasas largas horas leyendo documentos o trabajando en pantalla.
Protección visual con Flicker Safe
Reduce el parpadeo invisible de la pantalla y trabaja en un entorno más cómodo y seguro para tus ojos, incluso durante largas jornadas.
*Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.
*Las funciones pueden variar según el entorno real de uso del usuario
Soporte delgado con base cuadrada
Espacio ordenado con un soporte versátil
El soporte en forma de L combina diseño elegante y ergonomía, con ajuste de inclinación y compatibilidad VESA (100×100), ideal para mantener tu escritorio limpio y funcional.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
34
Pantalla - Resolución
2560 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
400
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
178º / 178º
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
2560 x 1080
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
86.36
Brillo (Típ.) [cd/m²]
400
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
700:1
Tamaño [cm]
320
Color Bit
No especificado
CONECTIVIDAD
HDMI
SI
CARACTERÍSTICAS
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
`910 x 200 x 461
ACCESORIO
HDMI
Sí (1 puerto)
