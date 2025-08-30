We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam S | Mini UST (Tiro Ultra corto) Proyector 4K con Dolby Atmos
*Este proyector de distancia de proyección ultracorta requiere una distancia de proyección de 8,1 cm a 39,3 cm, mucho menor que la de los proyectores estándar.
*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.
**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Lo mejor del CES 2025 en AVSForum
Nombrado «Lo mejor del CES 2025» por AVSForum 2025
Presentamos nuestro mejor mini proyector UST 4K hasta la fecha
Convierte tu pared en una sala de cine 4K de 100 pulgadas con proyección de distancia ultracorta. Disfruta de una experiencia cinematográfica de nivel superior sin necesidad de espacio adicional ni complicaciones.
Distancia ultracorta, más allá de los límites del espacio
CineBeam S cuenta contiro ultra corto, que proyecta imágenes panorámicas dentro de una distancia de proyección excepcionalmente corta. Transforma tu espacio con una impresionante pantalla de cine de 100 pulgadas.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.
*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.
Visionado de cine a gran escala en casa mejorado con una pantalla 4K de 100
Su resolución 4K UHD ofrece detalles nítidos y una claridad realista, incluso en una gran pantalla de 100 pulgadas. Disfruta de colores vibrantes y un contraste profundo con una gama cromática DCI-P3 del 154 % y una relación de contraste de 450.000:1, que crean una experiencia visual envolvente.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El tamaño de la pantalla puede variar en función de la distancia de proyección.
*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.
*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.
*Las cifras de la gama de colores son valores medidos a partir de pruebas internas y pueden variar en función de su entorno.
Ver todo el espectro de colores
With a wide color gamut 154% DCI-P3 (Overall), the CineBeam S delivers accurate and vibrant color representation.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función de su entorno.
*Las cifras de la gama de colores son valores medidos a partir de pruebas internas y pueden variar en función de su entorno.
*El láser RGB ofrece una fuente de luz independiente para el rojo, el verde y el azul.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Colores intensos gracias al triple láser
El láser RGB ofrece colores intensos y alto brillo para una visión más envolvente.
Nuestra relación de contraste de 450.000:1 resalta los detalles nítidos y los negros profundos, realzando la viveza de cada escena.
Negro intenso para más detalles
Our 450,000:1 contrast ratio brings out clear details and deep black, enhancing vibrancy throughout every scene.
*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función de su entorno.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Hasta una pantalla de 100" a corta distancia
Disfrute de una gran pantalla de 100 pulgadas a poca distancia de la pared. La lente de distancia de proyección ultracorta puede proyectar pantallas de distintos tamaños, desde 40 pulgadas hasta una cinematográfica pantalla de 100 pulgadas, incluso en los espacios más reducidos.
LG CineBeam proyecta la imagen de una montaña nublada
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.
*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mini, pero poderoso
Compacto y ligero, este proyector ofrece un potente rendimiento. Su diseño minimalista es fácil de mover y se integra a la perfección en cualquier espacio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporciona (compra por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Refleja directamente desde tus dispositivos
Comparte contenidos desde tu dispositivo inteligente al proyector con AirPlay 2** (para dispositivos Apple) y Screen Share*** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una visualización perfecta en una pantalla más grande con solo unos toques.
Imagen de fiesta reflejada desde un smartphone a un proyector LG CineBeam
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
**Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector.
**Este LG CineBeam es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.
***Pantalla compartida: compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores. Dependiendo del entorno Wi-Fi y de la versión del firmware de los dispositivos externos conectados, es posible que estas funciones no funcionen correctamente.
*Bluetooth: compatible con BT 5.0 y versiones superiores.
Fácil instalación de la pantalla en cualquier pared
Olvídate de las complicaciones. Con funciones inteligentes que se adaptan a tu espacio, CineBeam S garantiza una configuración rápida y sencilla en todo momento.
Ajuste automático de la pantalla
La configuración de la pantalla es más rápida y sencilla que nunca. CineBeam S ajusta automáticamente el enfoque y la distorsión trapezoidal.
Escalado y desplazamiento de pantalla
Ajuste fácilmente el tamaño y la posición de la pantalla para adaptarla a su pared.
Ajuste del color de la pared
Elije entre 8 preajustes de color diferentes para adaptarse al color de su pared y mejorar la configuración de pantalla más optimizada.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que el ajuste automático de la pantalla no funcione correctamente.
*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.
*Si la distancia de la pantalla es superior a 39,3 cm o la colocación es superior a 5 grados, es posible que esta función no funcione correctamente.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Es compatible con 4K 30Hz conectando el dispositivo externo con un puerto USB Tipo-C y no es compatible con HDR.
*Este proyector incluye un cable de alimentación. El puerto HDMI y los puertos USB Type-C no están incluidos.
Mando a distancia único para un control perfecto
Controla tu proyector sin esfuerzo con el mando a distancia. Diseñado a juego con el CineBeam S, este mando a distancia compacto y minimalista garantiza un control fluido e intuitivo.
*El mando a distancia puede utilizarse a través de la aplicación LG ThinQ tras registrar el producto.
*Los servicios o botones del mando a distancia pueden variar según el país.
Calculadora de proyección LG
¿Se adaptará a mi espacio?
Para asegurarte de que el proyector funcionará en tu espacio, utiliza la calculadora de proyección de LG.
Tecla especial
Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Tipo
3Ch Laser (R, G, B)
Relación de contraste
450,000:1
Corrección trapezoidal digital
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
Salida
4Wx2
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)
Si (up to 4K/30Hz)
Zoom
Fixed
Todas las especificaciones
SISTEMA DE PROYECCIÓN
Sistema de proyección
DLP
RESOLUCIÓN NATIVA
Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
RELACIÓN DE CONTRASTE
Relación de contraste
450,000:1
LENTE DE PROYECCIÓN
Enfoque (Auto / Manual)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
IMAGEN DE PROYECCIÓN
Tamaño de pantalla
40" ~ 100"
Estándar (lente a pared)
100"@0.55m
FUENTE DE LUZ
Tipo
3Ch Laser (R, G, B)
Horas de vida
20,000 Hrs
SONIDO
Salida
4Wx2
Voz clara
Si (Clear Voice lll)
Compatible con Dolby Atmos
Si (Support & Pass Through)
TAMAÑO
Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)
110 x 160 x 160
PESO
Peso neto (kg o g)
1.9Kg
TEMPERATURA
Operación Temperatura
0 ~ 40℃
UNIFORMIDAD
Uniformidad (JBMMA 9 puntos)
80%↑
COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA
Digital (HDMI)
Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA
HDMI
1
FUNCIONES
Plataforma (OS, UI)
webOS24 (Smart)
Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC)
Yes (OCF/UEI IoT not supported)
Imagen de fondo
Si
CP Premium
Si
Tienda de contenidos / LG Smart World (App Store)
Si
Sugerencia de contenidos
Si
Navegador de Internet
Si
Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)
Si (up to 4K/30Hz)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Yes (up to 4K/30Hz)
Salida de sonido Bluetooth
Si
LG Sound Sync(con barra de sonido)
Si
HDMI ARC(Canal de retorno de audio)
Si (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Si
HDCP
HDCP2.2
Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)
Si
USB Host (Película, Música, Foto)
Si
Guía de configuración
Si
Eco Function - Modo de ahorro de energía
Si
Eco Function - Temporizador de apagado
Si
Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático
Si
Eco Function - Hora de encendido/apagado
Si
Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático
Si
Procesador
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
Mapeo de tonos HDR
Yes (Auto, Dynamic/frame by frame)
TruMotion
Si
Escalador
Si
Super Resolución (Control Experto)
Si
Corrección trapezoidal digital
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
Auto Keystone
Yes (Auto Screen Adjustment)
Imagen Flip
Yes (Horizontal/Vertical)
Gradación suave
Si
Control de nivel de negro
Si
Reducción de ruido
Si
Ajuste de la temperatura del color
Si
Contraste dinámico (control experto)
Si
Dynamic Color (Control experto)
Si
Sistema de gestión del color (control experto)
Si
Ajuste de la gama de colores (Control experto)
Si
Corrección Gamma (Control experto)
Si
Ajuste del balance de blancos (control experto)
Si
Encendido/apagado rápido (instantáneo)
Si (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Autodiagnóstico
Si
DISEÑO
Cabinet Color
Arriba/Abajo_Plateado , Izquierda/Derecha_Negro
Tecla Local
una tecla
Bloqueo Kensington
Si
Soporte de pie
Si
ACCESORIO
Manual (Libro Completo o Simple)
libro simple
Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)
Si
Tarjeta de garantía
Depende de la región
Mando a distancia - Movimiento
Si
Conformidad(Reglamento)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
RUIDO
Ahorro Energía Mín.
29 dB(A)↓
Ahorro Energía Med.
27 dB(A)↓
Ahorro de energía Máx. (Eco)
25 dB(A)↓
RELACIÓN DE ASPECTO
Control de relación de aspecto
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
ENERGÍA
Consumo de energía (máx.)
73W
Potencia en espera
<0.5W
Fuente de alimentación
Adapter 65W(Type-C)
