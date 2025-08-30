Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG CineBeam S | Mini UST (Tiro Ultra corto) Proyector 4K con Dolby Atmos

LG CineBeam S | Mini UST (Tiro Ultra corto) Proyector 4K con Dolby Atmos

LG CineBeam S | Mini UST (Tiro Ultra corto) Proyector 4K con Dolby Atmos

PU615U
Características principales

  • Tiro ultra corto
  • Resolución 4K UHD
  • DCI-P3 154% (total), láser RGB de 3 canales
  • 450.000:1 Relación de contraste
  • Máx. Pantalla de 100 pulgadas
  • 500 ANSI Lúmenes Brillo
Más
LG CineBeam proyecta una imagen del desierto.

LG CineBeam proyecta una imagen del desierto.

*Este proyector de distancia de proyección ultracorta requiere una distancia de proyección de 8,1 cm a 39,3 cm, mucho menor que la de los proyectores estándar.

*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.

**Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Logotipo del premio AVS Forum Best of CES 2025

Lo mejor del CES 2025 en AVSForum

Nombrado «Lo mejor del CES 2025» por AVSForum 2025

Presentamos nuestro mejor mini proyector UST 4K hasta la fecha

Convierte tu pared en una sala de cine 4K de 100 pulgadas con proyección de distancia ultracorta. Disfruta de una experiencia cinematográfica de nivel superior sin necesidad de espacio adicional ni complicaciones.

Seis proyectores LG CineBeam diferentes y sus imágenes de proyección mostradas conjuntamente.

Seis proyectores LG CineBeam diferentes y sus imágenes de proyección mostradas conjuntamente.

Distancia ultracorta, más allá de los límites del espacio

CineBeam S cuenta contiro ultra corto, que proyecta imágenes panorámicas dentro de una distancia de proyección excepcionalmente corta. Transforma tu espacio con una impresionante pantalla de cine de 100 pulgadas.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.

*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.

Visionado de cine a gran escala en casa mejorado con una pantalla 4K de 100

Su resolución 4K UHD ofrece detalles nítidos y una claridad realista, incluso en una gran pantalla de 100 pulgadas. Disfruta  de colores vibrantes y un contraste profundo con una gama cromática DCI-P3 del 154 % y una relación de contraste de 450.000:1, que crean una experiencia visual envolvente.

4K UHD

3840X2160 Resolution

DCI-P3 154%

(General) Gama de colores

RGB Laser

Fuente de iluminación

450,000:1

Relación de contraste

Tres personas vestidas de verde, amarillo y azul.

4K UHD 2160p

Tres personas vestidas de verde, amarillo y azul.

FHD 1080p

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El tamaño de la pantalla puede variar en función de la distancia de proyección.

*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.

*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.

*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función del entorno.

*Las cifras de la gama de colores son valores medidos a partir de pruebas internas y pueden variar en función de su entorno.

Ver todo el espectro de colores

With a wide color gamut 154% DCI-P3 (Overall), the CineBeam S delivers accurate and vibrant color representation.

*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función de su entorno.

*Las cifras de la gama de colores son valores medidos a partir de pruebas internas y pueden variar en función de su entorno.

*El láser RGB ofrece una fuente de luz independiente para el rojo, el verde y el azul.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Colores intensos gracias al triple láser

El láser RGB ofrece colores intensos y alto brillo para una visión más envolvente.

Nuestra relación de contraste de 450.000:1 resalta los detalles nítidos y los negros profundos, realzando la viveza de cada escena.

Negro intenso para más detalles

Our 450,000:1 contrast ratio brings out clear details and deep black, enhancing vibrancy throughout every scene.

*Las cifras anteriores se basan en el «modo más brillante» y pueden variar en función de su entorno.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Hasta una pantalla de 100" a corta distancia

Disfrute de una gran pantalla de 100 pulgadas a poca distancia de la pared. La lente de distancia de proyección ultracorta puede proyectar pantallas de distintos tamaños, desde 40 pulgadas hasta una cinematográfica pantalla de 100 pulgadas, incluso en los espacios más reducidos.

LG CineBeam proyecta la imagen de una montaña nublada

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que esta función no funcione correctamente.

*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Mini, pero poderoso

Compacto y ligero, este proyector ofrece un potente rendimiento. Su diseño minimalista es fácil de mover y se integra a la perfección en cualquier espacio.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

El proyector LG CineBeam emite ondas sonoras azules

Disfruta de sonido estéreo espacial con Dolby Atmos

Los paisajes sonoros cobran vida. Los altavoces estéreo integrados con Dolby Atmos ofrecen un sonido claro y espacioso.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

TV LG con pantalla webOS

webOS: Abre un mundo de contenidos

Con webOS, explora un mundo de contenidos con servicios de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, y no se proporciona (compra por separado).

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

Refleja directamente desde tus dispositivos

Comparte contenidos desde tu dispositivo inteligente al proyector con AirPlay 2** (para dispositivos Apple) y Screen Share*** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una visualización perfecta en una pantalla más grande con solo unos toques.

Imagen de fiesta reflejada desde un smartphone a un proyector LG CineBeam

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

**Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el proyector.

**Este LG CineBeam es compatible con AirPlay 2 y requiere iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.

***Pantalla compartida: compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores. Dependiendo del entorno Wi-Fi y de la versión del firmware de los dispositivos externos conectados, es posible que estas funciones no funcionen correctamente.

*Bluetooth: compatible con BT 5.0 y versiones superiores.

Fácil instalación de la pantalla en cualquier pared

Olvídate de las complicaciones. Con funciones inteligentes que se adaptan a tu espacio, CineBeam S garantiza una configuración rápida y sencilla en todo momento.

Ajuste automático de la pantalla

La configuración de la pantalla es más rápida y sencilla que nunca. CineBeam S ajusta automáticamente el enfoque y la distorsión trapezoidal.

Escalado y desplazamiento de pantalla

Ajuste fácilmente el tamaño y la posición de la pantalla para adaptarla a su pared.

Ajuste del color de la pared

Elije entre 8 preajustes de color diferentes para adaptarse al color de su pared y mejorar la configuración de pantalla más optimizada.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, es posible que el ajuste automático de la pantalla no funcione correctamente.

*Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.

*Si la distancia de la pantalla es superior a 39,3 cm o la colocación es superior a 5 grados, es posible que esta función no funcione correctamente.

LG CineBeam proyecta una pantalla gráfica

LG CineBeam proyecta una pantalla gráfica

Conéctate con facilidad a través de puertos versátiles

Con un puerto HDMI y dos puertos USB Type-C, solo tienes que conectar tu portátil, barra de sonido, dispositivo móvil o videoconsola al CineBeam S.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Es compatible con 4K 30Hz conectando el dispositivo externo con un puerto USB Tipo-C y no es compatible con HDR.

*Este proyector incluye un cable de alimentación. El puerto HDMI y los puertos USB Type-C no están incluidos.

Mando a distancia único para un control perfecto

Controla tu proyector sin esfuerzo con el mando a distancia. Diseñado a juego con el CineBeam S, este mando a distancia compacto y minimalista garantiza un control fluido e intuitivo.

*El mando a distancia puede utilizarse a través de la aplicación LG ThinQ tras registrar el producto.

*Los servicios o botones del mando a distancia pueden variar según el país.

Calculadora de proyección LG

¿Se adaptará a mi espacio?

Para asegurarte de que el proyector funcionará en tu espacio, utiliza la calculadora de proyección de LG.

Imprimir

Tecla especial

  • Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Tipo

    3Ch Laser (R, G, B)

  • Relación de contraste

    450,000:1

  • Corrección trapezoidal digital

    Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)

  • Salida

    4Wx2

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)

    Si (up to 4K/30Hz)

  • Zoom

    Fixed

Todas las especificaciones

SISTEMA DE PROYECCIÓN

  • Sistema de proyección

    DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

  • Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

RELACIÓN DE CONTRASTE

  • Relación de contraste

    450,000:1

LENTE DE PROYECCIÓN

  • Enfoque (Auto / Manual)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    Fixed

IMAGEN DE PROYECCIÓN

  • Tamaño de pantalla

    40" ~ 100"

  • Estándar (lente a pared)

    100"@0.55m

FUENTE DE LUZ

  • Tipo

    3Ch Laser (R, G, B)

  • Horas de vida

    20,000 Hrs

SONIDO

  • Salida

    4Wx2

  • Voz clara

    Si (Clear Voice lll)

  • Compatible con Dolby Atmos

    Si (Support & Pass Through)

TAMAÑO

  • Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)

    110 x 160 x 160

PESO

  • Peso neto (kg o g)

    1.9Kg

TEMPERATURA

  • Operación Temperatura

    0 ~ 40℃

UNIFORMIDAD

  • Uniformidad (JBMMA 9 puntos)

    80%↑

COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA

  • Digital (HDMI)

    Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

  • HDMI

    1

FUNCIONES

  • Plataforma (OS, UI)

    webOS24 (Smart)

  • Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC)

    Yes (OCF/UEI IoT not supported)

  • Imagen de fondo

    Si

  • CP Premium

    Si

  • Tienda de contenidos / LG Smart World (App Store)

    Si

  • Sugerencia de contenidos

    Si

  • Navegador de Internet

    Si

  • Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)

    Si (up to 4K/30Hz)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Yes (up to 4K/30Hz)

  • Salida de sonido Bluetooth

    Si

  • LG Sound Sync(con barra de sonido)

    Si

  • HDMI ARC(Canal de retorno de audio)

    Si (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

    Si

  • HDCP

    HDCP2.2

  • Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)

    Si

  • USB Host (Película, Música, Foto)

    Si

  • Guía de configuración

    Si

  • Eco Function - Modo de ahorro de energía

    Si

  • Eco Function - Temporizador de apagado

    Si

  • Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático

    Si

  • Eco Function - Hora de encendido/apagado

    Si

  • Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático

    Si

  • Procesador

    Quad Core

  • HDR

    HDR10, HLG

  • Mapeo de tonos HDR

    Yes (Auto, Dynamic/frame by frame)

  • TruMotion

    Si

  • Escalador

    Si

  • Super Resolución (Control Experto)

    Si

  • Corrección trapezoidal digital

    Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)

  • Auto Keystone

    Yes (Auto Screen Adjustment)

  • Imagen Flip

    Yes (Horizontal/Vertical)

  • Gradación suave

    Si

  • Control de nivel de negro

    Si

  • Reducción de ruido

    Si

  • Ajuste de la temperatura del color

    Si

  • Contraste dinámico (control experto)

    Si

  • Dynamic Color (Control experto)

    Si

  • Sistema de gestión del color (control experto)

    Si

  • Ajuste de la gama de colores (Control experto)

    Si

  • Corrección Gamma (Control experto)

    Si

  • Ajuste del balance de blancos (control experto)

    Si

  • Encendido/apagado rápido (instantáneo)

    Si (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

  • Autodiagnóstico

    Si

DISEÑO

  • Cabinet Color

    Arriba/Abajo_Plateado , Izquierda/Derecha_Negro

  • Tecla Local

    una tecla

  • Bloqueo Kensington

    Si

  • Soporte de pie

    Si

ACCESORIO

  • Manual (Libro Completo o Simple)

    libro simple

  • Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)

    Si

  • Tarjeta de garantía

    Depende de la región

  • Mando a distancia - Movimiento

    Si

  • Conformidad(Reglamento)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

RUIDO

  • Ahorro Energía Mín.

    29 dB(A)↓

  • Ahorro Energía Med.

    27 dB(A)↓

  • Ahorro de energía Máx. (Eco)

    25 dB(A)↓

RELACIÓN DE ASPECTO

  • Control de relación de aspecto

    16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

ENERGÍA

  • Consumo de energía (máx.)

    73W

  • Potencia en espera

    <0.5W

  • Fuente de alimentación

    Adapter 65W(Type-C)

Qué opina la gente

Especial para ti

