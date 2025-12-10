We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 22.4p³ + Top Freezer 7p³
*Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ™ convencional de LG (GSX971NEAE).
*Comparación de la velocidad de fusión entre Craft Ice™ y Cube Ice. Basada en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer completamente en el agua dispensada (48℉ / 9℃ ).
*La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice™; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de descenso de la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre los modelos DoorCooling+™ y Non-DoorCooling+™. Sólo modelos aplicables.
*DoorCooling+™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
- Refrigeradora Side by Side 22.4pᶟ InstaView®
- 7 pᶟ |Top Freezer |Moist Balance Crisper™ |Smart Inverter |Acero Brillante
Tecla especial
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Doble
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad de la repisa
Clasificación Energética
A
CAPACIDAD
Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
598
Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
674
CONTROL Y PANTALLA
Alarma de puerta
Sí
Pantalla LED interna
Sí (LED Display)
Congelado Exprés
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
154
Peso del producto (kg)
144
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)
InstaView
Sí
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina Manual de Hacer hielo
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
Hielo en cubos y picado
Máquina de hielo automática
Sí (Spaceplus)
Producción diaria de hielo (lb.)
No Disponible
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
Sí (Craft Ice)
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre de modelo de filtrar agua
No
Sistema de filtrar agua
Externo
MATERIAL Y ACABADO
Material de puerta
PET
Acabado (puerta)
Negro mate PCM
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
F/R Metal
Tipo de manija
Aerosol de bolsillo
Contour puerta
Plana
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
Comsuno de energía (kWh/año)
520
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Cesta de Puerta_Transparente
4
Luz del refrigerador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
3
Hygiene Fresh+
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de los vegetales (Fresh Converter)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
UPC CODE
UPC Code
8806084398918
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cesta de Puerta_Transparente
2
Luz del Congelador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
3
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Tipo de puerta
Movimiento lateral
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
34
Peso con empaque (kg)
38
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555×1440×585
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
-
Door-in-Door
-
InstaView
-
Caja por cantidad
-
Capacidad (mes/galones)
-
CBM bruto
-
N.º de pieza de repuesto
-
Zero Clearance
-
LINEAR Cooling
-
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
-
Sin toma de agua
-
Producción diaria de hielo (lb.)
-
Luz del dispensador
-
Máquina de hielo doble
-
Dispensador solo de agua
Sí
Dispensador de Hielo y Agua
-
Fábrica de hielo manual
-
Capacidad de almacenaje (lb.)
-
Sistema de filtración de agua
-
Nombre del modelo del filtro de agua
-
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
-
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
-
Cajón Full-Convert
-
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Luz del refrigerador
LED (Back)
Extra espacio
-
Hygiene Fresh+
-
Repisa voladiza
-
Repisa Plegable
-
Repisa de Cristal_templado
Sí (3)
Puerta cesta_Transparente
-
Cesta de puerta_no transparente
-
Caja de las verduras
Sí
Cajón de los vegetales (convertidor fresco)
-
Amplia despensa
-
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cesta de puerta_no transparente
-
Puerta cesta_Transparente
-
Cajón_de_congelador
-
Divisor de cajón
-
Luz del congelador
-
Repisa de Cristal_templado
-
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
-
Pantalla LED externa
-
Pantalla LCD externa
-
Express Freeze
-
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
One Door
Estándar/Profundidad de alacena
-
Clase de eficiencia energética
-
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
-
Puerta (Material)
Metal
Tipo de manija
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
-
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
Consumo de energía (kWh/año)
-
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
