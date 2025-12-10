About Cookies on This Site

Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 22.4p³ + Top Freezer 7p³

Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 22.4p³ + Top Freezer 7p³

VS25BGU21WP
Características principales

  • Counter Depth
  • InstaView® Door-in-Door™
  • Dual Ice Maker with Craft Ice™
  • Control de Humedad
  • Sistema Antibacterial Biosheld
  • Amplio cajón de vegetales
Más
Productos en este Combo: 2
vista frontal abierta

VS25XHWCB

Refrigeradora Side by Side 22.4pᶟ InstaView®

GU21WPP

7 pᶟ |Top Freezer |Moist Balance Crisper™ |Smart Inverter |Acero Brillante
Un vídeo muestra a una mujer acercándose a su refrigerador InstaView y golpeando dos veces. El interior se ilumina y ella puede ver el contenido de su nevera sin abrir la puerta. La vista se acerca para enfocar las bebidas en la puerta y luego se aleja para ver a la mujer desde atrás mientras abre la puerta y toma una bebida.

InstaView ThinQ™

Toca dos veces y mira el interior

Toca dos veces y mira un 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView Door-in-Door™.

*Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ™ convencional de LG (GSX971NEAE).
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Comparación de la velocidad de fusión entre Craft Ice™ y Cube Ice. Basada en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer completamente en el agua dispensada (48℉ / 9℃ ).
*La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice™; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Un vídeo de primer plano del agua que gotea de una lechuga verde y crujiente está al lado de un vídeo de primer plano del agua que cae sobre tomates rojos frescos, está al lado de un vídeo de arándanos húmedos y brillantes moviéndose.

LinearCooling™

Conserva la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las alteraciones de temperatura, conservando el sabor de lo fresco hasta 7 días.

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del frigorífico puede verse a través de la puerta InstaView. Los rayos azules de luz brillan sobre el contenido desde la función DoorCooling.

Vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del frigorífico puede verse a través de la puerta InstaView. Los rayos azules de luz brillan sobre el contenido desde la función DoorCooling.

DoorCooling™

Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido de DoorCooling™.

*Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de descenso de la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre los modelos DoorCooling+™ y Non-DoorCooling+™. Sólo modelos aplicables.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*DoorCooling+™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.

Ganador del Premio J.D Power

Ganador del Premio J.D Power

"Los mejores en Satisfacción de Consumidor con Refrigeradoras French Door."

Capacidad Amplia

Capacidad Amplia

Gracias a la tecnología de aislamiento, LG cuenta con más espacio disponible para utilizar, con el mismo tamaño exterior. Ahora podrás almacenar más alimentos y disfrutarlos con tu refrigeradora LG.
Semi Auto Defrost

Semi Auto Defrost

Solo tienes que presionar un botón y ¡el descongelamiento empezará! Después de 2 horas, encontrarás tu refrigeradora limpia. Es muy fácil eliminar el hielo desde el interior.
Amplio cajón de vegetales

Amplio cajón de vegetales

El extendido cajón de vegetales proporciona aproximadamente 15.9Lt. de almacenamiento. Gracias a su amplio tamaño, te podrá ahorrar viajes al supermercado.
Imprimir

Tecla especial

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter (BLDC)

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Doble

Estándar/Profundidad de la encimera

Profundidad de la repisa

Clasificación Energética

A

CAPACIDAD

Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

598

Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

674

CONTROL Y PANTALLA

Alarma de puerta

Pantalla LED interna

Sí (LED Display)

Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

Peso de paquete (kg)

154

Peso del producto (kg)

144

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)

InstaView

Cleaning Time

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina Manual de Hacer hielo

No

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

Hielo en cubos y picado

Máquina de hielo automática

Sí (Spaceplus)

Producción diaria de hielo (lb.)

No Disponible

Luz del dispensador

Máquina de hielo doble

Sí (Craft Ice)

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre de modelo de filtrar agua

No

Sistema de filtrar agua

Externo

MATERIAL Y ACABADO

Material de puerta

PET

Acabado (puerta)

Negro mate PCM

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

F/R Metal

Tipo de manija

Aerosol de bolsillo

Contour puerta

Plana

RENDIMIENTO

Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter (BLDC)

Comsuno de energía (kWh/año)

520

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Cesta de Puerta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Bandeja de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (Fresh Converter)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

UPC Code

8806084398918

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Cesta de Puerta_Transparente

2

Luz del Congelador

LED superior

Bandeja de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Tipo de puerta

Movimiento lateral

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

34

Peso con empaque (kg)

38

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

555×1440×585

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

-

Door-in-Door

-

InstaView

-

Caja por cantidad

-

Capacidad (mes/galones)

-

CBM bruto

-

N.º de pieza de repuesto

-

Zero Clearance

-

LINEAR Cooling

-

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina de hielo automática

-

Sin toma de agua

-

Producción diaria de hielo (lb.)

-

Luz del dispensador

-

Máquina de hielo doble

-

Dispensador solo de agua

Dispensador de Hielo y Agua

-

Fábrica de hielo manual

-

Capacidad de almacenaje (lb.)

-

Sistema de filtración de agua

-

Nombre del modelo del filtro de agua

-

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

-

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

Cajón convertible

-

Cajón Full-Convert

-

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Luz del refrigerador

LED (Back)

Extra espacio

-

Hygiene Fresh+

-

Repisa voladiza

-

Repisa Plegable

-

Repisa de Cristal_templado

Sí (3)

Puerta cesta_Transparente

-

Cesta de puerta_no transparente

-

Caja de las verduras

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

-

Amplia despensa

-

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Cesta de puerta_no transparente

-

Puerta cesta_Transparente

-

Cajón_de_congelador

-

Divisor de cajón

-

Luz del congelador

-

Repisa de Cristal_templado

-

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

-

Pantalla LED externa

-

Pantalla LCD externa

-

Express Freeze

-

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

One Door

Estándar/Profundidad de alacena

-

Clase de eficiencia energética

-

MATERIAL Y ACABADO

Acabado (puerta)

-

Puerta (Material)

Metal

Tipo de manija

Pocket

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

-

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

Consumo de energía (kWh/año)

-

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

-

ThinQ (Wi-Fi)

-

