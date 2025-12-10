About Cookies on This Site

Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 23.8p³ + Top Freezer 7p³

Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 23.8p³ + Top Freezer 7p³

VS25CGU21WP.BDL
LG Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 23.8p³ + Top Freezer 7p³, VS25CGU21WP.BDL
LG Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 23.8p³ + Top Freezer 7p³, VS25CGU21WP.BDL
Características principales

  • Counter Depth
  • InstaView®
  • Door-in-Door™
  • Control de Humedad
  • Sistema Antibacterial Biosheld
  • Amplio cajón de vegetales
Más
Productos en este Combo: 2
Front

VS25XHWC

Refrigeradora Side by Side 23.8pᶟ InstaView®

GU21WPP

7 pᶟ |Top Freezer |Moist Balance Crisper™ |Smart Inverter |Acero Brillante
Acceso rápido y fácil a tus alimentos favoritos
Door-in-Door™

Acceso rápido y fácil a tus alimentos favoritos

Door-in-Door™ le permite obtener fácilmente sus alimentos favoritos con el botón de apertura oculto.
Un video de primer plano del agua que gotea de una lechuga verde crujiente está al lado de un video de primer plano del agua que cae sobre tomates rojos frescos, está al lado de un video de arándanos brillantes y húmedos que se mueven.

Un video de primer plano del agua que gotea de una lechuga verde crujiente está al lado de un video de primer plano del agua que cae sobre tomates rojos frescos, está al lado de un video de arándanos brillantes y húmedos que se mueven.

LINEARCooling™

Sellos en Farm Freshness por más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, manteniendo el sabor fresco hasta por 7 días.
La vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del refrigerador se puede ver a través de la puerta InstaView. Los rayos de luz azul brillan sobre el contenido de la función DoorCooling.

La vista frontal de un refrigerador InstaView negro con la luz encendida en el interior. El contenido del refrigerador se puede ver a través de la puerta InstaView. Los rayos de luz azul brillan sobre el contenido de la función DoorCooling.

DoorCooling+

Brinda frescura de manera uniforme y más rápida

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido de DoorCooling+™.

FAQ

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.

P.

¿Qué es el InstaView Door-in-Door?

R.

El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%

P.

¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?

R.

La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.

P.

¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?

R.

Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.

P.

¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?

R.

Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.

P.

¿Qué es el Smart Diagnosis?

R.

El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.

P.

¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?

R.

"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "

P.

¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?

R.

Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.

P.

¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?

R.

Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.

Ganador del Premio J.D Power

"Los mejores en Satisfacción de Consumidor con Refrigeradoras French Door."

Capacidad Amplia

Gracias a la tecnología de aislamiento, LG cuenta con más espacio disponible para utilizar, con el mismo tamaño exterior. Ahora podrás almacenar más alimentos y disfrutarlos con tu refrigeradora LG.
Semi Auto Defrost

Solo tienes que presionar un botón y ¡el descongelamiento empezará! Después de 2 horas, encontrarás tu refrigeradora limpia. Es muy fácil eliminar el hielo desde el interior.
Amplio cajón de vegetales

El extendido cajón de vegetales proporciona aproximadamente 15.9Lt. de almacenamiento. Gracias a su amplio tamaño, te podrá ahorrar viajes al supermercado.
Imprimir

Tecla especial

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter (BLDC)

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Doble

Estándar/Profundidad de la encimera

Profundidad de la repisa

Clasificación Energética

A

CAPACIDAD

Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

598

Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

674

CONTROL Y PANTALLA

Alarma de puerta

Pantalla LED interna

Sí (LED Display)

Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

Peso de paquete (kg)

154

Peso del producto (kg)

144

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)

InstaView

Cleaning Time

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina Manual de Hacer hielo

No

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

Hielo en cubos y picado

Máquina de hielo automática

Sí (Spaceplus)

Producción diaria de hielo (lb.)

No Disponible

Luz del dispensador

Máquina de hielo doble

Sí (Craft Ice)

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre de modelo de filtrar agua

No

Sistema de filtrar agua

Externo

MATERIAL Y ACABADO

Material de puerta

PET

Acabado (puerta)

Noble Steel2

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

F/R Metal

Tipo de manija

Aerosol de bolsillo

Contour puerta

Plana

RENDIMIENTO

Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter (BLDC)

Comsuno de energía (kWh/año)

520

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Cesta de Puerta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Bandeja de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (Fresh Converter)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

UPC Code

8806084398567

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Cesta de Puerta_Transparente

2

Luz del Congelador

LED superior

Bandeja de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Tipo de puerta

Movimiento lateral

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

34

Peso con empaque (kg)

38

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

555×1440×585

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

-

Door-in-Door

-

InstaView

-

Caja por cantidad

-

Capacidad (mes/galones)

-

CBM bruto

-

N.º de pieza de repuesto

-

Zero Clearance

-

LINEAR Cooling

-

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina de hielo automática

-

Sin toma de agua

-

Producción diaria de hielo (lb.)

-

Luz del dispensador

-

Máquina de hielo doble

-

Dispensador solo de agua

Dispensador de Hielo y Agua

-

Fábrica de hielo manual

-

Capacidad de almacenaje (lb.)

-

Sistema de filtración de agua

-

Nombre del modelo del filtro de agua

-

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

-

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

Cajón convertible

-

Cajón Full-Convert

-

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Luz del refrigerador

LED (Back)

Extra espacio

-

Hygiene Fresh+

-

Repisa voladiza

-

Repisa Plegable

-

Repisa de Cristal_templado

Sí (3)

Puerta cesta_Transparente

-

Cesta de puerta_no transparente

-

Caja de las verduras

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

-

Amplia despensa

-

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Cesta de puerta_no transparente

-

Puerta cesta_Transparente

-

Cajón_de_congelador

-

Divisor de cajón

-

Luz del congelador

-

Repisa de Cristal_templado

-

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

-

Pantalla LED externa

-

Pantalla LCD externa

-

Express Freeze

-

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

One Door

Estándar/Profundidad de alacena

-

Clase de eficiencia energética

-

MATERIAL Y ACABADO

Acabado (puerta)

-

Puerta (Material)

Metal

Tipo de manija

Pocket

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

-

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

Consumo de energía (kWh/año)

-

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

-

ThinQ (Wi-Fi)

-

Qué opina la gente

