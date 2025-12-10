We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradora InstaViewᵀᴹ 23.8p³ + Top Freezer 7p³
FAQ
¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?
Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.
¿Qué es el InstaView Door-in-Door?
El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.
El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%
¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?
La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.
¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?
Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.
¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?
Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.
¿Qué es el Smart Diagnosis?
El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.
¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?
"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "
¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?
Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.
¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?
Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.
- Refrigeradora Side by Side 23.8pᶟ InstaView®
- 7 pᶟ |Top Freezer |Moist Balance Crisper™ |Smart Inverter |Acero Brillante
Tecla especial
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Doble
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad de la repisa
Clasificación Energética
A
CAPACIDAD
Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
598
Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
674
CONTROL Y PANTALLA
Alarma de puerta
Sí
Pantalla LED interna
Sí (LED Display)
Congelado Exprés
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
154
Peso del producto (kg)
144
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door(Vidrio teñido)
InstaView
Sí
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina Manual de Hacer hielo
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
Hielo en cubos y picado
Máquina de hielo automática
Sí (Spaceplus)
Producción diaria de hielo (lb.)
No Disponible
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
Sí (Craft Ice)
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre de modelo de filtrar agua
No
Sistema de filtrar agua
Externo
MATERIAL Y ACABADO
Material de puerta
PET
Acabado (puerta)
Noble Steel2
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
F/R Metal
Tipo de manija
Aerosol de bolsillo
Contour puerta
Plana
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
Comsuno de energía (kWh/año)
520
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Cesta de Puerta_Transparente
4
Luz del refrigerador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
3
Hygiene Fresh+
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de los vegetales (Fresh Converter)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
UPC CODE
UPC Code
8806084398567
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cesta de Puerta_Transparente
2
Luz del Congelador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
3
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Tipo de puerta
Movimiento lateral
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
34
Peso con empaque (kg)
38
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555×1440×585
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
-
Door-in-Door
-
InstaView
-
Caja por cantidad
-
Capacidad (mes/galones)
-
CBM bruto
-
N.º de pieza de repuesto
-
Zero Clearance
-
LINEAR Cooling
-
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
-
Sin toma de agua
-
Producción diaria de hielo (lb.)
-
Luz del dispensador
-
Máquina de hielo doble
-
Dispensador solo de agua
Sí
Dispensador de Hielo y Agua
-
Fábrica de hielo manual
-
Capacidad de almacenaje (lb.)
-
Sistema de filtración de agua
-
Nombre del modelo del filtro de agua
-
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
-
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
-
Cajón Full-Convert
-
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Luz del refrigerador
LED (Back)
Extra espacio
-
Hygiene Fresh+
-
Repisa voladiza
-
Repisa Plegable
-
Repisa de Cristal_templado
Sí (3)
Puerta cesta_Transparente
-
Cesta de puerta_no transparente
-
Caja de las verduras
Sí
Cajón de los vegetales (convertidor fresco)
-
Amplia despensa
-
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cesta de puerta_no transparente
-
Puerta cesta_Transparente
-
Cajón_de_congelador
-
Divisor de cajón
-
Luz del congelador
-
Repisa de Cristal_templado
-
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
-
Pantalla LED externa
-
Pantalla LCD externa
-
Express Freeze
-
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
One Door
Estándar/Profundidad de alacena
-
Clase de eficiencia energética
-
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
-
Puerta (Material)
Metal
Tipo de manija
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
-
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
Consumo de energía (kWh/año)
-
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
