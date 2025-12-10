About Cookies on This Site

Refrigeradora LG Side by Side 27pᶟ (Net) Prime Silver Smart Inverter

Refrigeradora LG Side by Side 27pᶟ (Net) Prime Silver Smart Inverter

VS27LWID
Vista frontal de Refrigeradora Side by Side 28.7pᶟ(Gross) / 27.2pᶟ(Net) LG GS75SPP DoorCooling⁺™ Compresor Smart Inverter
front door open view
handles view
Shelving System Filled
dispenser view
dispenser2 view
I-micom
front door opened without food
right door open view
right door open without filled view
left side view
right side view
side view
back view
Características principales

  • Door Cooling™
  • Spaceplus™ Ice System
  • Large Capacity
  • Multi Air Flow™
  • LED Lighting
Más
Refrigerador InstaView negro con luz interior visible, rayos de luz azul de DoorCooling.
DoorCooling+

Brinda frescura de manera uniforme y más rápida

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido de DoorCooling+™.
Video de refrigerador con puertas abiertas, espacio ampliado con neón y flechas, cambio resaltado con líneas punteadas.
GRAN CAPACIDAD

Almacene más con más espacio interior

Disfrute de mucho espacio para almacenar todos sus alimentos y bebidas que no llenan su cocina.
Refrigerador con puertas abiertas, interior lleno y nubes azules de niebla sobre los productos.
Flujo de aire múltiple

Temperaturas óptimas en todas partes

El aire fluye en todas las direcciones para mantener la comida fresca, sin importar dónde la coloques.
Eficiencia energetica y mayor durabilidad
Luz LED

Eficiencia energética y mayor durabilidad

La luz LED te brinda mayor eficiencia energética y tiene un mayor tiempo de vida que la luz interna convencional.
El logotipo de la garantía de 10 años para el compresor Smart Inverter se encuentra junto al logotipo de Smart Inverter.

Eficiencia energética y duradero

LG Smart Inverter Compressor™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y 10 años de tranquilidad.
Un video muestra agua goteando de una lechuga, tomates frescos y arándanos brillantes.
LINEARCooling™

Conserva la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, manteniendo el sabor fresco hasta por 7 días.

*Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en lograr una tasa de pérdida de peso del 5 % para el pak choi en el estante del compartimento de productos frescos del LGE LinearCooling Modelo GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

*Basado en los resultados de las pruebas de UL, TÜV Rheinland usando el método de prueba interna de LG comparando el tiempo para que la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior caiga entre DoorCooling+™ y Non-DoorCooling+™ modelos. Solo modelos aplicables.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.

*El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada después de la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas en uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar según las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura condiciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes tales como partículas microbiológicas que afecten la salud de los usuarios.
*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).

*635L: Según el estándar de la UE, 635L es la capacidad del modelo LGE GSXV91NSAE.
*27 pies cúbicos: según el estándar de América del Norte, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.

FAQ

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.

P.

¿Qué es el InstaView Door-in-Door?

R.

El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.

P.

¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?

R.

El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%

P.

¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?

R.

La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.

P.

¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?

R.

Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.

P.

¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?

R.

Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.

P.

¿Qué es el Smart Diagnosis?

R.

El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.

P.

¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?

R.

"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "

P.

¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?

R.

Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.

P.

¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?

R.

Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.

Imprimir

Tecla especial

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Doble

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad estándar

  • Clasificación Energética

    A

CAPACIDAD

  • Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    744

  • Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    814

CONTROL Y PANTALLA

  • Alarma de puerta

  • Pantalla LED interna

    Sí (LED Display)

  • Congelado Exprés

  • Pantalla LED externa

    Pantalla Táctil

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    128

  • Peso del producto (kg)

    120

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina Manual de Hacer hielo

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y picado

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.5/3.0 (IcePlus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Nombre de modelo de filtrar agua

    No

  • Sistema de filtrar agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de puerta

    PET

  • Acabado (puerta)

    Prime Silver

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    Blanco (gavetainterior)

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

  • Contour puerta

    Plana

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    533

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    4

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    3

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de los vegetales (Fresh Converter)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096496251

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    2

  • Luz del Congelador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    4

  • Cajón_de_congelador

    1 transparente

  • Tipo de puerta

    Movimiento lateral

