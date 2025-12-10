We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradora LG Side by Side 27pᶟ (Net) Prime Silver Smart Inverter
*Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en lograr una tasa de pérdida de peso del 5 % para el pak choi en el estante del compartimento de productos frescos del LGE LinearCooling Modelo GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL, TÜV Rheinland usando el método de prueba interna de LG comparando el tiempo para que la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior caiga entre DoorCooling+™ y Non-DoorCooling+™ modelos. Solo modelos aplicables.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.
*El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada después de la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas en uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar según las condiciones ambientales y el uso. El producto no trata ni cura condiciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes tales como partículas microbiológicas que afecten la salud de los usuarios.
*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).
*635L: Según el estándar de la UE, 635L es la capacidad del modelo LGE GSXV91NSAE.
*27 pies cúbicos: según el estándar de América del Norte, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.
FAQ
¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?
Puedes seguir esta guía de instalación en video proporcionada por LG Centroamérica y Caribe. Aprenderás los pasos necesarios para configurar tu nueva refrigeradora y asegurarte de un funcionamiento óptimo.
¿Qué es el InstaView Door-in-Door?
El InstaView Door-in-Door es una característica innovadora de las refrigeradoras LG. Al golpear dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, permitiéndote ver el contenido dentro sin abrir la puerta.
¿Cómo reducir la pérdida de aire frío en el interior del refrigerador?
El LG InstaView Door-in-Door también contribuye a reducir la pérdida de aire frío. Proporciona un espacio práctico para almacenar artículos de uso frecuente, lo que disminuye la pérdida de aire frío hasta un 41%
¿Cómo instalar una refrigeradora LG Side-by-Side?
La instalación de una refrigeradora LG Side-by-Side es sencilla. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario. También puedes encontrar guías en línea para una instalación paso a paso.
¿Cómo puedo mantener mi refrigeradora en óptimas condiciones?
Limpia regularmente las superficies, verifica las juntas de las puertas y sigue las recomendaciones de mantenimiento en el manual del propietario.
¿Cómo funciona el sistema de filtración de agua en las refrigeradoras LG Side-by-Side?
Las refrigeradoras LG Side-by-Side cuentan con un sistema de filtración de agua que elimina impurezas y mejora el sabor del agua. Puedes encontrar detalles sobre cómo cambiar el filtro y mantener la calidad del agua en el manual del propietario.
¿Qué es el Smart Diagnosis?
El Smart Diagnosis es una función que permite a la refrigeradora comunicarse con el servicio de atención al cliente de LG en caso de problemas. Simplemente descarga la aplicación LG SmartThinQ en tu teléfono y sigue las instrucciones para diagnosticar posibles fallas.
¿Cómo ajustar la temperatura del refrigerador y el congelador?
"En la mayoría de los modelos, puedes ajustar la temperatura utilizando los controles digitales en el panel frontal. Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones específicas según tu modelo. "
¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen las refrigeradoras Side-by-Side?
Las capacidades de almacenamiento varían según el modelo, pero en general, las refrigeradoras Side-by-Side ofrecen amplio espacio para alimentos frescos y congelados. Verifica las especificaciones del modelo que te interesa.
¿Cómo mantener organizado el interior de la refrigeradora?
Utiliza los compartimentos y estantes de manera eficiente. Separa los alimentos por categoría (frutas, verduras, lácteos, etc.). Además, aprovecha las características como el Door-in-Door y el InstaView para acceder rápidamente a los artículos más utilizados.
Tecla especial
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
912 x 1790 x 850
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Doble
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad estándar
Clasificación Energética
A
CAPACIDAD
Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
744
Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
814
CONTROL Y PANTALLA
Alarma de puerta
Sí
Pantalla LED interna
Sí (LED Display)
Congelado Exprés
Sí
Pantalla LED externa
Pantalla Táctil
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
128
Peso del producto (kg)
120
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
912 x 1790 x 850
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
InstaView
No
Cleaning Time
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina Manual de Hacer hielo
No
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
Hielo en cubos y picado
Máquina de hielo automática
Sí (Spaceplus)
Producción diaria de hielo (lb.)
2.5/3.0 (IcePlus)
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre de modelo de filtrar agua
No
Sistema de filtrar agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de puerta
PET
Acabado (puerta)
Prime Silver
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
Blanco (gavetainterior)
Tipo de manija
Bolsillo horizontal
Contour puerta
Plana
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter (BLDC)
Comsuno de energía (kWh/año)
533
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Cesta de Puerta_Transparente
4
Luz del refrigerador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
3
Hygiene Fresh+
No
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de los vegetales (Fresh Converter)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
UPC CODE
UPC Code
8806096496251
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Cesta de Puerta_Transparente
2
Luz del Congelador
LED superior
Bandeja de Cristal_templado
4
Cajón_de_congelador
1 transparente
Tipo de puerta
Movimiento lateral
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.