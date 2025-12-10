About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Refrigeradora LG Side by Side (Net) 27p3 Negro Matte Smart Inverter

Refrigeradora LG Side by Side (Net) 27p3 Negro Matte Smart Inverter

VS28BPT
Front view
front open without food stored
front open with food stored
front one door open without food stored
front one door open without food stored
Close View
Tilted View
+15 Degree view
Side view
Back View
Front view
front open without food stored
front open with food stored
front one door open without food stored
front one door open without food stored
Close View
Tilted View
+15 Degree view
Side view
Back View

Características principales

  • Gran Capacidad.
  • Diseño. Nuevo acabado negro Mate.
  • Smart Diagnosis™.
  • Máxima Frescura.
  • Fábrica de Hielo Manual.
  • Compresor Smart Inverter.
Más
Frutas y verduras como la lechuga, los tomates y los arándanos se conservan frescos en el producto.

LinearCooling™

Conserva la frescura de la granja durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, fijando la frescura del sabor por hasta 7 días 1).

*635L:Basado en el estándar de la UE, 635L es la capacidad del modelo GSXV91NSAE de LGE.
*27 pies cúbicos:Basado en la norma norteamericana, 27 pies cúbicos es la capacidad del modelo LGE LRS*2706.

Una mano sostiene un teléfono. La pantalla del teléfono muestra la aplicación Smart Diagnosis.

Smart Diagnosis™

Mantente un Paso Adelante

Soluciona problemas menores y actualiza las alertas de mantenimiento para que puedas evitar la molestia de las llamadas de servicio.

La imagen de Compresor Smart Inverter 10 años de garantía.

Compresor Smart Inverter™

Eficiencia energética y durabilidad

El Compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y brindarte 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años sólo en la pieza del compresor. Pueden cobrarse costos adicionales aparte del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes y los vídeos del producto son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)LinearCoolingTM

-Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCoolingTM.

-El resultado puede variar en el uso real.

-Sólo modelos aplicables.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

vs28bpt
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
912 x 1790 x 850
Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)
783
Peso de paquete (kg)
123
Máquina Manual de Hacer hielo
1 palanca 1 bandeja (puerta)

Tecla especial

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Doble

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad estándar

  • Clasificación Energética

    A

CAPACIDAD

  • Total Volumen Neto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    783

  • Total Volumen Bruto(L) (Aplicado únicamente para Ecuador)

    835

CONTROL Y PANTALLA

  • Alarma de puerta

  • Pantalla LED interna

    Sí (LED Display)

  • Congelado Exprés

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    123

  • Peso del producto (kg)

    114

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    912 x 1790 x 850

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina Manual de Hacer hielo

    1 palanca 1 bandeja (puerta)

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    No Disponible

  • Luz del dispensador

    No

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Nombre de modelo de filtrar agua

    No

  • Sistema de filtrar agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de puerta

    PET

  • Acabado (puerta)

    essence matte black

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    Blanco (gavetainterior)

  • Tipo de manija

    Bolsillo horizontal

  • Contour puerta

    Plana

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter (BLDC)

  • Comsuno de energía (kWh/año)

    533

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    4

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    3

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Cajón de los vegetales (Fresh Converter)

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

UPC CODE

  • UPC Code

    8806096488195

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Cesta de Puerta_Transparente

    4

  • Luz del Congelador

    LED superior

  • Bandeja de Cristal_templado

    4

  • Cajón_de_congelador

    1 transparente

  • Tipo de puerta

    Movimiento lateral

Qué opina la gente

Preguntas frecuentes

Q.

Para qué sirve un refrigerador InstaView™?

A.

Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar lo que hay dentro de tu refrigerador LG sin ni siquiera abrir la puerta.

Q.

Para qué sirve un refrigerador Door-in-Door™?

A.

El sistema Door-in-Door™ de LG proporciona acceso instantáneo a los elementos esenciales de uso diario sin necesidad de abrir toda la puerta del frigorífico. Guarda las bebidas y aperitivos más utilizados como leche, jugo, mantequilla, fruta y yogures en el compartimento de fácil acceso, diseñado para minimizar la pérdida de aire frío y así reducir el consumo de energía en tu smart tech LG Fridge.

Q.

'¿Qué necesito para instalar un frigorífico congelador?

A.

Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi congelador LG?

A.

Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del frigorífico para ajustar la temperatura de tu refrigerador o congelador. Utiliza la App LG ThinQ™ para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota a través de tu smartphone en los modelos compatibles.

Q.

Qué tener en cuenta al comprar un refrigerador congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de refrigeradores elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el refrigerador perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el refrigerador congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVNano, los estantes plegables y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

Qué tamaño de refrigerador congelador necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, para una buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es normalmente suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) se adaptan a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el refrigerador congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Q.

'¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?

A.

'LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Los frigoríficos sin tuberías tienen un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.