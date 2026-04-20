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86 TV inteligente LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K de pulgadas 2026

86 TV inteligente LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K de pulgadas 2026

86MRGB85BSC
Front view of 86 TV inteligente LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K de pulgadas 2026 86MRGB85BSC
La vista frontal de LG Mini RGB evo AI MRGB85, lanzada en 2026, muestra una imagen cristalina de facetas multicolores claramente definidas, con una pantalla de 75 pulgadas, webOS, RGB Primary Color Pro y el procesador alpha 8 AI 4K Gen3.
La imagen frontal y lateral de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una pantalla de 86 pulgadas con una anchura de 1677 mm, una altura de 966 mm, una altura con soporte de 1032 mm, una profundidad de 51.6 mm y una base de 1499 por 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % DCI-P3 y 100 % Adobe RGB.
El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la atenuación de precisión a través de una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, con la tecnología del procesador alpha 8 AI.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
LG Shield, aplicado a la LG Mini RGB evo AI MRGB85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 resalta la calidad visualmente sin pérdida al mostrar un paisaje vibrante con una profundidad clara contra un área oscura circundante, reflejando el rendimiento visual como una conexión de TV por cable.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared en un espacio de estar espacioso y contemporáneo, que muestra una obra de arte abstracta vívida con elementos multicolores en espiral.
Front view of 86 TV inteligente LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K de pulgadas 2026 86MRGB85BSC
La vista frontal de LG Mini RGB evo AI MRGB85, lanzada en 2026, muestra una imagen cristalina de facetas multicolores claramente definidas, con una pantalla de 75 pulgadas, webOS, RGB Primary Color Pro y el procesador alpha 8 AI 4K Gen3.
La imagen frontal y lateral de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una pantalla de 86 pulgadas con una anchura de 1677 mm, una altura de 966 mm, una altura con soporte de 1032 mm, una profundidad de 51.6 mm y una base de 1499 por 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.
RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % DCI-P3 y 100 % Adobe RGB.
El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la atenuación de precisión a través de una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, con la tecnología del procesador alpha 8 AI.
La insignia de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia artificial reconoce la búsqueda Multi-AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.
LG Shield, aplicado a la LG Mini RGB evo AI MRGB85, se muestra con el logotipo de LG Shield en el centro, los íconos de seguridad abajo y la Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 arriba, lo que representa la protección de datos y del sistema.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 resalta la calidad visualmente sin pérdida al mostrar un paisaje vibrante con una profundidad clara contra un área oscura circundante, reflejando el rendimiento visual como una conexión de TV por cable.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared en un espacio de estar espacioso y contemporáneo, que muestra una obra de arte abstracta vívida con elementos multicolores en espiral.

Características principales

  • Cobertura de color doble certificada al 100 % para un color preciso en DCI-P3 y Adobe RGB
  • Rendimiento de NPU X5.0 más rápido del procesador alpha 8 AI 4K Gen3
  • Contraste más profundo con atenuación de precisión impulsada por el procesador alpha 11 AI
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para ofrecer una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más
Insignia de galardonada con el premio CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad por LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Insignia Editor's Choice de AVForums como mejor sistema de TV inteligente durante ocho años consecutivos, incluyendo 2025/26.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2025/26

“Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente”

* Los Premios CES a la Innovación se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

¿Por qué Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con doble cobertura de color certificada completa la pantalla con gradientes de color ricos y fluidos, lo que proporciona una cobertura del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB.

Cobertura de color 100 % doble certificado

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la atenuación de precisión para un contraste mejorado a través de una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha.

Atenuación de precisión para un contraste mejorado

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la inteligencia artificial a los que se puede acceder a través de la interfaz de la televisión.

WebOS Multi AI galardonado

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalizar

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Con la protección de LG Shield

¿Qué es el Mini RGB evo MRGB85?

Mini RGB evo MRGB85 es una de nuestras últimas innovaciones que ofrece una calidad de imagen superior más allá de QNED. La doble cobertura de color certificada garantiza una reproducción de color excepcional para una experiencia visual enriquecedora. Combinado con el atenuador de precisión impulsado por el procesador de IA alpha 8, es capaz de ajustar el control de la luz, produciendo imágenes que tienen colores intensos y vívidos, y detalles impresionantes.

RGB Primary Color Pro

Doble cobertura de color certificada al 100 % para una experiencia visual verdaderamente rica y vívida

Mini RGB evo produce colores rojos, verdes y azules con precisión mejorada a través de la tecnología de color avanzada de LG, que ofrece una reproducción de color precisa y vívida. La reproducción de color superior del Mini RGB evo está certificada para una cobertura del 100 % en dos estándares, DCI-P3 y Adobe RGB, lo que garantiza una experiencia de color vívida que todos, desde amantes del cine hasta entusiastas de la fotografía, adorarán.1)

RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % DCI-P3 y 100 % Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilizado en LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura del 100 % DCI-P3 y 100 % Adobe RGB.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100 % de DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.

Regulación con precisión

Amplio contraste impulsado por el procesador de IA alpha 8

El procesador de IA alpha 8 controla la luz con precisión inteligente, administrando bloques de atenuación avanzados para crear un contraste más profundo, mejorando el detalle y la claridad de cada fotograma.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la atenuación de precisión a través de una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, con la tecnología del procesador alpha 8 AI.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca la atenuación de precisión a través de una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una definición de contraste mejorada a la derecha, con la tecnología del procesador alpha 8 AI.

Procesador alpha 8 AI 4K 3.ª gen.

Motor de IA avanzado con un rendimiento de NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de última generación mejora las capacidades de tu televisión, permitiendo que la IA te brinde una experiencia de visión adaptada a tus preferencias con detalles 4K más nítidos, un sonido más intenso y colores vivos. 3)

El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.

El procesador alpha 8 AI 4K de 3.ª generación de la LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilla con luz azul en una placa de circuito, lo que destaca el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5.0 veces más rápida, un procesamiento de la CPU un 10 % más rápido y una capacidad de memoria un 20 % mayor.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 35 de UL, lo que indica un rendimiento verificado de reducción de la luz azul.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 35 de UL, lo que indica un rendimiento verificado de reducción de la luz azul.

Verificado por UL para luz azul baja: amplia gama de colores brillantes, pero cómodos para tus ojos

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día más inteligente con el AI Hub personalizado

Remasterización HDR con IA

Remasterización HDR con IA

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener imágenes más ricas y realistas.

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Recibe recomendaciones e información personalizadas sobre el contenido

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. En esta escena ofrece recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.8)

La LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página, personalizada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.9)

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

WebOS Multi AI galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente 

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield protegen tus datos mediante un almacenamiento y una gestión seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años11)

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está construida para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los procesadores de la humedad y, gracias a LG Shield, sus datos permanecen seguros y protegidos.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haz clic y arrastra para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.12)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Descubre un sinfín de obras maestras con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una gran variedad de contenidos entre los que elegir

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.13)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.17)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montada en la pared verde sobre una consola roja y muestra un panel informativo con el clima, los resultados de los deportes, la programación de televisión y el Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Tablero de información

Mantente al día con un control personalizado todo en uno

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Modo galería

Cambia de la TV a obras de arte al instante

Con el modo Galería activado, tu televisión puede seguir ahorrando energía incluso mientras se muestran las obras de arte seleccionadas, lo que aporta un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático del brillo

Brillo óptimo en cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza unas imágenes nítidas y cómodas en cualquier entorno.18)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisión responda de forma inteligente, cambiando de modo en función de si estás cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.20)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para tu casa

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de Google Home y mucho más.21)

Entra a un mundo ajustado para ganar

Máxima experiencia de juego

Juego para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 288 Hz

Disfruta de la mejor experiencia de juego con 144Hz VRR y AMD FreeSync Premium. Con Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer control certificado por BT ULL, disfrute de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y de alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, lo que permite acceder a los juegos en la nube desde la interfaz de la televisión.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, lo que permite acceder a los juegos en la nube desde la interfaz de la televisión.

NVIDIA GeForce NOW

El primer servicio de juegos en la nube de 4K, 120Hz y HDR

Disfruta de juegos 4K 120 Hz HDR en tu televisión sin necesidad de dispositivos adicionales gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la tecnología de la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.23)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.

Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera TV del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Disfruta de juegos en la nube con latencia ultrabaja y alto rendimiento gracias a la compatibilidad con el controlador Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y receptivo que te da la misma sensación que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra el portal LG Gaming Portal en la pantalla webOS, que presenta un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que da acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juegos en la nube, como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de juegos de LG

Tu centro todo en uno para videojuegos: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra juegos para control remoto o control de videojuegos e incluso compite con jugadores en el modo Desafío.25)

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Panel de control y optimizador de juegos

Ajusta la configuración del juego a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con el Panel de juego, que te permite controlar el juego en tiempo real, y el Optimizador de juegos, con el que podrás ajustar la configuración según tus preferencias. Ajusta con facilidad la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Métete de lleno en cada partido

Recibe predicciones sobre partidos con IA
La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca la fluidez de movimiento en una escena de futbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en los deportes rápidos.
La LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática en la que una persona viaja en un automóvil, luego aparece Sports Alert sobre un partido de futbol en vivo con los resultados en tiempo real y, al tocarla, cambia directamente al partido en vivo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de futbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre el partido y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.
La LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca la fluidez de movimiento en una escena de futbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en los deportes rápidos.
Configura alertas y no te pierdas ni un momento
Pronostics sportifs par AI Concierge

Recevez des pronostics de matchs grâce à l'IA

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de futbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre el partido y datos de la liga, y sugiere cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados de los partidos.26)

TruMotion

Movimiento fluido que se adapta a todos los géneros

Selección de género por IA identifica el género y TruMotion ajusta la vibración para aplicar la supresión de vibraciones adecuada y dar una experiencia de visión natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

TruMotion DESACTIVADO TruMotion ACTIVADO

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configure sus alertas y reciba notificaciones sobre los horarios de los partidos de su equipo, los resultados y mucho más.

Una experiencia cinematográfica auténtica, fiel en cada detalle

Dolby Vision y FILMMAKER MODE de ambiente

Vive el cine tal como el director lo imaginó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.27)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio envolventes de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno cinematográfico en casa en el que los detalles y la profundidad reflejan fielmente la escena.

Combina LG TV y Sound Suite para disfrutar de la mejor experiencia cinematográfica

Colocación y expansión flexibles

Con Sound Suite, personaliza tu configuración de sonido según tu espacio

Diseñado para ser completamente flexible con más de 50 combinaciones posibles, LG Sound Suite te permite elegir entre las numerosas bocinas disponibles y combinarlas para crear tu propia configuración que se adapte a tus necesidades.28)

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones asistivas mejoran la experiencia visual

Las LG TV están diseñadas pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y compatibilidad con conectividad directa a asistencia auditiva.

Exención de responsabilidad

 

*Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para obtener acceso a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ej. a través de HDMI) y la televisión terrestre/por antena (solo para TV con un sintonizador). Crear una cuenta de LG es gratis.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)*La pantalla RGB LG Mini está certificada por Intertek para cobertura doble de color al 100 % medida según IDMS v1.2 cláusula 5.18.

 

2)*Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.

 

3)*En comparación con el procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, basado en la comparación de especificaciones internas.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

 

5)*Se debe activar a través del menú de modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

8)*Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta ""IA generativa"" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

9)*El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

 

11)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

12)*Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

 

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

 

17)*La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

 

18)*Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

19)*Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

20)*La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

 

21)*LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

 

22)*Validación AMD FreeSync Premium basada en un bajo desfase de entrada, reducción de interrupciones y rendimiento sin parpadeos.

* Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288Hz con una resolución Full HD optimizada para una jugabilidad ultrafluida.

 

23)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicios pueden variar según el plan de membresía.

* Disponible solo en modelos LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

* La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

24)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

25)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

26)*La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

27)*FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* Se admite FILMMAKER MODE de ambiente con Dolby Vision.

* FILMMAKER MODE de ambiente se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

* El FILMMAKER MODE ambiental funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

29)*Soundbar can be purchased separately.

*Sound Mode Control may vary by model.

*Please note that the service may not be available at the time of purchase. A network connection is required for updates.

*LG TV remote usage is limited to certain features only.

 

30)*Power saving applies only when both Gallery Mode and Always Ready are enabled. If Always Ready is switched off, Gallery Mode will consume the same amount of power as when the TV is on.

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