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55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

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Front view of 55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W OLE55C5S30.BDL
Front view of 55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W OLE55C5S30.BDL

Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED55C5PSA

55 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de
la luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8

El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.

El procesador alpha 9 AI Gen8 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz verde azulada desde su interior que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 1.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 1.7 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 2.1 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

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Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

40W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.2 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1222 x 703 x 45.1

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

14.1

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

Escalador AI

α9 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1222 x 703 x 45.1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1222 x 757 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 187

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

14.1

Peso del televisor con soporte

16.0

Peso del embalaje

21.3

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174107683

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Sí (IA Voz remasterizada)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

40W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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