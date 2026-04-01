We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
77 pulgadas LG OLED evo AI G5 4K Smart TV + Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC
OLE77G5SH5.BDL
Características principales
- Calidad de imagen 4K, escalador de imagen con AI y sonido envolvente gracias al procesador alpha 11 4K AI
- Los niveles de Color Negro verdaderos en cada píxel crean un contraste, profundidad y un detalle asombrosos
- 100% Fidelidad de Color para colores realistas y precisos. 100% Volumen de Color para tonos más intensos
- Interfaz WOW
- Orquesta WOW
- Sonido envolvente de 2.1 canales
Productos en este Combo: 2
*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
Nuestro Procesador alpha 11 4K AI más brillante creado para LG OLED evo
El Procesador alpha 11 4K AI desarrollado con una década de conocimiento mejora las imágenes a una calidad 4K con colores y brillo asombrosos. El aprendizaje profundo detecta objetos y fondos con precisión a nivel de píxel.
*En comparación con el televisor inteligente alpha 7 del mismo año, con procesador AI, según comparación de especificaciones internas.
Imágenes 3 veces más brillantes con su Potenciador de Brillo Ultimate
Con el procesador alpha 11 4K AI, la nueva estructura de emisión de luz y la arquitectura de control de iluminación brindan imágenes hasta tres veces más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
*3 veces más brillante que LG OLED B5 con una ventana del @10% según mediciones internas
Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales
Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.
Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.
- 77 pulgadas LG OLED evo AI G5 4K Smart TV
- 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC
Tecla especial
VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz (VRR 165Hz)
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α11 AI 4K Gen2
SONIDO - Dolby Atmos
Si
SONIDO - Sistema de Altavoces
4.2 Ch
SONIDO - Salida de Audio
60W
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1712 x 982 x 24.8
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
33.6
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz (VRR 165Hz)
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α11 AI 4K Gen2
Escalador AI
α11 IA Super Ampliación 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Imagen AI Pro
Si
Calibración Automática
Si
QFT (Transporte rápido de Frame)
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 165Hz)
Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1712 x 982 x 24.8
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1712 x 1039 x 321
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1879 x 1130 x 228
Base del TV (AnchoxProfundidad)
501 x 321
Peso del televisor sin soporte
33.6
Peso del televisor con soporte
39.5
Peso del embalaje
45.6
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 300
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174109342
SONIDO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
IA Sound Pro α11 (Virtual 11.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Sí (AI Object remasterizada)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
60W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
4.2 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de Voz libre de manos
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado