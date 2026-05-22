Combo 55" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A

OLED55G4S30.BDL
Front view of Combo 55" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A OLED55G4S30.BDL
55 Pulgadas LG OLED evo AI G4 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Front view of Combo 55" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A OLED55G4S30.BDL
Características principales

  • LG OLED evo tiene mayor rendimiento en la calidad de imagen y a nivel auditivo, gracias a su procesador de inteligencia artificial 4k alpha 11
  • El Diseño de tu LG OLED evo es ultra delgado perfecto para harmonizar tus espacios sin generar espacios entre tu TV y pared
  • LG OLED evo cada vez más brilante, gracias a Brightness Booster Max ( Potenciador de brillo máximo )
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Productos en este Combo: 2
Vista frontal con LG OLED evo TV, OLED G4, el emblema de 11 años de OLED número 1 del mundo y el logotipo de 5 años de garantía del panel en la pantalla

OLED55G4PSA

55 Pulgadas LG OLED evo AI G4 4K Smart TV
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
LG OLED evo G4 se ve 45 grados a la derecha con una obra de arte abstracta morada y naranja en la pantalla sobre un fonde verde con esferas 3D. El televisor OLED gira para mirar hacia al frente. En la parte inferior derecha hay un logotipo del procesador LG alpha 11 AI

LG OLED evo, una obra maestra perfeccionada gracias a la experiencia acumulada a lo largo del tiempo.

Estamos innovando año tras año para perfeccionar el procesador de inteligencia artificial de LG OLED evo, haciéndolo cada vez más intuitivo y logrando una experiencia más inmersiva

*Imágenes de pantallas simuladas

El emblema dorado de LG OLED siendo No.1 del mundo durante 11 años sobre un fondo negro. Un foco brilla sobre el emblema y estrellas abstractas doradas llenan el cielo sobre él.

El No.1 del mundo 

11 años en la cima 

Nuestro reinado como la marca favorita de televisores OLED del mundo continúa

11 años en la cima

*Fuente Omdia: Unidades vendidas del 2013 al 2023. Cualquier modificación en los resultados será responsabilidad de la consultora emisora. Para más detalles visita www.omdia.com

¿Qué hace tan especial a LG OLED evo?

El procesador de inteligencia artificial 4K Alpha 11 encima de una placa base, emitiendo rayos de luz de color púrpura y rosa. El diseño ultradelgado de LG OLED evo G4 y la barra de sonido montada en una superficie plana perfecto para modernizar tus espacios. En el menú de OLED Care en el televisor de OLED se selecciona en el menú de soporte que se encuentra en la pantalla. Brightness Bosster Max (Potenciador de brillo máximo ) con una imagen de una ballena saltando fuera del agua ante un cielo nocturno estrellado.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

Tecla especial

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α11 IA 4K

SONIDO - Dolby Atmos

Si

SONIDO - Sistema de Altavoces

4.2 Ch

SONIDO - Salida de Audio

60W

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1222 x 703 x 27.2

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

17.9

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α11 IA 4K

Escalador AI

α11 IA Super Ampliación 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1222 x 703 x 27.2

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1222 x 742/787 x 263

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

485 x 263

Peso del televisor sin soporte

17.9

Peso del televisor con soporte

23.2

Peso del embalaje

28.2

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174077658

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α11 (Virtual 11.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Sí (IA Voz remasterizada)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

60W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

4.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Si

Sistema Operativo (OS)

web OS 24

Configuración Familiar

Si

LG ThinQ® AI

Si

Cámara USB Compatible

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Sí (hasta 4 vistas)

Compartir de Habitación a Habitación

Si (Entrada/Salida)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR24

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

