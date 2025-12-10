We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
65 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
OLED65C5GRA.BDL
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8
El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Imágenes más brillantes con Brightness Booster
El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
- 65 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Tecla especial
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen8
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
SONIDO - Salida de Audio
40W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.2 Ch
SONIDO - Dolby Atmos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1441 x 826 x 45.1
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
16.6
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz (VRR 144Hz)
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen8
Escalador AI
α9 IA Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Imagen AI Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 144Hz)
Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1441 x 826 x 45.1
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1441 x 880 x 230
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1600 x 950 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
470 x 230
Peso del televisor sin soporte
16.6
Peso del televisor con soporte
18.5
Peso del embalaje
26.4
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174107720
SONIDO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Sí (IA Voz remasterizada)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
40W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.2 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de Voz libre de manos
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
ACCESORIO
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096438541
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Altavoz
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
GENERAL
Número de Canales
1.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Sí (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1.1 kg
Peso Neto
0.7 kg
