65 pulgadas LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

OLED65G5STA
Características principales

  • Calidad de imagen 4K, escalador de imagen con AI y sonido envolvente gracias al procesador alpha 11 4K AI
  • Los niveles de Color Negro verdaderos en cada píxel crean un contraste, profundidad y un detalle asombrosos
  • 100% Fidelidad de Color para colores realistas y precisos. 100% Volumen de Color para tonos más intensos
  • [Woofer y Medios Potente] creados por expertos de Peerless
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
Front view of LG OLED evo AI G5 4K Smart TV. 12 Years of world number 1 OLED emblem and LG OLED evo AI 2025 logo are on the screen.

OLED65G5PSA

65 pulgadas LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
front view

STAGE301

LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro
En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 11 4K AI de segunda generación. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchip que lo rodean. El título dice LG OLED evo AI. También se ve el texto "Powered by LG Alpha AI Processor". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 11 4K AI de segunda generación. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchip que lo rodean. El título dice LG OLED evo AI. También se ve el texto "Powered by LG Alpha AI Processor". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

Admira cada detalle en
la Luz y Oscuridad

*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.


Nuestro Procesador alpha 11 4K AI más brillante creado para LG OLED evo

El Procesador alpha 11 4K AI desarrollado con una década de conocimiento mejora las imágenes a una calidad 4K con colores y brillo asombrosos. El aprendizaje profundo detecta objetos y fondos con precisión a nivel de píxel.

El Pprocesador alpha 11 AI Gen2 se encuentra sobre un fondo oscuro. Brilla con luz violeta y azul desde adentro, iluminando los circuitos del microchip que lo rodean. Las estadísticas de rendimiento son visibles. NPU 6.7x Procesamiento neuronal AI CPU 2.2x Operación más rápida GPU 3.6x Gráficos mejorados

*En comparación con el televisor inteligente alpha 7 del mismo año, con procesador AI, según comparación de especificaciones internas.

Imágenes 3 veces más brillantes con su Potenciador de Brillo Ultimate

Con el procesador alpha 11 4K AI, la nueva estructura de emisión de luz y la arquitectura de control de iluminación brindan imágenes hasta tres veces más brillantes.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida en dos. Una mitad de la escena es brillante y vívida gracias a los algoritmos de aumento de brillo de LG. La otra mitad es oscura, descolorida y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado. 

*3 veces más brillante que LG OLED B5 con una ventana del @10% según mediciones internas

Experimente la pantalla OLED con color negro perfecto, solo con LG OLED.

Color Negro Perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Perfect Black cuenta con certificación UL y ofrece niveles de color negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.

Espacio de sala de estar con un televisor LG OLED montado en la pared. En el televisor se ve una cadena montañosa contra un cielo oscuro de la tarde lleno de estrellas. Esta escena está dividida en dos. Un lado muestra una versión más opaca y gris del paisaje con la etiqueta "Non Perfect Black display". En el otro lado hay una imagen más agradable con un rango dinámico más amplio de negros y blancos. Esta tiene la etiqueta "Perfect Black display". También se ve la certificación del logotipo: Perfect Black Technology ofrece niveles de negro menores o iguales a 0.24 nit hasta 500lux. A un lado hay una burbuja de texto que dice: "Consulte la marca de certificación Perfect Black".

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL Perfect Black y se mide según el estándar de reflexión de luz anular IDMS 11.5

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

will.i.am, vestido de negro y con gafas de sol, sostiene el xboom Stage 301 en su hombro.

Sonido característico de xboom
optimizado por will.i.am

Presentamos el nuevo xboom Stage 301, creado en colaboración con will.i.am.

Experimenta el sonido creado por el experto, plasmado en un estilo único.

*Este vídeo es solo para demostración.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Stage 301

LG eligió a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para brindar un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó xboom Stage 301 para lograr un sonido potente y audaz que hará que su fiesta sea única.

Imprimir

Tecla especial

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165Hz)

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α11 AI 4K Gen2

SONIDO - Dolby Atmos

Si

SONIDO - Sistema de Altavoces

4.2 Ch

SONIDO - Salida de Audio

60W

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1441 x 826 x 24.3

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

22

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165Hz)

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α11 AI 4K Gen2

Escalador AI

α11 IA Super Ampliación 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte rápido de Frame)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 165Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1441 x 826 x 24.3

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1441 x 865/910 x 263

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1600 x 970 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

485 x 263

Peso del televisor sin soporte

22

Peso del televisor con soporte

26.6

Peso del embalaje

34.1

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174107102

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α11 (Virtual 11.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Sí (AI Object remasterizada)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

60W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

4.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

AC Adaptor

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

MP3

Sí(USB)

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327517

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

12

CONECTIVIDAD

Entrada Aux (3.5Φ)

Versión Bluetooth

5.4

USB

1

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Resistente al agua y a salpicaduras

IPX4

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

385 x 415 x 352 mm

Altavoz

312 x 311 x 282 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

120 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

47 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conector para adaptador de AC

ALTAVOZ

Unidad de rango medio

2.5" x 2

Unidad Woofer

6.5" x 1

PESO

Peso bruto

8.2 kg

Peso Neto

6.65 kg

