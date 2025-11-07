About Cookies on This Site

83 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

83 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

83 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

OLED83C5STA
Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • [Woofer y Medios Potente] creados por expertos de Peerless
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Productos en este Combo: 2
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED83C5PSA

83 pulgadas LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
front view

STAGE301

LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro
En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de
la luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.

El procesador alpha 9 AI Gen8 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz verde azulada desde su interior que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 1.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 1.7 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 2.1 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, con la etiqueta: Pantalla sin Negro Perfecto. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto en el que se lee: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

will.i.am, vestido de negro y con gafas de sol, sostiene el xboom Stage 301 en su hombro.

Sonido característico de xboom
optimizado por will.i.am

Presentamos el nuevo xboom Stage 301, creado en colaboración con will.i.am.

Experimenta el sonido creado por el experto, plasmado en un estilo único.

*Este vídeo es solo para demostración.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Stage 301

LG eligió a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para brindar un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó xboom Stage 301 para lograr un sonido potente y audaz que hará que su fiesta sea única.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimente la experiencia de usuario de sonido de producto compleja y extraordinaria creada por will.i.am. Cada sonido que acompaña el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) ha sido desarrollado por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

40W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.2 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1842 x 1055 x 52.9

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

28.3

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α9 AI 4K Gen8

Escalador AI

α9 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1842 x 1055 x 52.9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1842 x 1096/1144 x 297

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2050 x 1210 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

460 x 297

Peso del televisor sin soporte

28.3

Peso del televisor con soporte

33

Peso del embalaje

44.6

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

400 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103449

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Sí (IA Voz remasterizada)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

40W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

ACCESORIO

AC Adaptor

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

MP3

Sí(USB)

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327517

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

12

CONECTIVIDAD

Entrada Aux (3.5Φ)

Versión Bluetooth

5.4

USB

1

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Resistente al agua y a salpicaduras

IPX4

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

385 x 415 x 352 mm

Altavoz

312 x 311 x 282 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

120 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

47 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conector para adaptador de AC

ALTAVOZ

Unidad de rango medio

2.5" x 2

Unidad Woofer

6.5" x 1

PESO

Peso bruto

8.2 kg

Peso Neto

6.65 kg

