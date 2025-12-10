We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
55 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
OLED55B5GRA.BDL
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
- [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
- [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Productos en este Combo: 2
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
El procesador alpha 8 AI Gen2, que es más inteligente y rápido, es el resultado de una década de innovación
El motor de IA del procesador puede reconocer el contenido por género. Con base en esta información, ofrece las configuraciones de calidad de imagen óptimas para mayor profundidad y detalle.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste. También ha obtenido la verificación UL eyesafe, para una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.
* La pantalla LG OLED está verificada por UL y el negro perfecto se ha medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión de luz anular, basado en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.
* Las pantallas de las LG OLED TV han obtenido la certificación Factor de rendimiento circadiano de eyesafe®
* Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos.
Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV
La LG OLED TV cuenta con la certificación de Negro perfecto de UL y la certificación TÜV por su contraste más profundo y su brillo mejorado. También ha obtenido la certificación UL eyesafe, que garantiza una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.
* Los conceptos “100 % de fidelidad de color” y “100 % de volumen de color según DCI-P3” se aplican a las OLED TV de 2025.
*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.
* El panel LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para el 100 % de fidelidad de color, medido según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.
* El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
- 55 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
- LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
Tecla especial
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
SONIDO - Dolby Atmos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1228 x 708 x 45.9
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
14.3
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
Escalador AI
α8 IA Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI)
Imagen AI Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 120Hz)
Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1228 x 708 x 45.9
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1228 x 772 x 235
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1360 x 810 x 172
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1057 x 235
Peso del televisor sin soporte
14.3
Peso del televisor con soporte
14.5
Peso del embalaje
19.5
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174103357
SONIDO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
20W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 3)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
ACCESORIO
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096438541
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Altavoz
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
GENERAL
Número de Canales
1.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Sí (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1.1 kg
Peso Neto
0.7 kg
