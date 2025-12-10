About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

55 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

55 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 + LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

OLED55B5GRA.BDL
Front view with bundle image
Vista de frente de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. El emblema de OLED de ser el n.º 1 del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED AI 2025 aparecen en la pantalla.
Vista trasera de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
Vista lateral de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
front view
side view
rear view
Front view with bundle image
Vista de frente de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. El emblema de OLED de ser el n.º 1 del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED AI 2025 aparecen en la pantalla.
Vista trasera de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
Vista lateral de la Smart TV LG OLED AI B5 4K.
front view
side view
rear view

Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
Vista de frente de la Smart TV LG OLED AI B5 4K. El emblema de OLED de ser el n.º 1 del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED55B5PSA

55 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
front view

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
En la pantalla de una TV LG OLED AI aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 8 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED AI. También puede verse el texto: con la tecnología del procesador LG alpha 8 AI de 2.ª gen. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED AI aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 8 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED AI. También puede verse el texto: con la tecnología del procesador LG alpha 8 AI de 2.ª gen. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de la
luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

El procesador alpha 8 AI Gen2, que es más inteligente y rápido, es el resultado de una década de innovación

El motor de IA del procesador puede reconocer el contenido por género. Con base en esta información, ofrece las configuraciones de calidad de imagen óptimas para mayor profundidad y detalle.

El procesador alpha 8 AI Gen2 se ilumina en color naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores. El título habla sobre cómo el procesador ofrece una calidad 4K, con color y brillo sorprendentes. El texto en la imagen dice que el procesamiento neuronal de IA de NPU es aproximadamente 1.7 veces mayor y la operación de CPU es 1.4 veces más rápida.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste. También ha obtenido la verificación UL eyesafe, para una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.

La LG OLED TV muestra una comparación visual entre una pantalla con Color perfecto y Negro perfecto, y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones de UL y eyesafe son visibles con un texto que invita a verificar las marcas.

* La pantalla LG OLED está verificada por UL y el negro perfecto se ha medido según el estándar IDMS 11.5 de reflexión de luz anular, basado en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.

* Las pantallas de las LG OLED TV han obtenido la certificación Factor de rendimiento circadiano de eyesafe®

* Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos.

Negro y color perfectos tanto en la oscuridad como en la luz, solamente con la LG OLED TV

La LG OLED TV cuenta con la certificación de Negro perfecto de UL y la certificación TÜV por su contraste más profundo y su brillo mejorado. También ha obtenido la certificación UL eyesafe, que garantiza una experiencia visual más cómoda al reducir las emisiones de luz azul.

Un loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. A su alrededor hay gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra un Color Perfecto, ya que cada tono diferente del cuerpo del loro es vibrante y vívido. Se observan diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estos se refieren a su 100 % de fidelidad de color y 100 % de volumen de color. También se observa un texto; verifica la marca de certificación Color Perfecto.

* Los conceptos “100 % de fidelidad de color” y “100 % de volumen de color según DCI-P3” se aplican a las OLED TV de 2025.

*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.

* El panel LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para el 100 % de fidelidad de color, medido según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

* El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

Sonido emblemático de xboom afinado por will.i.am

Presentamos la nueva xboom Grab, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Imprimir

Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1228 x 708 x 45.9

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

14.3

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

Escalador AI

α8 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 120Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1228 x 708 x 45.9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1228 x 772 x 235

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1057 x 235

Peso del televisor sin soporte

14.3

Peso del televisor con soporte

14.5

Peso del embalaje

19.5

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103357

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 3)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096438541

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.4

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254.5 x 117.0 x 125.0 mm

Altavoz

211.0 x 71.6 x 70.0 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

1.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Sí (2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1.1 kg

Peso Neto

0.7 kg

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.