We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
65 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- AI Picture Pro mejora la calidad de la imagen general al analizar y mejorar cada fotograma
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
Ciberseguridad
Premios a la innovación CES: Homenajeado en 2025
webOS Re:New Program
*Los premios a la innovación de la CES se basan en materiales descriptivos presentados ante los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.
*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
El Procesador más inteligente y rápido; Alpha 8 AI Gen2, fruto de una década de innovación
El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador es capaz de reconocer el contenido por género. En función de esta información, proporciona la configuración de calidad de imagen más óptima para ofrecer una mejor profundidad y detalle.
*En comparación con el televisor inteligente Alpha 7 AI de nivel de entrada del mismo año con procesador Gen8 según comparación de especificaciones internas.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad
a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
Color perfecto
Certificación 100 % de volumen de color y 100 % de fidelidad de color. Disfrute de colores precisos e intensos incluso en ambientes iluminados u oscuros.
*Los conceptos “100 % de fidelidad de color” y “100 % de volumen de color según DCI-P3” se aplican a las OLED TV de 2025.
*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.
*100 % de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o superior al tamaño del volumen de color del estándar DCI-P3 según la verificación independiente de Intertek.
*El panel LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para el 100 % de fidelidad de color, medido según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.
AI Picture Pro le da vida a cada cuadro
*Sonido AI Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*La calidad de imagen del contenido ampliado variará según la resolución de la fuente.
La próxima generación de la LG AI TV
El AI Magic Remote completa la
AI Experience
Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.
*Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.
*AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten PLN en su lengua materna.
*El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.
*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.
*AI Search está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024.
*En los Estados Unidos y en Corea se usa el modelo LLM.
*Se requiere una conexión a Internet.
*Se requiere una conexión a Internet.
*AI Chatbot está disponible en países que admiten procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su lengua materna.
*AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.
*Los menús y las aplicaciones que se admiten pueden variar según el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*El webOS Re:New Program se aplica a las TV OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*El webOS Re:New Program brinda soporte para un total de cuatro actualizaciones durante cinco años a partir de la versión preinstalada de webOS, y la programación de las actualizaciones varía de fin de mes a comienzo de año.
*Las actualizaciones y la programación de algunas características, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo o la región.
*Actualizaciones disponibles para modelos OLED de 2022 y UHD de 2023 y posteriores.
*LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.
*El uso de la función de voz manos libres sin un control remoto solo es posible con los procesadores de IA Alpha 9 y Alpha 11. Puede variar según los productos y las regiones.
AI Sound Pro afina el sonido para lograr una experiencia con más impacto
*El AI Clear Sound se debe activar a través del menú de modo de sonido.
*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
Mejora tu sonido con LG TV y
LG Soundbar
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
*El control del modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.
*Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones únicamente.
*La interfaz WOW Orchestra/WOW se aplica a los televisores OLED LG 2025.
Diseño Delgado
Agrega un toque moderno con un diseño elegante que se integra con gracia en su espacio.
*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.
*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
Mira una variedad decontenido. Gratis.
LG Channels, el servicio de streaming exclusivo de LG, pone una amplia selección de canales en directo y bajo demanda a tu disposición
de forma gratuita.
*El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.
El portal de juegos transforma tu televisión en un
centro de juegos perfecto
Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora también la aplicación Xbox. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.
*La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.
Alta Experiencia en Gaming
Disfruta de una experiencia de juego de primer nivel con compatibilidad con G-Sync, tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y AMD FreeSync Premium. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque de movimiento.
*HGiG es un grupo empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria, y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
El mejor televisor OLED para películas
Vea cómo las películas cobran vida en su cine en casa a través del MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se ajusta a la iluminación ambiental para lograr una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.
Dolby Vision & FILMMAKER MODE Luz Ambiental
Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE Luz Ambiental que se adapta al entorno para preservar las imágenes y mantenerlas lo más cerca posible de su forma original.
*FILMMAKER MODE Luz Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE Luz Ambiental es compatible con Dolby Vision.
*FILMMAKER MODE Luz Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de video Amazon Prime.
*Las imágenes anteriores de esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.
*Todas las imágenes anteriores son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.
*Según el tamaño, modelo y región de la TV, es posible que el AI Magic Remote deba comprarse por separado.
Tecla especial
-
Tipo de Pantalla
4K OLED
-
Tasa de Refresco
120Hz
-
Amplia Gama de Colores
OLED Color
-
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
-
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
-
FreeSync Compatible (AMD)
Si
-
Salida de Audio
20W
-
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
-
Dolby Atmos
Si
-
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1449 x 832 x 45.9
-
Peso del televisor sin soporte
17.1
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
-
Tipo de Pantalla
4K OLED
-
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Tasa de Refresco
120Hz
-
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
-
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
-
Escalador AI
α8 IA Super Upscaling 4K
-
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
-
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
-
Control de Brillo AI
Si
-
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Si
-
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
-
Motion
OLED Motion
-
Modo Imagen
10 modos
-
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI)
-
Imagen AI Pro
Si
-
Calibración Automática
Si
-
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
-
FreeSync Compatible (AMD)
Si
-
Modo HGIG
Si
-
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
-
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
-
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 120Hz)
-
Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
-
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESIBILIDAD
-
Contraste Alto
Si
-
Escala de Grises
Si
-
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
-
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1449 x 832 x 45.9
-
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1449 x 896 x 235
-
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1600 x 950 x 172
-
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1057 x 235
-
Peso del televisor sin soporte
17.1
-
Peso del televisor con soporte
17.3
-
Peso del embalaje
24.4
-
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
195174103388
SONIDO
-
Dolby Atmos
Si
-
Sonido AI
IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
-
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
-
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
-
LG Sonido Sync
Si
-
Modo audio Compartido
Si
-
Salida de Audio Simultánea
Si
-
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
-
Salida de Audio
20W
-
Afinación acústica de IA
Si
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
-
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
-
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
-
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
-
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 3)
-
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
-
Entrada Ethernet
1ea
-
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
-
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
-
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
-
Entrada RF (antena/cable)
1ea
-
Entrada USB
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Si
SMART TV
-
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
-
Cámara USB Compatible
Si
-
AI Chatbot
Si
-
Siempre Listo
Si
-
Navegador Web Completo
Si
-
Google Cast
Si
-
Google Home / Hub
Si
-
Panel de Control
Si
-
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
-
Control Magic Remote
Incorporado
-
Vista múltiple
Si
-
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
-
Voice ID
Si
-
Funciona con Apple Airplay
Si
-
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
-
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
-
Remoto
Magic Remote MR25
-
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
-
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
-
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Qué opina la gente
Encuentra una tienda cercana
Especial para ti
-
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
-
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
-
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
-
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
-
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
-
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
-
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
-
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
-
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
-
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
-
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
-
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.