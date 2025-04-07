Skip to Content Skip to Accessibility Help
65 pulgadas LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

OLED65B5PSA
  • Front view of OLED TV
  • Back view
  • Side view
  • Dimension view
  • USP card
  • Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida a la mitad para mostrar cómo Negro Perfecto ofrece verdaderos niveles de negro, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor. Una mitad de la imagen muestra una versión más opaca y gris del paisaje, con la etiqueta: Pantalla mate. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.
  • Un loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. A su alrededor hay gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra un Color Perfecto, ya que cada tono diferente del cuerpo del loro es vibrante y vívido. El fondo oscuro con salpicaduras de agua detalladas también resalta cómo la pantalla está libre de reflejos. Se observan diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estos se refieren a su 100 % de fidelidad de color, 100 % de volumen de color y su afirmación de ausencia de reflejos. También se observa un texto: Verifica la marca de certificación Color Perfecto.
  • USP card
  • Pantalla de LG TV con un AI Magic Remote de fondo. El botón de IA está resaltado y con un globo de texto: Sugiere una película que me guste. En la pantalla, se muestra el ícono de usuario E, que indica cómo AI Voice ID identificó al usuario y dio recomendaciones personalizadas basándose únicamente en su voz.
  • USP card remote
  • Pantalla de una LG TV que reproduce contenido de ciencia ficción. La interfaz de AI Chatbot aparece en la pantalla. El usuario envió un mensaje al chatbot en el que dijo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Esta escena también está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante; esto muestra cómo AI Chatbot solucionó automáticamente el problema del usuario. El texto explica que AI Chatbot puede entender la intención del usuario y ofrecer soluciones a los problemas.
  • AI concierge
  • side view
  • AI Chatbot
Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • AI Picture Pro mejora la calidad de la imagen general al analizar y mejorar cada fotograma
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
Más

Ciberseguridad

Premios a la innovación CES: Homenajeado en 2025

webOS Re:New Program

*Los premios a la innovación de la CES se basan en materiales descriptivos presentados ante los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.

En la pantalla de un televisor LG OLED AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 8 AI Gen2. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. El título dice LG OLED AI. También se ve el texto "Powered by LG alpha 8 AI Processor Gen2". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

Admira cada detalle en
la Luz y Oscuridad

*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

Calidad de Imagen webOS para IA Calidad de Sonido Diseño Entretenimiento

El Procesador más inteligente y rápido; Alpha 8 AI Gen2, fruto de una década de innovación

El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador es capaz de reconocer el contenido por género. En función de esta información, proporciona la configuración de calidad de imagen más óptima para ofrecer una mejor profundidad y detalle.

El procesador Alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores. El título habla de cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores y brillo asombrosos. El texto de la imagen dice que el procesamiento neuronal de IA es aproximadamente 1,7 veces mayor por NPU y que la CPU funciona 1,4 veces más rápido.

*En comparación con el televisor inteligente Alpha 7 AI de nivel de entrada del mismo año con procesador Gen8 según comparación de especificaciones internas.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad
a tu alrededor.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, con la etiqueta: Pantalla mate. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

Color perfecto

Certificación 100 % de volumen de color y 100 % de fidelidad de color. Disfrute de colores precisos e intensos incluso en ambientes iluminados u oscuros.

Un loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. A su alrededor hay gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra un Color Perfecto, ya que cada tono diferente del cuerpo del loro es vibrante y vívido. El fondo oscuro con salpicaduras de agua detalladas también resalta cómo la pantalla está libre de reflejos. Se observan diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estos se refieren a su 100 % de fidelidad de color, 100 % de volumen de color y su afirmación de ausencia de reflejos. También se observa un texto: Verifica la marca de certificación Color Perfecto.

*Los conceptos “100 % de fidelidad de color” y “100 % de volumen de color según DCI-P3” se aplican a las OLED TV de 2025.

*La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.

*100 % de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o superior al tamaño del volumen de color del estándar DCI-P3 según la verificación independiente de Intertek.

*El panel LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para el 100 % de fidelidad de color, medido según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

AI Picture Pro le da vida a cada cuadro

*Sonido AI Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*La calidad de imagen del contenido ampliado variará según la resolución de la fuente.

La próxima generación de la LG AI TV

El AI Magic Remote completa la
AI Experience

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

*AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten PLN en su lengua materna.

Al Voice ID

LG AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.

*El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

Primer plano de la pantalla de una LG OLED TV en la que se muestra cómo funciona AI Search. Hay una pequeña ventana de chat abierta que muestra cómo el usuario preguntó qué eventos deportivos están disponibles. AI Search respondió a través del chat y mostró imágenes en miniatura del contenido disponible. También hay un indicador para hacer preguntas a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale lo que quieras a tu TV. La IA integrada reconoce tu voz y da recomendaciones personalizadas rápidas a tus solicitudes. También puedes obtener resultados y soluciones adicionales con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024. 
*En los Estados Unidos y en Corea se usa el modelo LLM.
*Se requiere una conexión a Internet.

Pantalla de una LG OLED TV que reproduce contenido de ciencia ficción. La interfaz de AI Chatbot aparece en la pantalla. El usuario envió un mensaje al chatbot en el que dijo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Esta escena también está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante; esto muestra cómo AI Chatbot solucionó automáticamente el problema del usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot con el AI Magic Remote y resuelve todas tus dudas, desde configuración hasta solución de problemas. La IA puede entender la intención del usuario y brindar soluciones inmediatas.

*Se requiere una conexión a Internet.

*AI Chatbot está disponible en países que admiten procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su lengua materna.

*AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

Un LG AI Magic Remote frente a la pantalla de una LG TV. En la pantalla, aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y visualizaciones del usuario. En el control remoto hay un ícono y una etiqueta en los que se indica que se puede acceder fácilmente a las funciones de AI Concierge con solo pulsar brevemente el botón de IA.

AI Concierge

Con solo pulsar el botón de IA del control remoto, se abre AI Concierge, un servicio que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de

búsquedas y visualizaciones.

*Los menús y las aplicaciones que se admiten pueden variar según el país.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

Pantalla de una LG OLED TV que reproduce contenido de ciencia ficción. La interfaz de AI Chatbot aparece en la pantalla. El usuario envió un mensaje al chatbot en el que dijo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Esta escena también está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante; esto muestra cómo AI Chatbot solucionó automáticamente el problema del usuario.

AI Picture Wizard

Los algoritmos avanzados aprenden tus preferencias al revisar 1,600 millones de posibilidades de imágenes. En función de tus selecciones, la TV crea una imagen personalizada solo para ti.

Un LG AI Magic Remote frente a la pantalla de una LG TV. En la pantalla, aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y visualizaciones del usuario. En el control remoto hay un ícono y una etiqueta en los que se indica que se puede acceder fácilmente a las funciones de AI Concierge con solo pulsar brevemente el botón de IA.

AI Sound Wizard

Elige el audio que prefieras de una selección de clips de sonido. De entre 40 millones de parámetros, la IA crea un perfil de sonido personalizado ajustado a tus preferencias.

Logotipo y nombre del webOS Re:New Program con la insignia de CES Innovation Awards 2025 Honoree cerca de él.

Nuevas actualizaciones por 5 años con el programa webOS Re:New

Obtén actualizaciones completas y disfruta de los beneficios de las características y el software más recientes. Con el premio a la innovación de CES en la categoría de ciberseguridad, puedes sentirte protegido, ya que webOS mantiene tu privacidad

y tus datos seguros.

*El webOS Re:New Program se aplica a las TV OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*El webOS Re:New Program brinda soporte para un total de cuatro actualizaciones durante cinco años a partir de la versión preinstalada de webOS, y la programación de las actualizaciones varía de fin de mes a comienzo de año.

*Las actualizaciones y la programación de algunas características, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo o la región.

*Actualizaciones disponibles para modelos OLED de 2022 y UHD de 2023 y posteriores.

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, la plataforma todo en uno para tu hogar inteligente

Maneja a la perfección distintos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos de Google Home y más. Experimenta la máxima conveniencia de controlar todo tu hogar desde un único panel de control intuitivo. 

*LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

*El uso de la función de voz manos libres sin un control remoto solo es posible con los procesadores de IA Alpha 9 y Alpha 11. Puede variar según los productos y las regiones.

AI Sound Pro afina el sonido para lograr una experiencia con más impacto

En la imagen se ve a un hombre tocando la guitarra, a una mujer cantando frente a un micrófono y a un hombre tocando el piano. Se ven las ondas sonoras que salen de ellos para mostrar la emisión del sonido y cómo se mejora la calidad del sonido con Sonido Claro AI.

Sonido Claro AI

La corrección de tono de precisión mejora la claridad del sonido para una experiencia de audio excepcional.

El televisor LG OLED muestra a un hombre en una motocicleta con círculos abstractos de color púrpura que salen de la rueda para visualizar la emisión de sonido.

Refuerzo dinámico con procesador de IA

El procesamiento de AI mejora el sonido del televisor para una experiencia de sonido más potente.

Una sala de estar con un LG TV Wall Mounted. Representación gráfica de las ondas de sonido para llenar el espacio que muestra cómo los canales virtuales 9.1.2 crean una experiencia de sonido envolvente para el usuario.

Sonido envolvente con canales
9.1.2 virtuales

Disfruta de un sonido envolvente solo con tu LG TV. La IA usa algoritmos de aprendizaje profundo para que parezca que el sonido viene de canales 9.1.2 cercanos.

*El AI Clear Sound se debe activar a través del menú de modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Mejora tu sonido con LG TV y
LG Soundbar 

Sala de estar con un televisor LG OLED y una barra de sonido LG con gráficos que representan cómo ambos dispositivos llenan el espacio con sonido multisurround.

WOW Orchestra: sonido envolvente a través de una sinergia perfecta

Los televisores LG OLED y las barras de sonido LG son la combinación perfecta, diseñados para funcionar en armonía y brindar entornos de sonido multisurround.

La barra de sonido LG se encuentra debajo de un televisor LG OLED. En la pantalla del televisor se encuentra la interfaz de usuario para la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.

WOW Interface te permite controlar fácilmente el sonido de tu TV

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones únicamente.

*La interfaz WOW Orchestra/WOW se aplica a los televisores OLED LG 2025.

Diseño Delgado

Agrega un toque moderno con un diseño elegante que se integra con gracia en su espacio.

Sala de estar con un televisor LG OLED y una barra de sonido LG montada en la pared. La perspectiva está en ángulo para mostrar el marco delgado del televisor contra la pared.

Primer plano de una esquina de un televisor LG OLED en una sala de estar. Está sobre un soporte y se puede ver cómo su delgada silueta combina bien con el diseño interior.

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

Persona sosteniendo su teléfono en una sala de estar. Se muestra un ícono de transmisión en el teléfono, que indica que la pantalla del teléfono se está transmitiendo en la televisión. En la televisión se muestra un partido de básquet y a un lado se muestra la pantalla transmitida con las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión y usa varias pantallas con Multi View

Aprovecha al máximo tu televisión con Multi View. Transmite el contenido de tus dispositivos a través de Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos vistas independientes para disfrutar de un entretenimiento perfecto en múltiples pantallas.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

Mira una variedad decontenido. Gratis. 

LG Channels, el servicio de streaming exclusivo de LG, pone una amplia selección de canales en directo y bajo demanda a tu disposición

de forma gratuita. 

Persona sosteniendo su teléfono en una sala de estar. Se muestra un ícono de transmisión en el teléfono, que indica que la pantalla del teléfono se está transmitiendo en la televisión. En la televisión se muestra un partido de básquet y a un lado se muestra la pantalla transmitida con las estadísticas de los jugadores.

*El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región. 

Tres íconos diferentes que muestran cómo los LG Channels se pueden usar sin necesidad de suscribirse, pagar ni configurar ningún decodificador periférico.

Sin cargo. Sin contratos. Sin cables.

Lo único que tienes que hacer es conectarte y empezar a ver sin preocuparte de costos ocultos ni de instalar

un decodificador. 

El portal de juegos transforma tu televisión en un
centro de juegos perfecto

Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y ahora también la aplicación Xbox. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.

*La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

Alta Experiencia en Gaming

Disfruta de una experiencia de juego de primer nivel con compatibilidad con G-Sync, tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y AMD FreeSync Premium. Disfruta de tus juegos sin retrasos ni desenfoque de movimiento.

Dos imágenes de un auto en un videojuego, una al lado de la otra. En una se observa mucho desenfoque de movimiento. La otra se ve nítida y en enfoque, por lo que se exhibe la alta frecuencia de cuadros de la LG OLED TV. También se ve el logotipo de Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium y otras certificaciones relevantes.

*HGiG es un grupo empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria, y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

El mejor televisor OLED para películas

Vea cómo las películas cobran vida en su cine en casa a través del MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se ajusta a la iluminación ambiental para lograr una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.

Dolby Vision & FILMMAKER MODE Luz Ambiental

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE Luz Ambiental que se adapta al entorno para preservar las imágenes y mantenerlas lo más cerca posible de su forma original.

Dolby Atmos

Deja que un sonido envolvente y realista te rodee, haciéndote sentir como si estuvieras en el centro de toda la acción.

*FILMMAKER MODE Luz Ambiental es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE Luz Ambiental es compatible con Dolby Vision.

*FILMMAKER MODE Luz Ambiental se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de video Amazon Prime.

Gran espacio en blanco lleno de OLED TV que muestran cómo LG introdujo innovaciones revolucionarias durante más de una década. También se observa el emblema de “La OLED TV número uno del mundo durante 12 años”.

LG OLED

Ve la innovación infinita

*Las imágenes anteriores de esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Todas las imágenes anteriores son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

*Según el tamaño, modelo y región de la TV, es posible que el AI Magic Remote deba comprarse por separado.

Imprimir

Tecla especial

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz

  • Amplia Gama de Colores

    OLED Color

  • Procesador de Imagen

    Procesador α8 AI 4K Gen2

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • Dolby Atmos

    Si

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1449 x 832 x 45.9

  • Peso del televisor sin soporte

    17.1

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tasa de Refresco

    120Hz

  • Amplia Gama de Colores

    OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador α8 AI 4K Gen2

  • Escalador AI

    α8 IA Super Upscaling 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • Control de Brillo AI

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo Imagen

    10 modos

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Imagen AI Pro

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

VIDEOJUEGOS

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Si (Hasta 120Hz)

  • Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1449 x 832 x 45.9

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1449 x 896 x 235

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1600 x 950 x 172

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1057 x 235

  • Peso del televisor sin soporte

    17.1

  • Peso del televisor con soporte

    17.3

  • Peso del embalaje

    24.4

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    195174103388

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Sonido AI

    IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

  • Voz clara Pro

    Si (Nivelación Automática de Volumen)

  • WiSA Ready

    Sí (hasta 2.1 canales)

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Conexión Bluetooth Surround

    Sí (reproducción en 2 direcciones)

  • Salida de Audio

    20W

  • Afinación acústica de IA

    Si

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONECTIVIDAD

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 3)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 25

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Google Home / Hub

    Si

  • Panel de Control

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Control Magic Remote

    Incorporado

  • Vista múltiple

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    Magic Remote MR25

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.

Especial para ti

Paga con BAC (Tilopay)
Cómpralo en cuotas sin intereses
Cómo comprar en cuotas con Tasa 0%
  • Paso 1
    Agrega tus productos al carrito de compra en LG.com/cac_en y luego selecciona Pago con Tilopay.
  • Paso 2
    Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito BAC en el check out de compra.
  • Paso 3
    Selecciona la opción de Cuotas ( 6, o 12 meses sin intereses).
¿Qué debes saber?

Pagando a través de Tilopay puedes pagar tus compras hasta en 12 meses sin intereses a precio de contado.

Al momento de pagar debes seleccionar opción de pago “Tilopay” para luego completar con la información solicitada.

Selecciona la opción de meses sin intereses que quieras (6 o 12 meses sin intereses). Contamos con tecnología robusta para proteger los datos de todos nuestros clientes. Ingresa lo datos de tu tarjeta de crédito BAC Mastercard y VISA al pagar y listo. Mejoramos tu experiencia de compra para que comprar online sea más simple, rápido y cómodo.

 