Combo 77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A

Combo 77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A

Front view of Combo 77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV + Barra de Sonido S30A OLED77C4S30
Características principales

  • Mejor calidad visual y auditiva con el procesador de inteligencia artificial 4K Alpha 9 Gen7.
  • Tasa de refresco de 144Hz, para una acción fluida y sin interrupciones.
  • Películas y juegos mejorados con Dolby Atmos, Dolby Vision, VRR, G-Sync y Freesync para una experiencia inmersiva y sin interrupciones.
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
Vista frontal con LG OLED evo y el emblema OLED número 1 del mundo de 12 años en la pantalla, así como la barra de sonido debajo

OLED77C4PSA

77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Se abre un video que muestra el LG OLED C4 mirando 45 grados a la derecha con una obra de arte abstracta rosa y azul en la pantalla sobre un fondo rosa con esferas 3D. El televisor OLED gira para mirar hacia el frente. En la parte inferior derecha hay un logotipo del chipset Gen 7 del procesador LG alpha 9 AI.

LG OLED, una obra maestra perfeccionada gracias a la experiencia acumulada a lo largo del tiempo.

Estamos innovando año tras año para perfeccionar el procesador de inteligencia artificial de LG OLED, haciéndolo cada vez más intuitivo y logrando una experiencia más inmersiva

*Imágenes de pantalla simuladas.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α9 IA 4K Gen7

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

40W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.2 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1711 x 982 x 47.1

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

23.5

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz

Amplia Gama de Colores

OLED Color

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α9 IA 4K Gen7

Escalador AI

α9 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Calibración Automática

Si

Imagen AI Pro

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1711 x 982 x 47.1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1711 x 1035 x 267

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1879 x 1130 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

520 x 267

Peso del televisor sin soporte

23.5

Peso del televisor con soporte

27.1

Peso del embalaje

38.5

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174077474

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α9 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

40W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Si

Sistema Operativo (OS)

web OS 24

Configuración Familiar

Si

LG ThinQ® AI

Si

Cámara USB Compatible

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Compartir de Habitación a Habitación

Si (Entrada/Salida)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Compatible con Apple Home

Si

Panel de Control

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR24

Cable de alimentación

Sí (Attached)

