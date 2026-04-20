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55" LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

55" LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

55QNED70BSA
Front view of 55" LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, 715 mm screen height, 776 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 989 by 230 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Front view of 55" LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, 715 mm screen height, 776 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 989 by 230 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.

Características principales

  • Visualización inmersiva en un Ultra Big TV con un diseño Linear Flow refinado, creado para complementar su espacio
  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica con Dynamic QNED Color
  • Mayor claridad y un contraste excepcional con Mini LED
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con tecnología de Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para ofrecer una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de galardonada con el premio CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad por LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2025/26

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2025/26

“Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente”

* Los Premios CES a la Innovación se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

¿Por qué la LG QNED Mini LED?

LG QNED AI QNED70 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla grande y clara, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, perspectivas de los jugadores y datos de la liga a medida que el juego se analiza en tiempo real.

Deportes dinámicos con LG QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.

QNED Color dinámico

Certificado para un volumen de color del 100 %

LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, que muestran una mayor vitalidad del color certificada para un volumen de color del 100 %.

Mini LED

El LED LG QNED AI QNED70 Mini resalta el Mini LED a través de una escena de acantilado costero dividido, comparando el LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado a través de texturas de roca en capas y detalles oceánicos para mayor claridad y profundidad.

WebOS Multi AI galardonado

La LG QNED AI QNED70 Mini LED con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la inteligencia artificial a los que se puede acceder a través de la interfaz de la televisión.

Centro de IA para personalizar

La LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Con la protección de LG Shield

¿Cómo hace LG QNED Mini LED para aportar gran tamaño y color a cada escena?

El color QNED dinámico de LG, que está certificado para un volumen de color del 100 %, ofrece colores y detalles realistas. Desde el cine hasta los deportes, disfrute de contenido renderizado con colores vívidos y claridad en una pantalla ultragrande.

QNED Color dinámico

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un volumen de color del 100 % en su televisor

Vea colores dinámicos y vibrantes en movimiento con la amplia gama de colores basada en Nano de LG que reemplaza a Quantum Dot, mejorando la velocidad de reproducción de colores de su TV para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con color dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, que ofrecen una expresión de color animada y un volumen de color del 100 % para imágenes dinámicas.

LG QNED AI QNED70 Mini LED con color dinámico QNED llena la pantalla con ráfagas fluidas y vívidas de movimiento multicolor, similar a la pintura, que ofrecen una expresión de color animada y un volumen de color del 100 % para imágenes dinámicas.

Vea la certificación de volumen de color del 100 % de LG QNED2)

Mini LED

Brillo perfeccionado con precisión exacta

Descubra un contraste más profundo y imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control de iluminación de precisión para cada escena.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que el LED convencional en una escena de acantilado costero dividido, lo que proporciona negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

* Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.

Procesador alpha 7 AI 4K 9.ª gen.

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por la potencia mejorada de la GPU y la CPU, el procesador de IA alpha 7 realiza una optimización de imagen a nanoescala para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con contraste y profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Descubre tres beneficios destacados del centro de IA

Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de IA que más te convenga. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.5)

Recibe recomendaciones e información personalizadas sobre el contenido

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. En esta escena ofrece recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.6)

La LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página, personalizada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.7)

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

La insignia de la distinción CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura IA múltiple ha recibido un reconocimiento en la categoría de Inteligencia artificial.

WebOS Multi AI galardonado

El galardonado webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

La insignia Editor's Choice de AVForums aparece sobre un fondo oscuro con el nombre LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

Ocho años como el mejor sistema de televisión inteligente 

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield aparece sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento del CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield protegen tus datos mediante un almacenamiento y una gestión seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Haz actualizaciones gratis a tu televisión hasta por 5 años

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra como cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono incluye protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está construida para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegida. Los condensadores integrados protegen contra altos voltajes, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los procesadores de la humedad y, gracias a LG Shield, sus datos permanecen seguros y protegidos.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haz clic y arrastra para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.10)

La LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con AI Hub para la personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con Mi página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Métete de lleno en cada partido

Recibe predicciones sobre partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el desempeño de tu equipo para ofrecer predicciones sobre los partidos. Apoya con más ganas a tu equipo y disfruta del partido con esta información generada por inteligencia artificial.11)

Movimiento fluido que se adapta a todos los géneros

TruMotion ajusta la vibración para aplicar la supresión de vibraciones adecuada y dar una experiencia de visión natural en películas, deportes y más.

Configura alertas y no te pierdas ni un momento

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configure sus alertas y reciba notificaciones sobre los horarios de los partidos de su equipo, los resultados y mucho más.

Entra a un mundo ajustado para ganar

Máxima experiencia de juego

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta de una excelente experiencia de juego con VRR de hasta 60Hz. Con el primer controlador certificado BT ULL combinado con una rápida frecuencia de actualización, cada momento de juego se vuelve más placentero.12)

LG QNED AI QNED70 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción de ritmo rápido con un recuadro de comparación que resalta un movimiento más suave, mientras admite hasta 60Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

La LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a las aplicaciones de juegos de GeForce NOW y webOS.
La LG QNED AI QNED70 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
La LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con controladores Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED cuenta con el portal de juegos LG con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a las aplicaciones de juegos de GeForce NOW y webOS.
La LG QNED AI QNED70 Mini LED con el Panel de control de juegos y el Optimizador muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera TV del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Disfruta de juegos en la nube con latencia ultrabaja y alto rendimiento gracias a la compatibilidad con el controlador Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y receptivo que te da la misma sensación que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.13)

Portal de juegos de LG

Tu centro todo en uno para videojuegos: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra juegos para control remoto o control de videojuegos e incluso compite con jugadores en el modo Desafío.14)

Panel de control y optimizador de juegos

Ajusta la configuración del juego a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con el Panel de juego, que te permite controlar el juego en tiempo real, y el Optimizador de juegos, con el que podrás ajustar la configuración según tus preferencias. Ajusta con facilidad la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Una experiencia cinematográfica auténtica, fiel en cada detalle

La LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

La LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio mientras un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se muestra en la pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

MODO Ambiente FILMMAKER

Ver películas como lo pretendía el director

Vive el cine de la manera que el director pretende con FILMMAKER MODE, con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de la forma original.15)

Diseño, hecho para elevar tu espacio

Diseño de flujo lineal

Acabado refinado y sólido que complementa tu espacio

Tu TV cuenta con un moderno acabado metálico con un verdadero peso y un elegante diseño lineal hecho para elevar tu espacio.16)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con diseño de flujo lineal se presenta en una vista multiángulo, con un panel trasero en la parte superior, una escena de sala de estar con montaje delgado en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano del metal estriado en la parte inferior derecha.

Descubre un sinfín de obras maestras con LG Gallery+

LG Gallery+

Style your space with over 5000+ curated art content

LG Gallery+ lets you access countless artworks and content from our partners like The National Gallery, MMCA, Magnum, and more. Elevate and personalize your space with art that reflects your style.17)

LG Gallery+

Decora tu espacio con una gran variedad de contenidos entre los que elegir

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.18)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge del LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con salón de música

Cree el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente adecuado con música que combine con tus imágenes. Utiliza la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

La LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

La LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos de la familia, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Viaje familiar activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisión con sólo utilizar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenidos de tu propia fototeca.21)

La LG QNED AI QNED70 Mini LED está montada en la pared verde sobre una consola roja y muestra un panel informativo con el clima, los resultados de los deportes, la programación de televisión y el Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablero de información

Mantente al día con un control personalizado todo en uno

Consulta la información importante a simple vista. Recibe actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, consulta tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visitas y mucho más.

Modo galería

Cambia de la TV a obras de arte al instante

Con el modo Galería activado, tu televisión puede seguir ahorrando energía incluso mientras se muestran las obras de arte seleccionadas, lo que aporta un toque de estilo y elegancia a tu espacio.27)

Control automático del brillo

Brillo óptimo en cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla en función de la iluminación ambiental, lo que garantiza unas imágenes nítidas y cómodas en cualquier entorno.22)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisión responda de forma inteligente, cambiando de modo en función de si estás cerca o no.23)

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.24)

La LG QNED AI QNED70 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para tu casa

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de Google Home y mucho más.25)

LG Soundbar mejora cada escena con un sonido envolvente más potente

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar la TV y la soundbar como un solo dispositivo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.26)

LG QNED AI QNED70 Mini LED con WOW Orchestra muestra a músicos actuando en la pantalla, mientras las ondas de sonido en capas del televisor y la soundbar debajo llenan la sala de estar para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala, con el control remoto en la mano mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones asistivas mejoran la experiencia visual

Las LG TV están diseñadas pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y compatibilidad con conectividad directa a asistencia auditiva.

Exención de responsabilidad

 

* Las imágenes anteriores en esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

* Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

* La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

* Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

* Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para obtener acceso a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ej. a través de HDMI) y la televisión terrestre/por antena (solo para TV con un sintonizador). Crear una cuenta de LG es gratis.

* El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

2)* El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

 

3)* AI Picture Pro funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar dependiendo de la resolución de la fuente.

 

4)* El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

5)* La búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

* Se requiere conexión a Internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

* Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

6)* Es posible que algunas de estas características no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG (Guía electrónica de programación).

* La tarjeta “Ahora disponible” no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

* La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

7)* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las televisiones OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzadas a partir de 2024, así como en las televisiones MRGB y FHD lanzadas a partir de 2026.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

* El bloqueo puede ser desactivado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

* Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupciones sin previo aviso.

* Mi página aplica a las televisiones OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

8)* Se requiere una conexión a Internet.

* AI Chatbot se puede vincular con el servicio de atención al cliente.

* En los países en los que no está disponible la función de PLN, es posible que no se pueda acceder ni utilizar la aplicación mediante la voz.

 

9)* webOS Re:New es un programa de actualización de software y solo está disponible en determinados modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

* El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

* Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

10)* Proporciona un acceso rápido a las funciones de IA de la televisión, pero no tiene un procesamiento de IA integrado.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo se ofrece en países en los que el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es compatible en su lengua materna.

 

11)* La tarjeta “En esta escena” está disponible en los países en los que hay compatibilidad con EPG.

* El nivel de asistencia puede variar según el país.

* La información proporcionada por AI Concierge tiene fines meramente informativos y es posible que no sea precisa. LG no asume responsabilidad alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

12)* Los 60Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 60Hz.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (mando de juegos). Esto puede afectar al uso de otros dispositivos Bluetooth.

* Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

14)* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

15)* FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE de ambiente se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

* El FILMMAKER MODE ambiental funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

16)* El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.

 

17)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* El servicio se ofrece a través de una suscripción pagada. Hay una prueba gratuita de un mes disponible al registrarse con un nombre de usuario y un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan pagado a menos que se cancele antes de que finalice el periodo de prueba. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

18)* El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

* Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para tener acceso a todo el contenido y las funciones.

 

19)* Se ofrecen 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al comparar los datos con cada tipo de perfil.

 

20)* La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

* Una suscripción incluye 20 créditos por mes. Un crédito te permite generar una imagen.

* La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

* Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de tu dispositivo.

* LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se utiliza de acuerdo con las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

21)* La función estará activa cuando hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tengas al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)* Los sensores de luminosidad pueden variar según el modelo.

 

23)* Los sensores de movimiento solamente están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)* La compatibilidad con determinados LG Channels varía según la región.

 

25)* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

 

26)* La Soundbar puede comprarse por separado.

* El Control del modo de sonido puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.

* El uso del control remoto de LG TV se limita solamente a ciertas funciones.

 

27)* El ahorro de energía solo se aplica cuando están activadas tanto la función Modo galería como la función Always Ready. Si la función Always Ready está desactivada, el modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la televisión está encendida.

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