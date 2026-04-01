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75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W
75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W
75Q85S30.BDL
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Características principales
- Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Nuevo botón de IA, controles de voz, y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- Interfaz WOW
- Orquesta WOW
- Sonido envolvente de 2.1 canales
Productos en este Combo: 2
*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
Color QNED dinámico completamente nuevo
La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.
*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.
Grandiosos paisajes sonoros te rodean
*Las imágenes en la pantalla son simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV
WOW Interfaz
La simplicidad está al alcance de tus manos.
Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.
La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.
*Las imágenes de pantalla son simuladas.
**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.
*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:
OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).
- 75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV
- LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Todas las especificaciones
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174103593
Todas las especificaciones
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