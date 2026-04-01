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75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

75Q85S30.BDL
Front view of 75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W 75Q85S30.BDL
Front view of 75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W 75Q85S30.BDL

Características principales

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Nuevo botón de IA, controles de voz, y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
Vista de frente del TV LG QNED evo QNED85, logo de LG QNED evo Al en la esquina superior. El TV LG QNED evo QNED85 muestra texturas coloridas como una pintura que se combinan.

75QNED85ASG

75" LG QNED evo AI QNED85 MiniLED 4K Smart TV
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
LG QNED TV en un fondo de colores oscuro. Ilustración brillante y colorida en la pantalla, que muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad de ofrecer un amplio espectro de tonos con gran contraste. Aparece el logo All new LG QNED evo AI. Los subtítulos mencionan el MiniLED de QNED y el nuevo procesador alpha AI. Título: Todos los colores redefinidos: una nueva experiencia.

LG QNED TV en un fondo de colores oscuro. Ilustración brillante y colorida en la pantalla, que muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad de ofrecer un amplio espectro de tonos con gran contraste. Aparece el logo All new LG QNED evo AI. Los subtítulos mencionan el MiniLED de QNED y el nuevo procesador alpha AI. Título: Todos los colores redefinidos: una nueva experiencia.

Todos los colores redefinidos, empieza una nueva experiencia

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

Color QNED dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100 % de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100 % de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED evo

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

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