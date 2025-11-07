About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
75 pulgadas LG QNED AI QNED82 4K Smart TV 2025 LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

75 pulgadas LG QNED AI QNED82 4K Smart TV 2025 LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

75 pulgadas LG QNED AI QNED82 4K Smart TV 2025 LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro

75QNED82GRA
Qned
Front view
Front view
Side view
Grab
Front side open
Rear view
Qned
Front view
Front view
Side view
Grab
Front side open
Rear view

Características principales

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • [Sonido dinámico de tweeters de cúpula] Claro y vibrante fabricados por Peerless.
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
Vista de frente del televisor LG QNED82 TV, logotipo de LG QNED Al en la esquina superior. La LG QNED TV muestra coloridas texturas como la pintura que se combinan.

75QNED82ASG

75 pulgadas LG QNED AI QNED82 4K Smart TV 2025
front view

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 30W | 20 horas de duración | IP67 | Resistencia militar | Negro
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

Conozca el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

Sonido emblemático de xboom afinado por will.i.am

Presentamos la nueva xboom Grab, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab

LG designó a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimenta la extraordinaria y completa experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Imprimir

Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K QNED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1677 x 966 x 51.6

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

31.4

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Edge

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Local Dimming

Modo Imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

VIDEOJUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1677 x 966 x 51.6

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1677 x 1032 x 359

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1820 x 1115 x 187

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1499 x 359

Peso del televisor sin soporte

31.4

Peso del televisor con soporte

32.4

Peso del embalaje

40.7

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103586

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Detachable)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096438541

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.4

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254.5 x 117.0 x 125.0 mm

Altavoz

211.0 x 71.6 x 70.0 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

1.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Sí (2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1.1 kg

Peso Neto

0.7 kg

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.