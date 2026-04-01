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86" LG QNED AI QNED82 4K Smart TV + Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC

86" LG QNED AI QNED82 4K Smart TV + Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC

86Q82SH5.BDN
Front view of 86" LG QNED AI QNED82 4K Smart TV + Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC 86Q82SH5.BDN
Front view of 86" LG QNED AI QNED82 4K Smart TV + Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC 86Q82SH5.BDN

Características principales

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al nuevo color QNED dinámico
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
Front view of LG QNED82 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.

86QNED82ASG

86 pulgadas LG QNED AI QNED82 4K Smart TV
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5WC

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5WC
LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*QNED y QNED evo están equipadas cada una con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y única tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.

QNED Color Pro dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

Certificación de Intertrek para 100% de volumen de color para DCI-P3.

100% de volumen de color certificado con LG QNED

*El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek.

La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

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Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K QNED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1929 x 1108 x 51.9

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

45.5

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Edge

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Local Dimming

Modo Imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

VIDEOJUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1929 x 1108 x 51.9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1929 x 1174 x 359

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2090 x 1215 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1700 x 359

Peso del televisor sin soporte

45.5

Peso del televisor con soporte

46.5

Peso del embalaje

58.5

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

600 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103609

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Detachable)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

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