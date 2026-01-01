We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Aire acondicionado Split Pared DUALCOOL AI 18000 BTU
iF Design Award
LG DUALCOOL, iF Design Award Winner 2025
IDEA Award
Finalista del Award IDEA 2024
The Red Dot
LG DUALCOOL, ganador del premio Red Dot 2024 en la categoría «Tecnología de calefacción y aire acondicionado».
Enfriamiento inteligente, ajuste perfecto
AI Air
Dual Vane
Control de energía proactivo
All Cleaning
AI Air
La IA te ofrece comodidad diseñada a tu medida.
Configure su ubicación en LG ThinQ™ y AI Air1) comprueba la temperatura interior para ajustar el flujo de aire y lograr un confort ideal.
Soft Air
Una suave brisa adaptada a tus necesidades
Soft Air2) cambia a un flujo de aire indirecto cuando se alcanza la temperatura ideal, manteniéndote cómodo y sin pasar demasiado frío.
DUAL Vane
Dirección ideal del flujo de aire, confort a cualquier temperatura.
Las aletas distribuyen el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido3), para un confort ideal en cualquier estación del año.
Flujos de aire más largos
El aire frio llega hasta ti incluso desde el otro lado de la habitación gracias a su alcance de 22 m, un 22 % más largo4) que el de nuestros modelos anteriores.
Comfort Humidity Control
Ponte cómodo con una humedad agradable
Ni demasiado húmedo, ni demasiado seco: aire en su punto justo. Comfort Humidity Control5) ayuda a mantener un nivel de humedad confortable para la temperatura que prefieras.
DUAL Inverter Compresor con Bomba de Calor
La eficiencia energética se combina con la calidez
Experimenta una calidez fiable con nuestra bomba de calor Dual Inverter de gran eficiencia energética. Mantente relajado con un bajo consumo de energía.
Calefacción inteligente, con menos energía
Combina la bomba de calor del aire acondicionado con un calefactor tradicional para mantener la temperatura y ayudar a reducir el consumo de energía.
*TÜV Rheinland ha verificado que la bomba de calor LG DUAL Inverter (A13RJH) ahorra más energía que los calentadores eléctricos en las condiciones de prueba propuestas.
*Fecha/prueba: octubre de 2021. Cámara de pruebas de aire acondicionado doméstico de LG.
*Condiciones de la prueba: 27,8 m²/66,7 m³, temperatura ambiente interior (12,0 ± 0,3) °C/humedad relativa (50 ± 5) %, temperatura ambiente exterior (7,0 ± 0,3) °C/humedad relativa (87 ± 5) %.
*Modelo/método de prueba:
-A13RJH (bomba de calor LG DUAL Inverter (3500 W, velocidad del ventilador alta, ajuste 29 ℃)
-Radiador eléctrico de pie (3200 W, velocidad del ventilador alta, temperatura máxima)
-Calentador eléctrico por infrarrojos de pie (3000 W, velocidad del ventilador alta, temperatura máxima)
*Cada muestra se utilizó durante un total de 8 horas en condiciones de prueba, y se midió y comparó el consumo de energía.
Calefacción con IA
Calor rápido con la calefacción inteligente por IA
Mantente acogedor todo el año con la calefacción inteligente, que calienta tu espacio un 6% más rápido para mantenerte cómodo en cualquier estación.
*Fecha: 10/2023.
*Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico con aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, temperatura ambiente interior (33 ± 0,3) °C/ HR (60±5) %, exterior DB (35±0,3) ℃/ HR (50±5) % ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12±0,3) ℃/ HR (60±5) %, exterior DB (7±0,3) ℃/ HR (87±5) % ajuste de 30 ℃ en modo calefacción
*Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (en refrigeración)/subir 5 ℃ (en calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)
*Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (doble álabe) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (álabe único) según las condiciones de la prueba.
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
All Cleaning
AI Air te ofrece tranquilidad con una autolimpieza total.
El mantenimiento sin esfuerzo está a solo un toque de distancia con LG ThinQ9), llegando incluso a aquellas áreas de difícil acceso.
Auto Clean+
Seca automáticamente el intercambiador de calor después de su uso.
Auto Clean+ 10) se activa automáticamente después del uso y expulsa aire para eliminar la humedad. Funciona durante un máximo de 20 minutos, ajustando el volumen para un secado más rápido.
Freeze Cleaning
Mantén limpias las zonas de difícil acceso.
El modo Freeze Cleaning11) facilita la limpieza del interior del aire acondicionado. El hielo derretido ayuda a eliminar los contaminantes sucios, reduciendo las bacterias nocivas para que su hogar esté más fresco.
Smart air care
La vida inteligente comienza con LG ThinQ™.
Controla tu aire acondicionado y recibe las últimas alertas en el práctico LG ThinQ™14)
Control sencillo con el asistente de voz
Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo tienes que decir «Encender/apagar» y tu altavoz con IA te escuchará, y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar.
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ supervisa tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo energético y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
*Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.
1)AI Air
-AI Air se puede manejar mediante un mando a distancia o LG ThinQ.
-AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.
-Mientras se utiliza el AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y el AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.
-Antes de utilizar AI Air, se recomienda tomar una foto del espacio con LG ThinQ o configurar la ubicación del aire acondicionado y los ocupantes de la habitación.
-Cuando se activa AI Air, el sensor de radar detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.
-La distancia de detección del sensor de radar es de hasta 5 m, y puede haber diferencias en la distancia de detección dependiendo de la instalación y el entorno de uso del producto.
2)Soft Air
-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior se cierra y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.
-Esta función solo es aplicable en los modos Frío/Ventilador/AI Air.
-Cuando se utiliza el modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del entorno de la habitación.
-Para utilizar la función Soft Air por separado, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.
-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.
-Cuando se utiliza solo el modo Soft Air, la temperatura ambiente mínima que se puede ajustar es de 24 °C.
3) DUAL Vane
-Fecha: 10/2023.
-Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico con aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, temperatura ambiente interior (33 ± 0,3) °C/ HR (60±5) %, exterior DB (35±0,3) ℃/ HR (50±5) % ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12±0,3) ℃/ HR (60±5) %, exterior DB (7±0,3) ℃/ HR (87±5) % ajuste de 30 ℃ en modo calefacción
-Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (en refrigeración)/subir 5 ℃ (en calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.
-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)
-Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (doble álabe) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (álabe único) según las condiciones de la prueba.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
4) 22 % más largo.
-Fecha: diciembre de 2024. Resultados de las mediciones en el centro de I+D de aires acondicionados de LG.
-Condiciones de la prueba: altura de instalación del producto 2,0 m, flujo de aire en modo ventilador, ángulo de las paletas P1.
-Método de prueba: utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se tomaron medidas a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado su objetivo si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50 % del tiempo.
-Modelo de prueba: S3-Q24121D0 (nueva plataforma de LG: DUAL Vane)
-Resultado de la prueba: en las condiciones de prueba propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.
-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG - pala única (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
5)Comfort Humidity Control
-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno operativo.
-Esta función se puede utilizar mediante el mando a distancia o LG ThinQ.
-Esta función solo permite ajustar la temperatura deseada (la humedad se controla automáticamente).
6)Sleep Timer+
-Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras conduce en modo reposo.
-Para utilizar la función Sleep Timer+ debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.
-Sleep Timer+ solo se puede utilizar en modo refrigeración.
-La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.
-El rango de temperatura establecido para Sleep Timer+ es de 22 a 28 °C.
7) kW Manager
-La función «kW Manager» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluidos los modos de refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso chorro, excepto en el modo de calefacción.
-Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se limita el rendimiento (consumo eléctrico) durante el periodo restante.
-Si la electricidad acumulada aumenta debido a un exceso del tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día para el funcionamiento del producto.
-Esta función solo se puede utilizar a través de LG ThinQ.
-Si la electricidad acumulada dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se desactiva y se cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ.
8)Window open detection
-El ajuste inicial es «desactivado» cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ.
- «Window open detection» solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.
-Esta función opera detectando cambios repentinos en la temperatura ambiente en un breve periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 ℃ o una disminución de 2,5 ℃ en 5 minutos).
-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.
9)All Cleaning
-La función All Cleaning solo se puede utilizar a través de LG ThinQ.
-Al utilizar la función All Cleaning, se activarán secuencialmente la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la limpieza automática+.
-En los modelos con función UV, el LED UV se activará durante la operación de limpieza total.
-La función se puede desactivar deteniendo la operación o cambiando los modos/ajustes con el mando a distancia.
-El tiempo de funcionamiento de la función de limpieza total puede variar en función de las condiciones ambientales y de uso.
10)Auto Clean+
-Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.
-Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador durante un máximo de 20 minutos de forma automática, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.
-Las condiciones de secado interno pueden variar en función de la temperatura y la humedad del aire interior.
-Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.
-Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
11)Freeze Cleaning
-TÜV Rheinland Korea confirma que el modo de limpieza por congelación del evaporador de los aires acondicionados LG tiene un rendimiento de reducción de bacterias basado en los resultados de las pruebas realizadas en las condiciones de prueba propuestas. Informe n.º KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Este resultado de prueba obtuvo un informe de prueba sobre una tasa de reducción del 99,0 % de Pseudomonas aeruginosa de un laboratorio reconocido internacionalmente, que puede variar en función del entorno real.
-Institución de pruebas: TÜV Rheinland.
-Periodo de prueba: abril-mayo de 2023.
-Modelo de prueba: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bacterias de prueba: se ha confirmado una tasa de reducción de hasta el 99,0 % de «Pseudomonas aeruginosa»
-Esta función solo se puede utilizar a través de ThinQ.
-Dependiendo del entorno, el tiempo de funcionamiento del modo de limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.
12) Plasmaster™ Ionizer++
-TÜV Rheinland ha verificado que el ionizador Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.
-Intertek ha verificado que el ionizador Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.
13)Filtro antialérgico
-El filtro antialérgico certificado por la BAF elimina las sustancias causantes de alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.
[Certificación BAF]
-Autoridad certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico
-Desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho
-N.º de licencia: 397 Válida hasta: 31 de diciembre de 2025
14)LG ThinQ
-LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.
-Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
-El dispositivo de altavoz inteligente con función de voz no está incluido.
FAQ
Q.
¿Cuál es la temperatura adecuada para mi equipo de aire acondicionado?
A.
Cuando encienda el aire acondicionado por primera vez, ajústelo a una temperatura baja y utilice una configuración de viento fuerte para bajar rápidamente la temperatura de la habitación. Una vez que la habitación se haya enfriado lo suficiente, 25 ℃ es la temperatura óptima para mantener la casa fresca y ahorrar energía.
La tecnología DUAL Inverter Compressor™ permite un enfriamiento un 40 %1) más rápido y ahorra hasta un 70 %<sup>2)</sup> más de energía que los modelos sin inversor.
1)Verificado por TÜV: los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K*) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados LG no inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35 ℃, interior 33 ℃), temperatura de ajuste (26 ℃).
2)Verificado por TÜV: los aires acondicionados LG inverter(US-Q242K*) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG no inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35 ℃, interior 33 ℃), temperatura de ajuste (26 ℃), tiempo de prueba (8 horas).
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un equipo de aire acondicionado inverter y un equipo de aire acondicionado no inverter?
A.
Los equipos de aire acondicionado inverter funcionan de forma más eficiente que los no inverter.
Los equipos de aire acondicinado no inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube.
Los equipos de aire acondicinado inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápidamente a temperaturas más altas y más lentamente a temperaturas más bajas, lo que significa que ahorran más energía que los equipos de aire acondicionado no inverter y permiten una refrigeración más rápida y un funcionamiento más silencioso.
Q.
¿Cómo puedo limpiar y manejar el aire acondicionado?
A.
Para obtener un aire limpio y un rendimiento óptimo, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el prefiltro con agua tibia o utilice un detergente neutro para eliminar la suciedad más resistente. Después de lavarlo con agua, seque el prefiltro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Limpie los filtros opcionales (filtro de polvo ultrafino, filtro de polvo fino, filtro antialérgico, etc.) con una aspiradora o un cepillo suave, pero no los limpie con agua. Puede utilizar la función Auto Clean+1) para una gestión más cómoda del aire acondicionado, que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga2)
1)La configuración inicial de Auto Clean+ requiere la aplicación ThinQ o el mando a distancia. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
2) Cuando se apaga el producto, se establece automáticamente un tiempo de secado adecuado en función de las condiciones de funcionamiento. El tiempo de secado puede ser de hasta 30 minutos y puede variar en función del producto. La función está desactivada de fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más información.
Q.
¿Cómo puedo reducir la factura de la luz mientras uso el aire acondicionado?
A.
Puede ahorrar energía seleccionando las temperaturas adecuadas al enfriar y calentar, y limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25 ℃ para enfriar y a 21 ℃ para calentar. Además, la función kW Manager de los aires acondicionados LG le ayuda a utilizar la cantidad de energía deseada. Para utilizar la función kW Manager, es necesario conectarse a ThinQ, y solo está disponible en los modelos que admiten esta función. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
Q.
¿Cómo se instala el aire acondicionado?
A.
Entre los distintos tipos de aires acondicionados, los aires acondicionados tipo Split deben ser instalados por un ingeniero profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar paredes para conectar las unidades exteriores e interiores, así como realizar trabajos de cableado eléctrico.
Q.
¿Pueden los aires acondicionados LG proporcionar tanto calefacción como refrigeración?
A.
Los aires acondicionados LG tienen funciones de refrigeración y calefacción, por lo que se pueden utilizar durante todo el año. Los aires acondicionados LG utilizan tecnología de bomba de calor para proporcionar una calefacción eficiente.
Q.
¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?
A.
Gracias a la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG, los aires acondicionados inverter son generalmente silenciosos. Los modelos equipados con la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG optimizan el ruido de funcionamiento para mantener un ambiente silencioso. Los niveles de ruido pueden variar dependiendo de cada modelo, por lo que es aconsejable comprobar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de comprarlo. En general, los aires acondicionados inverter funcionan de forma más silenciosa que los no inverter.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de una doble aleta?
A.
Proporcionándole un confort ideal en cualquier estación, las aletas dobles dispersan el flujo de aire tanto hacia arriba como hacia abajo, llegando más lejos y más rápido. Con tecnología biomimética, las aletas dobles ajustables en 6 niveles de ángulo ofrecen un control personalizado del flujo de aire al alcance de la mano.
Se puede dirigir un flujo de aire intenso desde las aletas frontal e inferior. Las aletas dobles pueden enviar aire frío hacia arriba para una refrigeración hasta un 23% más rápida sin sensación de corriente y dirigir el aire caliente hacia abajo para una calefacción hasta un 6% más rápida, evitando el aire caliente directo.
*Fecha 2023.10.
*Condiciones de prueba: Cámara de pruebas del entorno doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
*Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (Dual Vane) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (aleta única).
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096621547
PURIFICACIÓN DE AIRE
Pantalla de purificación de aire
N/A
Ionizador
Si (4G)
Sensor PM 1.0
N/A
CUMPLIMIENTO
Mes de lanzamiento (AAAA-MM)
2025-11
Fabricante (Importador)
LG Electronics
Nombre del Modelo del Producto
Dualcool AI Air
Tipo de Producto y Nombre del Modelo
Wall Mounted
BENEFICIOS
Bajo nivel de ruido
Si
Reinicio automático
Si
Sueño profundo
N/A
Modo Ventilador
Si
Alarma de Filtro
Si
Operación de interruptor forzado
Si
Temporizador On/Off (24Hr)
Si
Control remoto
Si
Temporizador
Si
Temporizado de sueño +
Si
Diagnóstico inteligente
Si
ThinQ (Wi-Fi)
Si
Modo sueño Tropical Night
Si
Control por voz (dispositivo de terceros)
Si
ENFRIAMIENTO
4 vias
Arriba-Abajo / Izquierda-Derecha
Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha)
Si
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)
Si
Aire IA
Si
Aire Confort
Si
Velocidad del ventilador
5 pasos + natural
Potencia de Enfriamiento
Si
Modo Ahorro de Energía
Si
Aire suave
Si
DESHUMIDIFICACIÓN
Deshumidificación
Si
Control de humedad de confort
Si
Sensor de humedad
Si
AHORRO DE ENERGÍA
Grado energético
N/A
Control de energía activo
Si
Administrador de kW IA
Si
Pantalla de energía
Si
Monitoreo de energía
Si
Ahorro de energía (enfriamiento)
N/A
Sensor de radar
N/A
Detección de apertura de ventana
Si (solo ThinQ)
FILTRO
Filtro micropolvo
N/A
Prefiltro
Si
Filtro de polvo Ultra Fino
Si
GENERAL
Capacidad nominal de enfriamiento (BTU/h)
17 072
Consumo de potencia nominal en enfriamiento (W)
1 545
Capacidad de calefacción Max. (W)
6 400
Capacidad nominal de calefacción (BTU/h)
19 804
Consumo de potencia nominal en calefacción (W)
1 560
Tipo HVAC
H/P
Unidad Interior Dimensiones_WxHxD(mm)
895x307x235
Unidad Interior Peso (Kg)
12,8
Peso de la unidad interior (lb.)
28,2
Unidad Exterior Dimensiones_WxHxD(mm)
770x545x288
Unidad Exterior Peso (Kg)
34,4
Tipo de Producto
Split Pared
Tipo de Producto II
Capacidad de calefacción Max. (W)
Voltaje de Entrada Nominal (V, Hz)
220 ~ 240, 50
Tipo de refrigerante
R32
Potencia de Sonido (Enfriamiento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
49 / 44 / 39 / 34 / 29
Potencia de Sonido (Calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))
50 / 44 / 39 / 34 / 0
CALEFACCIÓN
Potencia en calefacción
Si
HIGIENE
Limpieza Automática
Si
Limpieza total
Si
Autolimpieza +
Si
Limpieza del intercabiador de calor
N/A
UV Nano
N/A
INSTALACIÓN
Cable de alimentación
Si
UNIDAD EXTERIOR
Nombre del Modelo Unidad Exterior
VM182HT
FUNCIÓN RAC B2B
Contacto seco
N/A
Módulo PI485
N/A
Control remoto cableado
N/A
