    Lavadoras

    ¿Qué son las lavadoras energéticamente eficientes?

      

    Lavadora y secadora LG instaladas en una moderna lavandería de madera con estantes, fregadero y una planta en una maceta.

    Lavadora y secadora LG instaladas en una moderna lavandería de madera con estantes, fregadero y una planta en una maceta.

    En el mundo actual, donde la sostenibilidad y la vida inteligente son más importantes que nunca, elegir una lavadora energéticamente eficiente es una decisión inteligente tanto para el medio ambiente como para tu bolsillo. Pero ¿qué hace que una lavadora sea energéticamente eficiente y qué modelos LG deberías considerar? Profundicemos.

    Las mejores lavadoras LG de bajo consumo que recomendamos

     

    LG ofrece una amplia gama de lavadoras de bajo consumo que combinan eficiencia energética, tecnología inteligente y lavadora IA. Aquí tienes nuestras mejores opciones según color, diseño y funciones inteligentes.

    Lavadora blanca de mayor eficiencia energética

     

    Lavadora inteligente de carga frontal con capacidad extragrande Este elegante modelo blanco cuenta con la tecnología TurboWash™ 360 y AI DD™ para el cuidado de los tejidos. Es perfecta para familias que están buscando rendimiento y eficiencia.

    See All Energy Efficient Models

    ¿Por qué elegir una lavadora LG de bajo consumo?

     

    Las lavadoras LG están diseñadas con un rendimiento de primera clase:

     

    ✓ Eficiencia energética: Ahorra en la factura de la luz

    ✓ Centrifugado: La ropa sale más seca, lo que reduce el tiempo de secado

    ✓ Bajo nivel de ruido: Funcionamiento silencioso, incluso a alta velocidad

     

    Con tecnología de inteligencia artificial, sensores inteligentes y diseño ecológico, las lavadoras LG se adaptan a tus necesidades de lavado y minimizan el impacto ambiental.

    Consejos para maximizar la eficiencia energética

     

    ✓ Use ciclos de agua fría siempre que sea posible

    ✓ Cargue la lavadora completamente para reducir el número de ciclos

    ✓ Limpie el filtro regularmente para mantener el rendimiento

    ✓ Use la aplicación ThinQ™ de LG para monitorear el consumo de energía y obtener consejos

    ¿Listo para renovarte?

    Explora hoy nuestras lavadoras más populares y de bajo consumo:

    Las lavadoras más vendidasElectrodoméstico con eficiencia energética

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo sé si una lavadora es energéticamente eficiente?

    Las lavadoras LG con funciones como AI DD™, Inverter Direct Drive y TurboWash™ también contribuyen a reducir el consumo de energía.

    ¿Puedo usar agua caliente con lavadoras energéticamente eficientes?

    Sí, pero se recomienda usar ciclos de agua fría para maximizar el ahorro de energía. Las lavadoras LG están diseñadas para limpiar eficazmente incluso con agua fría.

