LG XBOOM XL5T
LG XBOOM XL5T
Un woofer gigante
Con potentes graves
Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.
Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.
Dynamic Bass Optimizer
Siente ese bajo incluso a bajo volumen
Escuche el bajo retumbante en cualquier momento.
Dynamic Bass Optimizer te permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsión de los bajos.
*El sonido puede variar según la fuente de sonido.
Tweeters tipo Domo de 2.5 pulgadas
Sonido nítido y claro
Ya sea en el interior o en el exterior, escucha las notas de alta frecuencia con claridad. Tiene dos tweeters tipo Domo de 2.5 pulgadas, que ofrecen un mejor sonido.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
XBOOM Party Lightings
Haz que tu fiesta sea épica
LG XBOOM Party Lighting ilumina tu fiesta. Puedes crear un espectáculo de luces con una doble llamativa luz estroboscópica.
Solo texto
*Las imágenes pueden diferir del producto real.
Personaliza la iluminación de tu fiesta
Usa Mi Selección en la app de XBOOM para personalizar la iluminación de tu fiesta. También puedes elegir una animación o escribir un mensaje para que la multitud suba el volumen.
Captura de pantalla de la aplicación XBOOM. Puedes personalizar la iluminación desde la aplicación.
*Todas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a mejoras del mismo.
Entrada de micrófono y guitarra
Celebra tu propio concierto
Con el LG XBOOM XL5S, puedes convertir tu evento en un karaoke. Conecta tu micrófono y canta a todo pulmón. También puedes conectar una guitarra y organizar tu propio concierto acústico.
Hay gente disfrutando de un concierto acústico con el LG XBOOM XL5T. Debajo de la imagen, hay una guitarra.
Karaoke Star
Cántalo alto y claro
Ajusta el volumen de la música y del micrófono por separado, reduce las voces con el Cancelador de Voz y sintoniza la música con tu voz con el Cambiador de Tonalidad. Y cuando estés listo, canta con todas tus fuerzas.
Hay gente disfrutando del karaoke en la sala de estar.
*Micrófono no incluido.
*El sonido vocal corresponde al volumen del micrófono para tu propia voz.
Llévalo a todas partes,
disfrútalo en cualquier momento.
Lleva el LG XBOOM XL5t a donde quieras para compartir tu música. Está diseñado para seguir el ritmo en exteriores, así que te acompaña a todas partes sin preocupaciones.
Agarra y vamos
El LG XBOOM XL5T cuenta con un asa que facilita su transporte. Su diseño robusto y sus asas ergonómicas facilitan su transporte.
Resistente al agua IPX4
LG XBOOM XL5T cumple con una clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua.
*Clasificación IPX4 probada en agua dulce. El altavoz no debe sumergirse en agua. Úselo con precaución cerca de cuerpos de agua, como piscinas o el océano.
12 horas de duración de la batería
El LG XBOOM XL5T tiene la potencia para que tu fiesta siga viva. Disfruta de tu fiesta sin tener que parar a cargar.
*La duración de la batería de 12 horas se basa en usar el volumen al 50 % y sin iluminación. La duración de la batería varía según el uso, la configuración y las condiciones ambientales.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
200 W
EQ
Refuerzo de sonido
Sí
Estándar
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
USB
1
Versión Bluetooth
5.1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Conector para adaptador de AC
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3.5
Duración de la batería (Hrs)
12
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
55 W
Modo de espera
0.5 W
CONVENIENTE
Multipunto
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo doble)
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo múltiple)
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
Indicador de batería
Sí
Bloqueo de seguridad
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
289 x 570 x 280 mm
Caja de cartón
698 x 374 x 354 mm
ALTAVOZ
Unidad Woofer
6.5" x 1
Tamaño de la unidad de agudos
2.5" x 2
Tipo de unidad de tweeter
Cone
PESO
Peso Neto
11,2 kg
Peso bruto
13,6 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
Qué opina la gente
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
