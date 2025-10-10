Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG XBOOM XL5T

LG XBOOM XL5T

LG XBOOM XL5T

XL5T
Front view with all lighting on.
Right side forward with all lighting on. It shows XBOOM logo.
Left side forward with all lighting on.It shows XBOOM logo.
Left side view of the product. It shows XBOOM logo.
Right side view of the product. It shows XBOOM logo.
The speaker is lying on the floor. All lightings on.
45-degree angle of back view. Showing handles.
Back view of the speaker.
Close up of speaker top. It shows buttons and LG logo.
Close up of back view. It shows control panel.
Close up of a bottom, showing speaker stand mount.
Front view with all lighting on.
Right side forward with all lighting on. It shows XBOOM logo.
Left side forward with all lighting on.It shows XBOOM logo.
Left side view of the product. It shows XBOOM logo.
Right side view of the product. It shows XBOOM logo.
The speaker is lying on the floor. All lightings on.
45-degree angle of back view. Showing handles.
Back view of the speaker.
Close up of speaker top. It shows buttons and LG logo.
Close up of back view. It shows control panel.
Close up of a bottom, showing speaker stand mount.

Características principales

  • Salida de 200 W y woofer de 6,5 pulgadas
  • Iluminación de anillo multicolor e iluminación estroboscópica doble
  • IPX4
  • 12 horas de duración de la batería
Más
El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.

El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.


LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

Siente el potente sonido de la fiesta 

Enciende LG XBOOM XL5T en cualquier lugar y transformará el lugar en la fiesta del año.
Siente el impresionante sonido masivo y la claridad de sus notas altas.

Un woofer gigante

Con potentes graves

Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.

Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.

Dynamic Bass Optimizer

Siente ese bajo incluso a bajo volumen

Escuche el bajo retumbante en cualquier momento. 

Dynamic Bass Optimizer te permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsión de los bajos.

*El sonido puede variar según la fuente de sonido.

Tweeters tipo Domo de 2.5 pulgadas

Sonido nítido y claro

Ya sea en el interior o en el exterior, escucha las notas de alta frecuencia con claridad. Tiene dos tweeters tipo Domo de 2.5 pulgadas, que ofrecen un mejor sonido.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Vista frontal del altavoz. Hay una línea que indica cada parte de la iluminación. En la parte superior e inferior, iluminación estroboscópica doble. En el medio, se enciende una iluminación de anillo multicolor con degradado rosa y cian.

Vista frontal del altavoz. Hay una línea que indica cada parte de la iluminación. En la parte superior e inferior, iluminación estroboscópica doble. En el medio, se enciende una iluminación de anillo multicolor con degradado rosa y cian.

XBOOM Party Lightings

Haz que tu fiesta sea épica

LG XBOOM Party Lighting ilumina tu fiesta. Puedes crear un espectáculo de luces con una doble llamativa luz estroboscópica.

Solo texto

El texto se coloca en el área negra, y se muestra el pictograma de los movimientos del anillo de iluminación multicolor: en sentido horario, antihorario, semicírculo superior e inferior, semicírculo izquierdo y derecho, y efecto flash. El altavoz está ubicado a 45 grados a la izquierda. Debajo, se encuentra un área con degradado morado para fines de diseño. El woofer de 6,5 pulgadas es exagerado para resaltar sus diversos colores.

Iluminación de woofer multicolor

Celebra más con Ring Lighting

El LG XBOOM XL5S presenta un espectáculo de luces al ritmo de la música: Anillos de Iluminación Multicolor. La luz baila al ritmo de la música, llenando la fiesta de energía.

*Las imágenes pueden diferir del producto real.

Personaliza la iluminación de tu fiesta

Usa Mi Selección en la app de XBOOM para personalizar la iluminación de tu fiesta. También puedes elegir una animación o escribir un mensaje para que la multitud suba el volumen.

Captura de pantalla de la aplicación XBOOM. Puedes personalizar la iluminación desde la aplicación.

De arriba a abajo: Hay gente bailando alrededor del altavoz. En el parque, un grupo disfruta de la música con el altavoz. La última imagen muestra un primer plano de la parte superior del producto.

De arriba a abajo: Hay gente bailando alrededor del altavoz. En el parque, un grupo disfruta de la música con el altavoz. La última imagen muestra un primer plano de la parte superior del producto.

*Todas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a mejoras del mismo.

Una mujer está cantando.

Una mujer está cantando.

Entrada de micrófono y guitarra

Celebra tu propio concierto

Con el LG XBOOM XL5S, puedes convertir tu evento en un karaoke. Conecta tu micrófono y canta a todo pulmón. También puedes conectar una guitarra y organizar tu propio concierto acústico.

Hay gente disfrutando de un concierto acústico con el LG XBOOM XL5T. Debajo de la imagen, hay una guitarra.

Karaoke Star

Cántalo alto y claro

Ajusta el volumen de la música y del micrófono por separado, reduce las voces con el Cancelador de Voz y sintoniza la música con tu voz con el Cambiador de Tonalidad. Y cuando estés listo, canta con todas tus fuerzas.

Hay gente disfrutando del karaoke en la sala de estar.

*Micrófono no incluido.
*El sonido vocal corresponde al volumen del micrófono para tu propia voz.

Llévalo a todas partes,
disfrútalo en cualquier momento.

Lleva el LG XBOOM XL5t a donde quieras para compartir tu música. Está diseñado para seguir el ritmo en exteriores, así que te acompaña a todas partes sin preocupaciones.

Agarra y vamos

El LG XBOOM XL5T cuenta con un asa que facilita su transporte. Su diseño robusto y sus asas ergonómicas facilitan su transporte.

Resistente al agua IPX4

LG XBOOM XL5T cumple con una clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua.

*Clasificación IPX4 probada en agua dulce. El altavoz no debe sumergirse en agua. Úselo con precaución cerca de cuerpos de agua, como piscinas o el océano.

12 horas de duración de la batería

El LG XBOOM XL5T tiene la potencia para que tu fiesta siga viva. Disfruta de tu fiesta sin tener que parar a cargar.

*La duración de la batería de 12 horas se basa en usar el volumen al 50 % y sin iluminación. La duración de la batería varía según el uso, la configuración y las condiciones ambientales.

Te enseñamos a usar tu nuevo producto
Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    2.1ch (2Way)

  • Potencia de salida

    200 W

EQ

  • Refuerzo de sonido

  • Estándar

  • EQ personalizado(App)

FORMATO DE AUDIO

  • SBC

  • AAC

CONECTIVIDAD

  • USB

    1

  • Versión Bluetooth

    5.1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Conector para adaptador de AC

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3.5

  • Duración de la batería (Hrs)

    12

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    55 W

  • Modo de espera

    0.5 W

CONVENIENTE

  • Multipunto

  • Enlace inalámbrico para fiestas (modo doble)

  • Enlace inalámbrico para fiestas (modo múltiple)

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Iluminación

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

  • Indicador de batería

  • Bloqueo de seguridad

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    289 x 570 x 280 mm

  • Caja de cartón

    698 x 374 x 354 mm

ALTAVOZ

  • Unidad Woofer

    6.5" x 1

  • Tamaño de la unidad de agudos

    2.5" x 2

  • Tipo de unidad de tweeter

    Cone

PESO

  • Peso Neto

    11,2 kg

  • Peso bruto

    13,6 kg

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • AC Adaptor

