2026, el momento en que una rutina se convierte en una alegría diaria.

Un pequeño momento de calma para empezar la mañana

– Ria, Brand Marketer (32)

“Entre reuniones y noches largas… el año pasado hubo muchos días en los que me sentía agotada incluso antes de empezar el día. Por eso, este año quise reservar mis mañanas como un tiempo solo para mí.”



Desde el inicio del nuevo año, Ria adoptó el hábito de programar su alarma 20 minutos antes.

Es una decisión consciente para dejar una parte de la mañana completamente libre de compromisos.



Durante ese tiempo, sigue un video corto de ejercicio en casa con estiramientos suaves o yoga relajante.

Al encender el TV, la pantalla webOS le recomienda exactamente el contenido que busca y, con solo unos clics en el control remoto, comienza su rutina matutina de entrenamiento.



Antes de que empiece la sesión de yoga, el aire acondicionado ajusta silenciosamente el ambiente según el horario preestablecido.

Así, puede concentrarse por completo en sus movimientos, sin pensar en la temperatura ni en el aire cargado.

Cuando la sesión termina, el equipo se apaga solo, manteniendo su su momento personal sin interrupciones.



“Empezar la mañana concentrándome en mí, en un entorno que ya está preparado, hace que todo el día se sienta más ligero.”



Para Ria, este ritual matutino se ha convertido en una nueva rutina diaria:

un breve momento antes del trabajo para resetear el cuerpo y la respiración.