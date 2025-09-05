Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Parlante Bluetooth LG XBOOM RNC7 Altavoz para fiesta de karaoke

Características principales

  • Subwoofer + Doble bocinas de medios + Tweeter + Potenciador de bajos
  • Wireless Party link, interconecta con otras bocinas LG
  • Radio FM
  • Iluminación multicolor / Party Strobe
  • DJ App + DJ Pad
  • Karaoke Star + Cambiador y cancelador de Voz.
Más
Una vista de ángulo bajo del lado izquierdo de LG XBOOM contra un fondo morado. La luz XBOOM también es púrpura.
LG XBOOM RNC7

La torre de sonido ideal para tus reuniones

Super Bass Boost y otras divertidas características proporcionan potentes ritmos que suben el nivel de la fiesta.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Una vista de ángulo bajo del lado derecho de LG XBOOM contra un fondo morado. Las luces de XBOOM son rojas.
Super Bass Boost

Un potente sonido que todos escucharán

LG XBOOM RNC7 genera un flujo de aire extra detrás de la unidad del parlante para producir bajos potentes que dan vida a todas las reuniones.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Ilumina la pista de baile con las luces multicolor

Las luces LED de colores cambian con el ritmo de la música para aumentar la emoción de tus fiestas.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Party Strobe

Sincroniza tu Smartphone con el ritmo

Agrega más brillo a tu fiesta. Conecta hasta 3 dispositivos móviles y mantenlos en alto mientras la luz de la linterna se mueve al ritmo de la música.

Una vista de primer plano de la parte superior de LG XBOOM. Dos teléfonos inteligentes parpadeantes flotan a su alrededor.

*Esta función solo es compatible con Android.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

App DJ

Contrólalo desde la pista de baile

Haz que cada fiesta sea única. Activa los efectos de sonido desde la aplicación de DJ en Android o iOS, o controla el DJ Pad en la torre de sonido.

Una mano que sostiene un teléfono inteligente junto a una vista superior de LG XBOOM.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Karaoke Star

Canta fuerte y claro

Ajusta el volumen de la música y del micrófono por separado, reduce las voces de las canciones con el Voice Canceller y ajusta la tonalidad de tu voz para que se sincronice con la música activando el Key Changer. Ahora que todo está listo, canta con el corazón.

Una mano que sostiene un micrófono intenta presionar el botón de cancelación de voz en la parte superior de LG XBOOM.

*El micrófono no está incluido.
**El sonido vocal es el volumen del micrófono para tu voz.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Wireless Party Link

Doble diversión

Enlaza inalámbricamente dos LG XBOOM RNC7 para duplicar la potencia de audio. Un sonido más potente sólo significa: mejores reuniones y más diversión.

Dos LG XBOOM uno frente al otro en ángulo diagonal contra un fondo morado con un logotipo de Bluetooth en el medio.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Party Saver

Revive cada reunión con tus amigos

Graba tus playlist y mezclas de DJ en USB para que puedas escucharlas en cualquier momento. Cópialas en otra USB, o incluso envíalas a tus amigos por Bluetooth®.

Una vista de cerca de los controles en la parte superior de LG XBOOM, con dos USB conectados. Un logotipo de Bluetooth se muestra en la esquina superior izquierda.

*No tiene almacenamiento interno.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Conectividad

La fiesta puede ser aún mejor

Conecta la guitarra y haz que todos bailen o canten. Utiliza la USB y la radio para reproducir música.

Un primer plano de la parte superior de LG XBOOM, los iconos de conectividad se muestran alrededor del producto.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Multi Bluetooth & App LG XBOOM

Comparte el control de la playlist desde una App

Vincula tres dispositivos al mismo tiempo a través de la aplicación XBOOM. Utiliza alguno de los dispositivos conectados para controlar una playlist sin interrumpir la música. Descargala en Google Play Store o en App Store.

Un teléfono inteligente está en un LG XBOOM con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Un logotipo de Bluetooth está en la esquina superior izquierda.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
TV Sound Sync

Siente la emoción de un concierto en vivo

Conecta el RNC7 a tu TV LG a través de Bluetooth® para experimentar un sonido más potente.

Un televisor está en una pared con un LG XBOOM a la derecha.

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Te enseñamos a usar tu nuevo producto

Todas las especificaciones

FUNCIÓN KARAOKE

  • Volumen de Micrófono

  • Entrada para Micrófono (Φ6.3)

  • Micrófono Eco

APLICACIÓN

  • LG XBOOM

  • LG Audio

KARAOKE

  • Modo Eco

  • Efectos vocales

  • Cancelación de Voz (Voice Canceller)

  • Ajuste de Tonalidad (Key changer)

FUNCIONES DJ

  • Efectos DJ

    Sí (Solo App.)

  • DJ Loop

    Sí (Solo App.)

  • DJ PAD

  • DJ scratcher

    Sí (Solo App.)

  • Multi Juke box

  • Sampler Creator

    Sí (Solo App.)

  • Auto DJ

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Control Remoto

  • Manual de Usuario

  • Tarjeta de garantía

  • Incluye

    Micrófono

  • Cable de Poder

CONTROL DE AUDIO

  • Dolby Audio

  • Mute

ENTRADAS DE AUDIO

  • USB1

  • USB2

  • Conexión para Guitarra (Φ6.3)

    Sí (1)

CONEXIÓN CON TV

  • Control con control remoto de TV

    Sí (Vol + , - , Mute)

  • Sound Sync (Bluetooth (LG TV))

  • Sound Sync (Optico Digital)

  • Encendido Automático (Bluetooth (LG TV))

  • Encendido Automático (Optico Digital)

CONFORT

  • Repeat 1/All

  • Juke Box

  • Suffle

  • Skip - Fwd/Rev

  • Scan - Fwd/Rev

  • Grabación Directa a USB

  • Copiar a USB

  • Bluetooth

  • App. Remota Bluetooth (Android/iOS)

  • Cambio Automático función Bluetooth

  • Bluetooth Activo (Stand by)

  • Multi Bluetooth (Android)

  • Multi Color(RGB) Speaker Lighting

  • Party Strobe

    Sí (Solo App)

  • MP3/WMA ID3 Tag Display

  • Buscar Archivo o Carpeta con música en reproducción

  • Borrar Archivos

  • FOTA

  • Auto Music Play (Move&Play) (Android)

  • Wireless Party Link (Modo Twin)

  • Manijas

SELECTOR DE FUNCIONES

  • USB1

  • USB2

  • Optico Digital

  • Bluetooth

ECUALIZADOR DE SONIDO

  • User EQ

  • Cluster2 EQ

  • Standard

  • Pop

  • Classic

  • Rock

  • Jazz

  • Football

  • Bass Blast

ECUALIZADORES ESPECIALES

  • Dangdut

  • Arabic

  • Afro Hip-hop

  • India

  • Merengue

  • Regueton

  • Salsa

  • Samba

  • Axe

  • Forro

  • Funk

  • Sertanejo

EMISORA

  • Reloj/Alarma/Sleep/Set

FORMATOS DE REPRODUCCION

  • MP3

  • WMA

  • Bluetooth AAC/SBC Codec

    Sí (Solo Bluetooth)

CONEXIÓN ELECTRICA

  • Cable

    200-240V 50/60Hz ~ 110-240V 50/60Hz

  • Consumo de Energía (Standby)

    ↓0.5W

DIMENSIONES CM(ANCHO X ALTURA X PROFUNDO)

  • Producto

    33 x 78.5 x 34.4

  • Caja

    43.6 x 86.1 x 39.6

PESO KG

  • Producto

    16

  • Caja

    19

