We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Parlante Bluetooth LG XBOOM RNC7 Altavoz para fiesta de karaoke
Parlante Bluetooth LG XBOOM RNC7 Altavoz para fiesta de karaoke
Parlante Bluetooth LG XBOOM RNC7 Altavoz para fiesta de karaoke
RNC7
()
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Ilumina la pista de baile con las luces multicolor
Las luces LED de colores cambian con el ritmo de la música para aumentar la emoción de tus fiestas.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Party Strobe
Sincroniza tu Smartphone con el ritmo
Agrega más brillo a tu fiesta. Conecta hasta 3 dispositivos móviles y mantenlos en alto mientras la luz de la linterna se mueve al ritmo de la música.
Una vista de primer plano de la parte superior de LG XBOOM. Dos teléfonos inteligentes parpadeantes flotan a su alrededor.
*Esta función solo es compatible con Android.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
App DJ
Contrólalo desde la pista de baile
Haz que cada fiesta sea única. Activa los efectos de sonido desde la aplicación de DJ en Android o iOS, o controla el DJ Pad en la torre de sonido.
Una mano que sostiene un teléfono inteligente junto a una vista superior de LG XBOOM.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Karaoke Star
Canta fuerte y claro
Ajusta el volumen de la música y del micrófono por separado, reduce las voces de las canciones con el Voice Canceller y ajusta la tonalidad de tu voz para que se sincronice con la música activando el Key Changer. Ahora que todo está listo, canta con el corazón.
Una mano que sostiene un micrófono intenta presionar el botón de cancelación de voz en la parte superior de LG XBOOM.
*El micrófono no está incluido.
**El sonido vocal es el volumen del micrófono para tu voz.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Wireless Party Link
Doble diversión
Enlaza inalámbricamente dos LG XBOOM RNC7 para duplicar la potencia de audio. Un sonido más potente sólo significa: mejores reuniones y más diversión.
Dos LG XBOOM uno frente al otro en ángulo diagonal contra un fondo morado con un logotipo de Bluetooth en el medio.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Party Saver
Revive cada reunión con tus amigos
Graba tus playlist y mezclas de DJ en USB para que puedas escucharlas en cualquier momento. Cópialas en otra USB, o incluso envíalas a tus amigos por Bluetooth®.
Una vista de cerca de los controles en la parte superior de LG XBOOM, con dos USB conectados. Un logotipo de Bluetooth se muestra en la esquina superior izquierda.
*No tiene almacenamiento interno.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Conectividad
La fiesta puede ser aún mejor
Conecta la guitarra y haz que todos bailen o canten. Utiliza la USB y la radio para reproducir música.
Un primer plano de la parte superior de LG XBOOM, los iconos de conectividad se muestran alrededor del producto.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Multi Bluetooth & App LG XBOOM
Comparte el control de la playlist desde una App
Vincula tres dispositivos al mismo tiempo a través de la aplicación XBOOM. Utiliza alguno de los dispositivos conectados para controlar una playlist sin interrumpir la música. Descargala en Google Play Store o en App Store.
Un teléfono inteligente está en un LG XBOOM con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Un logotipo de Bluetooth está en la esquina superior izquierda.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
TV Sound Sync
Siente la emoción de un concierto en vivo
Conecta el RNC7 a tu TV LG a través de Bluetooth® para experimentar un sonido más potente.
Un televisor está en una pared con un LG XBOOM a la derecha.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
También te puede interesar
Todas las especificaciones
FUNCIÓN KARAOKE
Volumen de Micrófono
Sí
Entrada para Micrófono (Φ6.3)
Sí
Micrófono Eco
Sí
APLICACIÓN
LG XBOOM
Sí
LG Audio
Sí
KARAOKE
Modo Eco
Sí
Efectos vocales
Sí
Cancelación de Voz (Voice Canceller)
Sí
Ajuste de Tonalidad (Key changer)
Sí
FUNCIONES DJ
Efectos DJ
Sí (Solo App.)
DJ Loop
Sí (Solo App.)
DJ PAD
Sí
DJ scratcher
Sí (Solo App.)
Multi Juke box
Sí
Sampler Creator
Sí (Solo App.)
Auto DJ
Si
ACCESORIOS INCLUIDOS
Control Remoto
Sí
Manual de Usuario
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
Incluye
Micrófono
Cable de Poder
Sí
CONTROL DE AUDIO
Dolby Audio
Sí
Mute
Sí
ENTRADAS DE AUDIO
USB1
Sí
USB2
Sí
Conexión para Guitarra (Φ6.3)
Sí (1)
CONEXIÓN CON TV
Control con control remoto de TV
Sí (Vol + , - , Mute)
Sound Sync (Bluetooth (LG TV))
Sí
Sound Sync (Optico Digital)
Sí
Encendido Automático (Bluetooth (LG TV))
Sí
Encendido Automático (Optico Digital)
Sí
CONFORT
Repeat 1/All
Sí
Juke Box
Sí
Suffle
Sí
Skip - Fwd/Rev
Sí
Scan - Fwd/Rev
Sí
Grabación Directa a USB
Sí
Copiar a USB
Sí
Bluetooth
Sí
App. Remota Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Cambio Automático función Bluetooth
Sí
Bluetooth Activo (Stand by)
Sí
Multi Bluetooth (Android)
Sí
Multi Color(RGB) Speaker Lighting
Sí
Party Strobe
Sí (Solo App)
MP3/WMA ID3 Tag Display
Sí
Buscar Archivo o Carpeta con música en reproducción
Sí
Borrar Archivos
Sí
FOTA
Sí
Auto Music Play (Move&Play) (Android)
Sí
Wireless Party Link (Modo Twin)
Sí
Manijas
Sí
SELECTOR DE FUNCIONES
USB1
Sí
USB2
Sí
Optico Digital
Sí
Bluetooth
Sí
ECUALIZADOR DE SONIDO
User EQ
Sí
Cluster2 EQ
Sí
Standard
Sí
Pop
Sí
Classic
Sí
Rock
Sí
Jazz
Sí
Football
Sí
Bass Blast
Sí
ECUALIZADORES ESPECIALES
Dangdut
Sí
Arabic
Sí
Afro Hip-hop
Sí
India
Sí
Merengue
Sí
Regueton
Sí
Salsa
Sí
Samba
Sí
Axe
Sí
Forro
Sí
Funk
Sí
Sertanejo
Sí
EMISORA
Reloj/Alarma/Sleep/Set
Sí
FORMATOS DE REPRODUCCION
MP3
Sí
WMA
Sí
Bluetooth AAC/SBC Codec
Sí (Solo Bluetooth)
CONEXIÓN ELECTRICA
Cable
200-240V 50/60Hz ~ 110-240V 50/60Hz
Consumo de Energía (Standby)
↓0.5W
DIMENSIONES CM(ANCHO X ALTURA X PROFUNDO)
Producto
33 x 78.5 x 34.4
Caja
43.6 x 86.1 x 39.6
PESO KG
Producto
16
Caja
19
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Producto Recomendado