Lavaseca de 16Kg de Lavado y 8Kg de Secado con AI DD™ y ThinQ, Color Negro Mate

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado

en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad.

¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca mejor durante más tiempo.También puedes acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG

y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés.

Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada se haya completado,

realiza un diagnóstico SmartDiagnosis y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

* Probado por Intertek en enero de 2023.

Ciclo Al Wash con 3kg de carga comparado con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.