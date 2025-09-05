Lavaseca de 16Kg de Lavado y 8Kg de Secado, AI DD , ThinQ y Color Grafito

*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa del acero inoxidable frente a la cantidad inicial en 12 días.

*Los resultados pueden variar en función del entorno.

*Resultados de las pruebas de Intertek, nuestra puerta de plástico existente dureza Vickers 12,2Hv, puerta de cristal 575,66Hv.

(Cuanto mayor sea el valor, mayor será el rendimiento anti-arañazos).

