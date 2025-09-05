¿Qué es la resolución 4K y un televisor UHD?

La calidad de imagen en los televisores se mide por su resolución, y durante muchos años Full HD fue el estándar. A principios de la década de 2010 se introdujo el 4K UHD, con una resolución de 3,840 x 2,160 píxeles, lo que representa cuatro veces el detalle de la Full HD (1,920 x 1,080). Gracias al notable aumento de contenido nativo en Ultra HD de servicios como Apple TV+, Netflix y Disney+, el 4K se ha convertido en la norma.



La siguiente generación se presenta con la resolución 8K. Modelos de alta gama, como los televisores LG NanoCell y el primer OLED 8K, el ZX, demuestran esta tecnología de vanguardia. Sin embargo, el contenido nativo en 8K sigue siendo muy limitado, encontrándose principalmente en videos especiales en YouTube. Para la mayoría de los espectadores, el 4K ofrece el equilibrio ideal entre una calidad de imagen excepcional y la disponibilidad de contenido, mientras que el 8K se perfila para el futuro cercano.