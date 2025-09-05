Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Se coloca un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”.

Se coloca un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”.

LG Streaming Week

Descubre las ofertas especiales y explora el entretenimiento

Del 1.º de septiembre al 5 de octubre 

 

Disfruta de ofertas por tiempo limitado disponibles exclusivamente durante la LG Streaming Week. Consigue ahora tu oferta con un beneficio especial. 

Disfruta de una oferta especial en tu LG TV

Abre la aplicación LG Streaming Week para explorar increíbles ofertas por tiempo limitado. LG Streaming Week ofrece una variedad de beneficios especiales tanto para los nuevos propietarios de una LG TV como para los que ya tienen una.

La pantalla de inicio de LG webOS muestra un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”

*Ofertas válidas solo para modelos de 2018 a 2025 de Smart TV 4K y 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD.

Obtén ofertas por tiempo limitado

Explora y activa las ofertas especiales al instalar la aplicación LG Streaming Week en tu dispositivo habilitado para webOS.

America tvGO

Backstage exclusivo y gratuito

Baby Shark World

Obtén un pase de un mes para Baby Shark World

Crunchyroll

¡Obtén 30 días gratis!

DGO

Obtén 20% en DGO por 2 meses

iQIYI

Obtén 30% de descuento en el Plan Pemium Anual

Kanto

¡Canta gratis durante un mes con KANTO!

LG Channels

Todo tipo de programas, todo GRATIS

MUBI

Obtén 3 meses gratis

PLAY.WORKS

Juega Temple Maze sin anuncios en Play.Works

STAGE+

Obtén 3 meses gratis

Cómo canjear tu descuento

Logotipo de LG en un recuadro rojo, número 1 en la parte superior derecha
Paso 1

Abre la aplicación LG Streaming Week en tu televisión.

Íconos de aplicaciones en un recuadro rojo, número 2 en la parte superior derecha
Paso 2

Consulta las ofertas especiales de nuestros socios.

LG TV y control remoto en una caja roja, número 3 en la parte superior derecha
Paso 3

Elige una oferta y disfruta del contenido en tu LG TV.

Se coloca la imagen de LG TV con relleno OLED

Se coloca la imagen de LG TV con relleno OLED

Descubre las televisiones que dan vida a tu contenido

Descubre las televisiones que dan vida a tu contenido Más información
'LG Smart TV mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de entretenimiento y elementos de interfaz de usuario de LG Channels que se extienden dinámicamente hacia fuera, destacando más de 4000 aplicaciones y canales globales.

webOS para entmt.

Disfruta de contenidos ilimitados con webOS

Disfruta de contenidos ilimitados con webOS Más información

Términos y Condiciones: Promoción válida del 01 de setiembre al 05 de octubre del 2025, Aplicaciones disponibles en los LG Smart TV 4K y 8K (modelos 2018 a 2025), StandbyME, StandbyME GO y StandbyME 2, LG MyView™ Smart Monitor (modelos 2022 a 2025) y LG CineBeam (modelos 2020 a 2025).  Los beneficios son otorgados directamente por las Aplicaciones de acuerdo a sus términos y condiciones. Las restricciones de contenidos, aplicaciones y beneficios pueden variar según servicio, país, producto y región. LG Electronics no asume responsabilidad ni obligación alguna respecto de los beneficios ofrecidos en el marco de la presente promoción, toda vez que los mismos son otorgados directamente por cada aplicación participante. 

 

America TV Go: Backstage exclusivo y gratuito. Oferta válida hasta el 5/10/2025. Disponible en modelos LG Smart TV con webOS 5.0 a webOS25 a través de la app América tvGO. Válido solo en Perú. Acceso gratuito al contenido exclusivo de backstage. No requiere suscripción. Se requiere conexión a internet. Aplican T&C en tvgo.pe

 

Mercado Libre

 

Crunchyroll: Oferta de prueba gratuita de 30 días de la membresía Crunchyroll Fan disponible para nuevos y determinados suscriptores de Crunchyroll en territorios seleccionados. El plan se renovará automáticamente al precio regular de tu territorio al finalizar el período de prueba. Se aplican términos adicionales. La oferta es válida únicamente para un canje por cliente.

 

KANTO: Un mes gratis. Disponible solo en televisores LG Smart TV durante LG Streaming Week, del 1 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Los nuevos suscriptores obtienen una prueba gratuita de 30 días en el plan Mensual o Anual; la suscripción se renovará automáticamente al precio vigente en la región para el plan seleccionado, a menos que se cancele antes de que finalice el período de prueba. Puedes cancelar en cualquier momento para evitar cargos. Se aplican términos.

 

MUBI: Obtén 3 meses gratis. Oferta disponible en todos los modelos LG 2018-2025. Válida solo para nuevos y antiguos suscriptores que regresan. El plan se renovará al precio mensual vigente en tu región después del período promocional. Se aplican términos.

 

Baby Shark World: Obtén un Pase de 1 mes para Baby Shark World. La oferta finaliza el 5 de octubre de 2025. Disponible en webOS 4.0-25 a través de la aplicación LG Streaming Weeks. El pase de prueba gratuita de 1 mes es válido solo una vez por usuarios que obtengan un código durante el período promocional. El plan se renovará automáticamente al precio mensual regular en tu región hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

 

STAGE:  3 meses gratis . La oferta es válida para una suscripción mensual. Los primeros 3 meses son gratuitos. Posteriormente, se cobrará el precio mensual completo. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento desde la configuración.

 

Directv Go: Activa DGO con un 20% de descuento por 2 meses. Promoción válida para clientes que activen DGO en Colombia, Perú, Ecuador y Chile desde la pagina directvgo.com/lg. La promoción aplica sólo para los paquetes base disponibles en directvgo.com/LG, no aplica pra paquetes premium u otros ad ons. Vigencia desde Sepriembre 1, 2025 hasta Octubre 5, 2025.

 

PlayWorks: ¡Juega GRATIS en tu TV a divertidos juegos familiares como PAC-MAN, Tetris, SpongeBob Bounce, Wheel of Fortune, Doodle Jump y muchos más, incluido un nuevo título exclusivo!

 

iQIYI: Obtén un 30% de descuento en un Plan Premium de 1 año. Oferta válida del 01/09/2025 al 05/10/2025. Disponible en TVs LG modelos 2018-2025. Disponible para todos los suscriptores. Sujeto a términos y condiciones.