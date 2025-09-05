Términos y Condiciones: Promoción válida del 01 de setiembre al 05 de octubre del 2025, Aplicaciones disponibles en los LG Smart TV 4K y 8K (modelos 2018 a 2025), StandbyME, StandbyME GO y StandbyME 2, LG MyView™ Smart Monitor (modelos 2022 a 2025) y LG CineBeam (modelos 2020 a 2025). Los beneficios son otorgados directamente por las Aplicaciones de acuerdo a sus términos y condiciones. Las restricciones de contenidos, aplicaciones y beneficios pueden variar según servicio, país, producto y región. LG Electronics no asume responsabilidad ni obligación alguna respecto de los beneficios ofrecidos en el marco de la presente promoción, toda vez que los mismos son otorgados directamente por cada aplicación participante.

America TV Go: Backstage exclusivo y gratuito. Oferta válida hasta el 5/10/2025. Disponible en modelos LG Smart TV con webOS 5.0 a webOS25 a través de la app América tvGO. Válido solo en Perú. Acceso gratuito al contenido exclusivo de backstage. No requiere suscripción. Se requiere conexión a internet. Aplican T&C en tvgo.pe

Crunchyroll: Oferta de prueba gratuita de 30 días de la membresía Crunchyroll Fan disponible para nuevos y determinados suscriptores de Crunchyroll en territorios seleccionados. El plan se renovará automáticamente al precio regular de tu territorio al finalizar el período de prueba. Se aplican términos adicionales. La oferta es válida únicamente para un canje por cliente.

KANTO: Un mes gratis. Disponible solo en televisores LG Smart TV durante LG Streaming Week, del 1 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Los nuevos suscriptores obtienen una prueba gratuita de 30 días en el plan Mensual o Anual; la suscripción se renovará automáticamente al precio vigente en la región para el plan seleccionado, a menos que se cancele antes de que finalice el período de prueba. Puedes cancelar en cualquier momento para evitar cargos. Se aplican términos.

MUBI: Obtén 3 meses gratis. Oferta disponible en todos los modelos LG 2018-2025. Válida solo para nuevos y antiguos suscriptores que regresan. El plan se renovará al precio mensual vigente en tu región después del período promocional. Se aplican términos.

Baby Shark World: Obtén un Pase de 1 mes para Baby Shark World. La oferta finaliza el 5 de octubre de 2025. Disponible en webOS 4.0-25 a través de la aplicación LG Streaming Weeks. El pase de prueba gratuita de 1 mes es válido solo una vez por usuarios que obtengan un código durante el período promocional. El plan se renovará automáticamente al precio mensual regular en tu región hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

STAGE: 3 meses gratis . La oferta es válida para una suscripción mensual. Los primeros 3 meses son gratuitos. Posteriormente, se cobrará el precio mensual completo. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento desde la configuración.

Directv Go: Activa DGO con un 20% de descuento por 2 meses. Promoción válida para clientes que activen DGO en Colombia, Perú, Ecuador y Chile desde la pagina directvgo.com/lg . La promoción aplica sólo para los paquetes base disponibles en directvgo.com/LG, no aplica pra paquetes premium u otros ad ons. Vigencia desde Sepriembre 1, 2025 hasta Octubre 5, 2025.

PlayWorks: ¡Juega GRATIS en tu TV a divertidos juegos familiares como PAC-MAN, Tetris, SpongeBob Bounce, Wheel of Fortune, Doodle Jump y muchos más, incluido un nuevo título exclusivo!

iQIYI: Obtén un 30% de descuento en un Plan Premium de 1 año. Oferta válida del 01/09/2025 al 05/10/2025. Disponible en TVs LG modelos 2018-2025. Disponible para todos los suscriptores. Sujeto a términos y condiciones.