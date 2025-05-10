We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor inteligente LG 27U730A-B 4K UHD IPS para streaming con webOS
Monitor inteligente LG 27U730A-B 4K UHD IPS para streaming con webOS
Monitor inteligente LG 27U730A-B 4K UHD IPS para streaming con webOS
27U730A-B
()
Excelencia galardonada
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.
Una pantalla. Infinitas posibilidades.
Adáptate a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puedes gestionar las tareas de tu oficina en casa sin PC y disfrutar de una gran variedad de contenido, combinando trabajo y entretenimiento a la perfección. Disfruta de una gran pantalla de 27 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K en tu propio espacio.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El teclado y el ratón mencionados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla IPS 4K UHD de 27”
Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar
La pantalla IPS 4K UHD (3840x2160) con HDR 10 y hasta un 90 % de gama cromática DCI-P3 ofrece una alta relación de contraste y colores precisos. Te permite experimentar una inmersión visual, desde disfrutar del entretenimiento hasta procesar tareas.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Brillo: 350 nits (típico), Gama cromática: DCI-P3 90 % (típico).
webOS
Navegación de canales perfecta
Gracias a webOS, disfruta de acceso sin interrupciones a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Recibe recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto. El diseño de 3 lados prácticamente sin bordes de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual inigualable.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Algunos servicios pueden tener cargos adicionales, ya que no están incluidos y requieren suscripción aparte.
*Ofrece una amplia gama de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado webOS Re: Nuevo Programa
Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones, hasta cuatro veces más en cinco años. WebOS, galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.
*El nuevo programa webOS Re: aplica a los modelos de monitores inteligentes LG, con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.
*Los modelos de monitores inteligentes LG no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la versión webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y el calendario de actualizaciones pueden variar según el modelo y la región.
webOS
Oficina en casa lista sin PC
webOS te permite acceder remotamente a tu PC y a tu PC en la nube mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de una PC.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).
*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El portal de juegos ya está abierto
El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Portal de Juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Juego - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en el portal de juegos de LG
Accede a franquicias legendarias y juega a nuevos juegos desde el primer día a través de la app Xbox, disponible en el Portal de Juegos de LG.
Empieza a transmitir hoy mismo y mejora tu experiencia de juego*.
Music
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos altavoces estéreo de 5 W. Busca música fácilmente y accede rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo favorito según tu perfil.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporcionan (se compran por separado).
*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Centro de Juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un mando de juego Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Disponible en ciertas regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en monitores inteligentes LG compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.
Control de brillo
Inteligencia brillante bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en su espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para obtener imágenes nítidas y claras, ya sea de día o de noche.
The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mapeo dinámico de tonos
Cobra vida con brillo y contraste.
Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de vídeo HDR.
USB-C
Centro de productividad con fácil conexión
El puerto USB-C permite transferir desde la pantalla y los datos hasta la carga del dispositivo conectado (hasta 65 W), lo que habilita soporte para su computadora portátil, todo al mismo tiempo a través de un solo cable.
A laptop is connected to a LG Smart Monitor via USB-C. It is charging through USB-C while displaying the same screen.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app LG ThinQ desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red wifi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.
*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.
*Las funciones reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.
*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.
Control por voz con Magic Remote
Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea mucho más que una simple pantalla. Se convierte en el centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto con el Magic Remote.
A woman is turning up the LG Smart Monitor’s volume using a Magic Remote.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la app ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la app real. Los servicios pueden variar según la región/país o la versión de la app.
*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/EAU), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.
AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Duplica directamente desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. El logotipo "Works with Apple Home" es una marca comercial de Apple Inc.
*Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
*Conecta tu dispositivo a la misma red que el monitor.
LG Switch app
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch
La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Navega y selecciona rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, y alterna fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso directo asignada.
Control rápido
Descubra la comodidad del Control Rápido en el Monitor Inteligente LG, que proporciona fácil acceso a los menús a través de acciones simples.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La app LG Switch es solo para PC.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
Puertos múltiples
Una variedad de interfaz
Nuestro monitor inteligente ofrece dos puertos HDMI, dos puertos USB y USB-C compatibles con diversos dispositivos para una visualización fluida. Permite un escritorio ordenado para optimizar el espacio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño ergonómico
Diseño sin desorden con un soporte elegante
El diseño prácticamente sin bordes de su delgado cuerpo blanco, combinado con su base plana y minimalista, se integra a la perfección en cualquier oficina u hogar ocupando un espacio mínimo. Ofrece una experiencia de visualización ideal con prácticos ajustes de pivote, altura, giro e inclinación.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este soporte está diseñado para soportar pesos de cabeza de entre 4 kg y 6,5 kg. La garantía no cubre los daños causados por superar este límite.
*Dependiendo del monitor instalado, la función de cambio de pantalla (Pivote) podría no estar disponible.
*Este soporte no está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El monitor, el soporte giratorio y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado.
*El control remoto se incluye con el LG Smart Monitor, que se vende por separado.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
'16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
694 x 217 x 451mm
Peso con Peana [kg]
7.7 kg
Peso sin Peana [kg]
5.1 kg
Peso empaquetado [kg]
10.4 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
si
Efecto HDR
si
Protección anti-parpadeo
si
Modo de lectura
si
Debilidad de Color
si
Super Resolution+
si
Estabilizador de Negros
si
Dynamic Action Sync
si
Ahorro inteligente de energía
si
POTENCIA
Tipo
External Power(Adapter)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
19.34W
Consumo de potencia (Máx.)
26W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W (entrada HDMI/DP )
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
si
UL (cUL)
si
CE
si
CONECTIVIDAD
HDMI
YES(2ea) 2.0
DisplayPort
YES(1ea)
Versión DP
'1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
si
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Bajada
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Salida para Auriculares
3-pole (Sound Only)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4 cm
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
'16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Brillo (Mín.)[cd/m²]
'240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Ratio de Contraste (Mín.)
'700:1
Ratio de contraste(Típ.)
'1000:1
Tratamiento superficial
Anti-Glare
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACIÓN SW
Control Dual
si
SOUND
Altavoz
SI (5W x2)
Maxx Audio
SI
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design
Soporte OneClick
si
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
Cable de alimentación
Negro / 1.55m
Adaptador
si
HDMI
Negro / 1.5m
USB-C
Negro / 1.5m
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Producto Recomendado