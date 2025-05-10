We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ Monitor gaming OLED de 27 pulgadas 480Hz QHD | 0,03ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
Características principales
- Pantalla OLED QHD de 27 pulgadas (2560x1440)
- PantallaHDR True Black 400 / Relación de contraste de 1,5M:1
- OLED con frecuencia de actualización de 480Hz
- Tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG)
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
LG OLED, evolución continua
Nuestro brillante monitor UltraGear™ con tecnología Micro Lens Array+ cuenta con una OLED más brillante con un brillo máximo de 1300 nits y una asombrosa frecuencia de actualización de 480 Hz, la más rápida del mundo. Incluso en las escenas de juego más oscuras, ofrece una expresión detallada de la profundidad de los negros, mientras que su alta relación de aspecto y su amplia gama cromática dan vida a colores vibrantes, ofreciendo una experiencia de juego inigualable.
*El brillo SDR es un 37,5% más brillante que los anteriores monitores OLED con MLA, 27GR95QE, 45GR95QE según las especificaciones publicadas.
*480Hz es la frecuencia de actualización más rápida del mundo basada en las especificaciones publicadas de los monitores OLED a fecha de noviembre de 2024. (241112)
El OLED más rapido, 480Hz y 0.03ms (GtG)
Velocidad del rayo
Nuestro monitor OLED UltraGear™ proporciona una potencia inigualable con una frecuencia de actualización de 480Hz, ofreciendo visuales ultra fluidos y un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG), libre de efecto fantasma inverso lo que otorga ventaja competitiva.
Escena de juego de carreras de extremadamente rápida respuesta de 0,03 ms (GtG) y una rápida frecuencia de actualización de 480 Hz.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
DP 2.1, la espera ha terminado
El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para la próxima generación de juegos. Se trata de una interfaz avanzada que se espera introducir con la próxima generación de GPU y que permite jugar a alta velocidad a 480 Hz en resolución QHD. Además, con multipuertos como HDMI 2.1 x2, se conecta sin problemas a las últimas consolas y PC.
La banda ancha de los cables del DP 2.1 permite jugar a alta velocidad a 480 Hz en resolución QHD.
*NVIDIA lanzó el controlador de pantalla GeForce Hotfix 576.26 (28 de abril de 2025) para solucionar los problemas de pantalla negra al conectar monitores DisplayPort 2.1 en GPU NVIDIA RTX serie 50. Los usuarios de GPU NVIDIA deben descargar e instalar el controlador de pantalla más reciente antes de conectar sus monitores compatibles con DisplayPort 2.1.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
PantallaHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
La explosión de colores
VESA DisplayHDR True Black 400 otorga niveles de negro profundos y consistentes que permanecen constantes en diversos entornos. Con una relación de contraste de 1,5 M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión de color Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se pretendían originalmente.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*1,5m:1 es la relación de contraste al 25% del valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Antideslumbrante y Bajo reflejo
Excelente visibilidad aún bajo la luz
Ya no necesitas estar en una habitación con poca luz. Incluso en entornos luminosos o salas de juego iluminadas con LED, podrás disfrutar ininterrumpidamente de de imágenes nítidas gracias a la tecnología antideslumbrante y de Bajo Reflejo.
Baja Luz Azul
Protección poderosa contra la luz azul
Disfruta de los juegos con total libertad con menos luz azul dañina. LG WOLED utiliza una tecnología avanzada que reduce los niveles de luz azul al tiempo que preserva los colores vivos y realistas certificados por UL para platino de baja luz azul, lo que permite colores vivos de juego para una experiencia de visualización más cómoda.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL.
*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones de computo del usuario.
Asistente de imagen personalizada
Hecho a tu gusto.
Optimiza tu experiencia de juego y video con la calidad adaptada a tus preferencias, simplemente seleccionando una imagen. De forma intuitiva y sin esfuerzo, el sistema personaliza los ajustes para adaptarlos a tus gustos, ofreciéndo la calidad óptima para ti.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Cómo configurar el Asistente de imagen personalizada: Paso 1. Ajuste a la configuración de calidad de imagen personalizada. (Ejecute LG Switch app → Personalized Picture Wizard → Seleccione la preferencia de calidad a través de 6 pasos → Complete el ajuste de calidad personal a través del análisis). Paso2. Ejecute Imagen personalizada en la visualización en pantalla. (Ajuste de juego → Modo de juego → Imagen personalizada).
Movimiento fluido,
juego infinito
Caballero medieval peleando a caballo.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Nuestro monitor es compatible con G-SYNC® probado y validado oficialmente por NVIDIA , que puede ofrecerte una buena experiencia de juego con cortes o intermitenciassignificativamente reducidos.
VESA certified AdaptiveSync
Con certificación de pantalla VESA AdaptiveSync, orientada a los juegos con frecuencias de actualización notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de imágenes de juego más fluidas y sin cortes y una reproducción de video sin vibraciones.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, los jugadores pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y el parpadeo de la pantalla.
Primer monitor OLED en recibir la certificación VESA ClearMR 21000
El primer monitor gaming OLED certificado por ClearMR 21000, finalmente captura incluso el sutil desenfoque que se produce alrededor de los bordes de los objetos en movimiento, mostrando la acción en rápido movimiento con nitidez y detalle. Además, te permite estar un paso más cerca de la victoria.
Imagen de un carro verde corriendo en una pista.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Libera la máxima claridad:
ClearMR 21001
Un nuevo estándar establecido. Nuestro monitor es el primero del mundo en conseguir la certificación ClearMR 21000, superando las pruebas VESA con una relación de claridad de movimiento Ratio de más de 19500. Experimenta una claridad y suavidad inigualables.
Compacto y elegante
Experimenta nuestra iluminación hexagonal y un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en L y el ajuste giratorio de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio de escritorio y eliminar el espacio muerto de forma eficaz.
*Los audífonos NO están incluidos en el paquete. Debes comprarlos por separado.
GUI para juegos
GUI para juegos galardonada
Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar una "tecla definida por el usuario" que el usuario puede configurar como acceso directo.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para descargar LG Switch app, visita LG.COM.
Tamaño compacto, movimiento rápido
El monitor gaming cuenta con una pantalla de 27 pulgadas además de ofrecer una opción de ajuste del tamaño de pantalla a 24 pulgadas para los juegos que requieren una rápida capacidad de respuesta. Esto permite a los jugadores adaptarse a un tamaño de pantalla más compacto para obtener una visión más amplia y reducir los movimientos, lo que les permite obtener una ventaja competitiva.
*Cómo configurar el modo 24 pulgadas: Abrir el menú OSD → Input → Relación de Aspecto y selecciona 16:9 24.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con la sincronización de acción dinámica, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Estabilizador de negros
El estabilizador de negros ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones de destello.
Crosshair
El punto objetivo está fijo en el centro para optimizar la precisión del disparo.
Contador de FPS
El contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada cuadro importa y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.
*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.
*Contador FPS (Fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar el último software LG Calibration Studio, visite LG.COM.
Configuraciones rápidas para OLED más brillante
[Opción 1] Desactiva el modo de ahorro de energía inteligente.
*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El consumo de energía puede aumentar cuando se eligen las opciones anteriores.
*La pantalla puede quemarse cuando se elige cualquiera de las opciones anteriores.
Cómo proteger tu OLED
Puedes evitar que se produzcan imágenes residuales o que se queme la pantalla activando "OLED Screen Move", que mueve la pantalla ligeramente a intervalos regulares, "Screen Saver" y "Image Cleaning".
*Esta función puede controlarse o ajustarse con el botón joystick de 4 direcciones del monitor.
*Es posible que con este método no se eviten todas las imágenes residuales ni las quemaduras de la pantalla.
*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
26.5
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
OLED
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
275 cd/m²
Pantalla - Tiempo de respuesta
0,03 ms (GTG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Todas las especificaciones
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
26.5
Tamaño [cm]
67.3
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
16:9
Brillo (Mín.)[cd/m²]
250 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
275 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 94,0 % (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1200000:1
Ratio de contraste(Típ.)
1500000:1
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GTG)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ NEGRO VERDADERO 400
Efecto HDR
SÍ
Calibrado de color en Fábrica
SÍ
Calibración HW
Calibración de hardware lista
Modo de lectura
SÍ
Debilidad de Color
SÍ
NVIDIA G-Sync™
Compatible con G-SYNC
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
SÍ
Estabilizador de Negros
SÍ
Contador de FPS
SÍ
Clave definida por el usuario
SÍ
Iluminación LED RGB
Iluminación hexagonal
Ahorro inteligente de energía
SÍ
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
605,2 x 579,3 x 249,1 (arriba)/605,2 x 469,3 x 249,1 (abajo)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
605,2 x 351,0 x 45,3
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
820x183x532
Peso con Peana [kg]
9.3
Peso sin Peana [kg]
5.1
Peso empaquetado [kg]
12.5
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0,5 W
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
DisplayPort
SÍ(1ea)
Versión DP
2.1
Puerto USB de Subida
SÍ(1ea/ver3.0)
Puerto USB de Bajada
SÍ (2ea/ver3.0)
Salida para Auriculares
4 polos (Sonido+Micrófono)
APLICACIÓN SW
Control Dual
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 milímetros
ACCESORIO
HDMI
SÍ (versión 2.1)
USB A a B
SÍ
