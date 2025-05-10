About Cookies on This Site

LG UltraGear™ Monitor gaming OLED de 27 pulgadas 480Hz QHD | 0,03ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400

27GX790A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
'+30 degree swivel monitor top view
'-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Características principales

  • Pantalla OLED QHD de 27 pulgadas (2560x1440)
  • PantallaHDR True Black 400 / Relación de contraste de 1,5M:1
  • OLED con frecuencia de actualización de 480Hz
  • Tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG)
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
Más
UltraGear™ OLED GX7 Logo image.

OLED ultrarrápida de 480 Hz con
DP 2.1 y ClearMR 21000

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 27GX790A.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 27GX790A.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Pantalla

27 pulgadas QHD (2560x1440) OLED

PantallaHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% (Typ.)

Antideslumbrante / Bajo reflejo

Velocidad

Frecuencia de actualización de 480Hz

Tiempo de respuesta de 0.03mnc (GtG)

DisplayPort 2.1

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

LG OLED, evolución continua

Nuestro brillante monitor UltraGear™ con tecnología Micro Lens Array+ cuenta con una OLED más brillante con un brillo máximo de 1300 nits y una asombrosa frecuencia de actualización de 480 Hz, la más rápida del mundo. Incluso en las escenas de juego más oscuras, ofrece una expresión detallada de la profundidad de los negros, mientras que su alta relación de aspecto y su amplia gama cromática dan vida a colores vibrantes, ofreciendo una experiencia de juego inigualable.

Los 480Hz más rápidos

Frecuencia de actualización

Último DisplayPort 2.1

QHD@480Hz

El OLED más brillante

Con tecnología MLA+

Súper expresión del negro

PantallaHDR True Black 401

*El brillo SDR es un 37,5% más brillante que los anteriores monitores OLED con MLA, 27GR95QE, 45GR95QE según las especificaciones publicadas.

*480Hz es la frecuencia de actualización más rápida del mundo basada en las especificaciones publicadas de los monitores OLED a fecha de noviembre de 2024. (241112)

El OLED más rapido, 480Hz y 0.03ms (GtG)

Velocidad del rayo

Nuestro monitor OLED UltraGear™ proporciona  una potencia inigualable con una frecuencia de actualización de 480Hz, ofreciendo visuales ultra fluidos y un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG), libre de efecto fantasma inverso lo que otorga ventaja competitiva.

Escena de juego de carreras de extremadamente rápida respuesta de 0,03 ms (GtG) y una rápida frecuencia de actualización de 480 Hz.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

DP 2.1, la espera ha terminado

El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para la próxima generación de juegos. Se trata de una interfaz avanzada que se espera introducir con la próxima generación de GPU y que permite jugar a alta velocidad a 480 Hz en resolución QHD. Además, con multipuertos como HDMI 2.1 x2, se conecta sin problemas a las últimas consolas y PC.

La banda ancha de los cables del DP 2.1 permite jugar a alta velocidad a 480 Hz en resolución QHD.

*NVIDIA lanzó el controlador de pantalla GeForce Hotfix 576.26 (28 de abril de 2025) para solucionar los problemas de pantalla negra al conectar monitores DisplayPort 2.1 en GPU NVIDIA RTX serie 50. Los usuarios de GPU NVIDIA deben descargar e instalar el controlador de pantalla más reciente antes de conectar sus monitores compatibles con DisplayPort 2.1.

Imágenes planetarias aparecen más claras y brillantes en los monitores LG OLED.

El OLED más brillante**

Experimenta visuales impresionantes con LG WOLED. Construido sobre el liderazgo OLED de LG y con tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), ofrece hasta un 37,5% más de brillo SDR, optimizando la eficiencia lumínica y minimizando las pérdidas. Representa una luminosidad estándar de 275 nits (APL) y un brillo máximo de 1300 nits (APL 1,5%). Con una precisión de color Delta E ≦ 2, garantiza unos colores vivos y fieles a la realidad para disfrutar de juegos inmersivos y precisos incluso en entornos luminosos.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.

PantallaHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

La explosión de colores

VESA DisplayHDR True Black 400 otorga niveles de negro profundos y consistentes que permanecen constantes en diversos entornos. Con una relación de contraste de 1,5 M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión de color Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se pretendían originalmente.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*1,5m:1 es la relación de contraste al 25% del valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Antideslumbrante y Bajo reflejo

Excelente visibilidad aún bajo la luz

Ya no necesitas estar en una habitación con poca luz. Incluso en entornos luminosos o salas de juego iluminadas con LED, podrás disfrutar ininterrumpidamente de de imágenes nítidas gracias a la tecnología antideslumbrante y de Bajo Reflejo.

Baja Luz Azul

Protección poderosa contra la luz azul

Disfruta de los juegos con total libertad con menos luz azul dañina. LG WOLED utiliza una tecnología avanzada que reduce los niveles de luz azul al tiempo que preserva los colores vivos y realistas certificados por UL para platino de baja luz azul, lo que permite colores vivos de juego para una experiencia de visualización más cómoda.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL.

*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones de computo del usuario.

Asistente de imagen personalizada

Hecho a tu gusto.

Optimiza tu experiencia de juego y video con la calidad adaptada a tus preferencias, simplemente seleccionando una imagen. De forma intuitiva y sin esfuerzo, el sistema personaliza los ajustes para adaptarlos a tus gustos, ofreciéndo la calidad óptima para ti.

Vídeo animado de la función AI Personalized Picture Wizard en acción.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Cómo configurar el Asistente de imagen personalizada: Paso 1. Ajuste a la configuración de calidad de imagen personalizada. (Ejecute LG Switch app → Personalized Picture Wizard → Seleccione la preferencia de calidad a través de 6 pasos → Complete el ajuste de calidad personal a través del análisis). Paso2. Ejecute Imagen personalizada en la visualización en pantalla. (Ajuste de juego → Modo de juego → Imagen personalizada).

Movimiento fluido,
juego infinito

Caballero medieval peleando a caballo.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.

Primer monitor OLED en recibir la certificación VESA ClearMR 21000

El primer monitor gaming OLED certificado por ClearMR 21000, finalmente captura incluso el sutil desenfoque que se produce alrededor de los bordes de los objetos en movimiento, mostrando la acción en rápido movimiento con nitidez y detalle. Además, te permite estar un paso más cerca de la victoria.

Imagen de un carro verde corriendo en una pista.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Libera la máxima claridad:
ClearMR 21001

Un nuevo estándar establecido. Nuestro monitor es el primero del mundo en conseguir la certificación ClearMR 21000, superando las pruebas VESA con una relación de claridad de movimiento Ratio de más de 19500. Experimenta una claridad y suavidad inigualables.

Compacto y elegante

Experimenta nuestra iluminación hexagonal y un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en L y el ajuste giratorio de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio de escritorio y eliminar el espacio muerto de forma eficaz.

ícono de giratorio ajustable.

Giratorio

-30~30°

ícono de inclinación ajustable.

Inclinación

-5~15°

ícono de altura ajustable.

Altura

110m

Icono pivotable.

Pivote

Sentido del reloj

El cable de los audífonos de 4 polos está conectado al monitor.

Salida de audífonos de 4 polos

Concector para un envolvente
efecto de sonido

Conecta fácilmente tus audífonos a la salida de audífonos

de 4 polos y disfruta de los juegos mientras tienes un chat de voz.

Además, puedes experimentar el sonido envolvente de

DTS Headphone:X, que ofrece una experiencia de audio virtual en 3D.

*Los audífonos NO están incluidos en el paquete. Debes comprarlos por separado. 

GUI para juegos

GUI para juegos galardonada

Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y el control en pantalla para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar una "tecla definida por el usuario" que el usuario puede configurar como acceso directo.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para descargar LG Switch app, visita LG.COM.

Tamaño compacto, movimiento rápido

El monitor gaming cuenta con una pantalla de 27 pulgadas además de ofrecer una opción de ajuste del tamaño de pantalla a 24 pulgadas para los juegos que requieren una rápida capacidad de respuesta. Esto permite a los jugadores adaptarse a un tamaño de pantalla más compacto para obtener una visión más amplia y reducir los movimientos, lo que les permite obtener una ventaja competitiva.

*Cómo configurar el modo 24 pulgadas: Abrir el menú OSD → Input → Relación de Aspecto  y selecciona 16:9 24.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La función Crosshair no está disponible mientras el contador FPS está activado.

*El contador FPS puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

*Contador FPS (Fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.

Software de LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Colores precisos actualizados

Al utilizar la calibración de hardware de LG Calibration Studio, puede experimentar una calidad

de color avanzada con un amplio espectro de colores y consistencia.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El software y el sensor de calibración NO están incluidos en el paquete. Para descargar el último software LG Calibration Studio, visite LG.COM.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Opción 1] Desactiva el modo de ahorro de energía inteligente.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Opción 2] Establezca el modo de juego como Jugador 1.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Option 3] Establezca el brillo en 100.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Option 4] Establezca el brillo máximo en Alto.

Imagen de configuración GUI de AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA.
Imagen de configuración GUI de Modo Juego.
Imagen de configuración GUI de Modo Juego.
Imagen de configuración GUI de Brillo máximo.
Imagen de configuración GUI de AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Opción 1] Desactiva el modo de ahorro de energía inteligente.

Imagen de configuración GUI de Modo Juego.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Opción 2] Establezca el modo de juego como Jugador 1.

Imagen de configuración GUI de Brillo.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Option 3] Establezca el brillo en 100.

Imagen de configuración GUI de Brillo máximo.

Configuraciones rápidas para OLED más brillante

[Option 4] Establezca el brillo máximo en Alto.

*Imágenes simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El consumo de energía puede aumentar cuando se eligen las opciones anteriores.

*La pantalla puede quemarse cuando se elige cualquiera de las opciones anteriores.

Cómo proteger tu OLED

Puedes evitar que se produzcan imágenes residuales o que se queme la pantalla activando "OLED Screen Move", que mueve la pantalla ligeramente a intervalos regulares, "Screen Saver" y "Image Cleaning".

*Esta función puede controlarse o ajustarse con el botón joystick de 4 direcciones del monitor.

*Es posible que con este método no se eviten todas las imágenes residuales ni las quemaduras de la pantalla.

Garantía de 3 años para monitores gaming UltraGear OLED

Garantía de 3 años para monitores gaming UltraGear OLED

3 años a partir de la fecha de compra en el establecimiento de consumo, cubriendo exclusivamente piezas internas y funcionales, incluido el panel OLED

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    26.5

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de Panel

    OLED

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    275 cd/m²

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GTG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivote

Todas las especificaciones

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    26.5

  • Tamaño [cm]

    67.3

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    OLED

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    275 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 94,0 % (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1200000:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1500000:1

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GTG)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ NEGRO VERDADERO 400

  • Efecto HDR

  • Calibrado de color en Fábrica

  • Calibración HW

    Calibración de hardware lista

  • Modo de lectura

  • Debilidad de Color

  • NVIDIA G-Sync™

    Compatible con G-SYNC

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Estabilizador de Negros

  • Contador de FPS

  • Clave definida por el usuario

  • Iluminación LED RGB

    Iluminación hexagonal

  • Ahorro inteligente de energía

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    605,2 x 579,3 x 249,1 (arriba)/605,2 x 469,3 x 249,1 (abajo)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    605,2 x 351,0 x 45,3

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    820x183x532

  • Peso con Peana [kg]

    9.3

  • Peso sin Peana [kg]

    5.1

  • Peso empaquetado [kg]

    12.5

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos de 0,5 W

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ(2ea)

  • DisplayPort

    SÍ(1ea)

  • Versión DP

    2.1

  • Puerto USB de Subida

    SÍ(1ea/ver3.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SÍ (2ea/ver3.0)

  • Salida para Auriculares

    4 polos (Sonido+Micrófono)

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivote

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 milímetros

ACCESORIO

  • HDMI

    SÍ (versión 2.1)

  • USB A a B

