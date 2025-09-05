We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 34'' IPS WFHD 100Hz ideal para trabajo y gaming
34U511A-B
()
Características principales
- Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34”
- Diseño sin bordes en 3 lados para una vista limpia sin distracciones
- sRGB 99% calibrado en fábrica para imágenes más precisas
- HDR10 y brillo de 400 nits para ver con claridad incluso con luz natural
- 100Hz + 1ms MBR para navegación fluida y juegos sin retrasos ni borrosidad
34-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
Pantalla Full HD UltraWide™ 21:9
Ver más, hacer más
La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio horizontal que un monitor FHD estándar (1920×1080). Su diseño prácticamente sin marcos ofrece una visión más amplia e ininterrumpida. Esto permite una multitarea más eficiente sin cambiar de ventana.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad que te mantiene enfocado
Es compatible con VESA DisplayHDR™ 400, lo que ofrece brillo y contraste mejorados para obtener detalles más claros en contenido HDR.
Pantalla IPS™
El monitor LG IPS™ muestra una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.
sRGB 99% (Typ.)
Con una cobertura del 99% del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una visualización precisa del color.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
LG Switch app
Switch swiftly
Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, busca en el menú de soporte de LG.com.
1ms MBR
Movimiento claro con MBR de 1 ms
1 ms MBR reduce el desenfoque de movimiento y las imágenes superpuestas, lo que proporciona una experiencia de juego más fluida y visuales más claras en escenas de ritmo rápido.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms reduce la luminancia y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™.
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1 ms de MBR.
Creado para la comodidad, diseñado para la productividad
Modo lector
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para sus ojos.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*La función mencionada puede variar según las condiciones reales de uso del usuario.
Soporte elegante con base delgada
Sin desorden y con un soporte elegante
Un elegante soporte en forma de L está diseñado para una comodidad ergonómica con ajuste de inclinación y también es compatible con el montaje en pared VESA de 100 × 100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
34
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
910 x 200 x 461
Peso con Peana [kg]
7.6
Peso sin Peana [kg]
6.0
Peso empaquetado [kg]
9.9
CARACTERÍSTICAS
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
POTENCIA
Consumo de potencia (Estrella energética)
36W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
< 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
< 0.3W
CONECTIVIDAD
HDMI
SI
Salida para Auriculares
Sí (3 polos, solo audio)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
320
Resolución
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.3124 x 0.310
Brillo (Mín.)[cd/m²]
700:1
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Color Bit
No especificado
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tratamiento superficial
178º / 178º
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
100
Ángulo de visión (CR≥10)
86.36
ACCESORIO
HDMI
Sí (1 puerto)
