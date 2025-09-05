Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraWide 34'' IPS WFHD 100Hz ideal para trabajo y gaming

34U511A-B
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view
Características principales

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34”
  • Diseño sin bordes en 3 lados para una vista limpia sin distracciones
  • sRGB 99% calibrado en fábrica para imágenes más precisas
  • HDR10 y brillo de 400 nits para ver con claridad incluso con luz natural
  • 100Hz + 1ms MBR para navegación fluida y juegos sin retrasos ni borrosidad
Más
ImágenesCaracterísticasExperiencia de juego definitivaComodidad mejorada
LG UltraWide Monitor logo.

LG UltraWide Monitor logo.

34-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

LG ultra-wide monitor on a white desk in a modern office, displaying multiple data dashboards and graphs for productivity and multitasking.
Monitor LG ultra ancho de 34 pulgadas que ilustra la diferencia entre las relaciones de aspecto 21:9 y 16:9, con múltiples aplicaciones mostradas una al lado de la otra para realizar múltiples tareas.

34" WFHD
IPS™ Display

con pantalla sin bisel

Un motociclista futurista corriendo a través de un paisaje urbano iluminado con neón, con una sección resaltada que muestra una vista más clara y nítida para demostrar la claridad del movimiento.

Claro y fluido con frecuencia de actualización de 100 Hz

Vista lateral de un monitor que ilustra el ajuste de inclinación con contornos superpuestos que muestran su rango de movimiento ergonómico.

Sin desorden con un soporte elegante

Un paisaje vívido de auroras boreales brillando sobre montañas cubiertas de nieve y su reflejo en un lago en calma, mostrando un color y contraste de alto rango dinámico.

Claridad vívida con DisplayHDR™ 400

Pantalla Full HD UltraWide™ 21:9

Ver más, hacer más

La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio horizontal que un monitor FHD estándar (1920×1080). Su diseño prácticamente sin marcos ofrece una visión más amplia e ininterrumpida. Esto permite una multitarea más eficiente sin cambiar de ventana.

Monitor LG ultra ancho que muestra múltiples aplicaciones en una pantalla de 34 pulgadas 21:9, con una comparación resaltada que muestra el espacio horizontal adicional en comparación con una pantalla estándar de 27 pulgadas 16:9.

Monitor LG ultra ancho que muestra múltiples aplicaciones en una pantalla de 34 pulgadas 21:9, con una comparación resaltada que muestra el espacio horizontal adicional en comparación con una pantalla estándar de 27 pulgadas 16:9.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad que te mantiene enfocado

Es compatible con VESA DisplayHDR™ 400, lo que ofrece brillo y contraste mejorados para obtener detalles más claros en contenido HDR.

Pantalla IPS™

El monitor LG IPS™ muestra una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

sRGB 99% (Typ.)

Con una cobertura del 99% del espectro DCI-P3, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Color calibrado

Garantiza una reproducción del color precisa y consistente.

Un monitor LG ultra ancho que muestra imágenes vibrantes de auroras con una interfaz de edición de fotografías, presentando una precisión de color vívida y detalles de alta resolución.

Un monitor LG ultra ancho que muestra imágenes vibrantes de auroras con una interfaz de edición de fotografías, presentando una precisión de color vívida y detalles de alta resolución.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

LG Switch app

Switch swiftly

Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente con múltiples fuentes de entrada.

*Las imágenes son simuladas para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, busca en el menú de soporte de LG.com.

1ms MBR

Movimiento claro con MBR de 1 ms

1 ms MBR reduce el desenfoque de movimiento y las imágenes superpuestas, lo que proporciona una experiencia de juego más fluida y visuales más claras en escenas de ritmo rápido.

Motociclistas futuristas corriendo por una calle de la ciudad iluminada con neón, con un efecto de desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar la reducción de desenfoque de movimiento (MBR) de 1 ms.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms reduce la luminancia y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™.

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1 ms de MBR.

Creado para la comodidad, diseñado para la productividad

Modo lector

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante períodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para sus ojos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*La función mencionada puede variar según las condiciones reales de uso del usuario.

Soporte elegante con base delgada

Sin desorden y con un soporte elegante

Un elegante soporte en forma de L está diseñado para una comodidad ergonómica con ajuste de inclinación y también es compatible con el montaje en pared VESA de 100 × 100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.

Vistas superiores y en ángulo de una configuración de monitor en un escritorio limpio, con una taza de café, un teclado inalámbrico, un mouse y un soporte elegante y de perfil bajo que garantiza la estabilidad y ahorra espacio.
Imprimir

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    910 x 200 x 461

  • Peso con Peana [kg]

    7.6

  • Peso sin Peana [kg]

    6.0

  • Peso empaquetado [kg]

    9.9

CARACTERÍSTICAS

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

POTENCIA

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    36W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    < 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    < 0.3W

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI

  • Salida para Auriculares

    Sí (3 polos, solo audio)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Tamaño [cm]

    320

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.3124 x 0.310

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    700:1

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Color Bit

    No especificado

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    178º / 178º

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    100

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    86.36

ACCESORIO

  • HDMI

    Sí (1 puerto)

Qué opina la gente

