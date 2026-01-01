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Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™

Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™

GM81SXD
Vista frontal de Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™ GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
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LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
Vista frontal de Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™ GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
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LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
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LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD
LG Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™, GM81SXD

Características principales

  • InstaView™: Toca dos veces y mira el interior
  • DoorCooling™: Enfriamiento uniforme y más rápido
  • 3 Tipos de Hielo: Esferas, Cubos y Triturado
  • 'Dual Craft Ice™: Hielos en esfera de lenta disolución.
  • 'Cleaning Time: Facilita la limpieza interna
  • 'El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Más

¿Qué es lo que más gusta de las refrigeradoras de LG?

Una persona toca la puerta de una refrigeradora LG para ver el interior sin abrirla, mostrando la tecnología InstaView™.

InstaView™

Toca dos veces y mira el interior

Primer plano de la función DoorCooling+ ™, que garantiza una refrigeración uniforme y fresca en todo el interior de la refrigeradora LG.

DoorCooling⁺ ™

Enfría de forma rápida y uniforme

Un bowl de hielo esférico CraftIce™

CraftIce™

Hielos en forma de esfera que se derrite lentamente y enfría con mayor eficacia

Parte inferior abierta de la refrigeradora Lg de varias puertas

Full-Convert Drawer™

Flexibilidad para pasar de conservador a congelador con solo 1 toque

Diseño con estilo

Aprovecha al máximo el espacio con este elegante diseño y disfruta de su estilo contemporáneo. Las manijas complementan la puerta lisa para dar un toque de estilo a tu cocina.

Refrigeradora de varias pueta LG en una cocina moderna.

Refrigeradora de varias pueta LG en una cocina moderna.

InstaView™

Toca dos veces y mira el interior

Si tocas dos veces la puerta de último diseño InstaView™, podrás ver el interior sin necesidad de abrirla.

Al golpear la puerta de la refrigeradora LG se puede ver el interior sin abrirla, lo que pone de manifiesto la función InstaView™.

Al golpear la puerta de la refrigeradora LG se puede ver el interior sin abrirla, lo que pone de manifiesto la función InstaView™.

DoorCooling+ ™

Enfría de forma rápida y uniforme

Las bebidas se enfrían más1) gracias a la fiable tecnología DoorCooling⁺ ™.

Hygiene Fresh⁺ ™

Reduce las bacterias2) y los olores, y aumenta la frescura

Mantén el aire de tu refrigeradora fresco con Hygiene Fresh⁺ ™, que desodoriza y reduce hasta el 99,999 %³ de las bacterias².

 

CraftIce™

Recibe a tus invitados con elegancia

Dale un toque especial a tus bebidas con la máquina de hielo CraftIce™ 4 de LG. Prepara con facilidad esferas de hielo que se derriten lentamente.

Mostramos cómo el hielo esférico elaborado con CraftIceTM combina a la perfección con una gran variedad de bebidas.

Mostramos cómo el hielo esférico elaborado con CraftIceTM combina a la perfección con una gran variedad de bebidas.

 Full-Convert Drawer™

Organiza tu congelador

Con el versátil Full-Convert Drawer™, puedes elegir entre 5 ajustes de temperatura para crear el almacenamiento adecuado para el vino, los productos de charcutería, las bebidas frías, las carnes y el marisco, o tus productos congelados favoritos. Flexibilidad para pasar de conservador a congelador y viceversa con solo un toque. Cabe de todo, desde la última compra hasta esa tarta de helado gigante. Los separadores ajustables mantienen todo ordenado y organizado.

Puerta resistente a los portazos

Se acabaron lod portazos

Saca el máximo provecho de tu cocina con la puerta de la refrigeradora con sistema antirruido. Las bisagras de cierre suave «atrapan» la puerta para que se cierre de forma suave y silenciosa, evitando que se golpee al cerrarse. No solo mantiene la tranquilidad en tu cocina, sino que también protege lasmanos de los más pequeños que puedan estar buscando algo para merendar.

LG ThinQ®

Aprovecha al máximo tu experiencia

La aplicación LG ThinQ® te ayuda a gestionar todos tus electrodomésticos inteligentes LG y mucho más, para que tu día a día sea un poco más fácil y tu hogar funcione de forma más inteligente.

*LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ®.

*Las funciones de ThinQ® pueden variar en función del producto y del país. Consulta con tu distribuidor local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Imagen del compresor con inversor inteligente y 10 años de garantía.

Imagen del compresor con inversor inteligente y 10 años de garantía.

Smart Inverter Compressor™

Energéticamente eficiente y duraderos

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética a un nuevo nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para el compresor. Es posible que se cobren costes adicionales distintos del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes y los vídeos que se muestran arriba son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)DoorCooling⁺ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, realizadas mediante el método de ensayo interno de LG, en las que se comparó el tiempo que tardaba en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre la condición de ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta del modelo LBD33BLM. Se supone que DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando se abre la puerta. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en los modelos aplicables.

 

2)Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae

 

3)Hygiene Fresh⁺ ™

-Se contó el número de bacterias2) antes y después de una reacción de cuatro horas provocada por la inyección de 0,2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

El rendimiento de eliminación de bacterias2) es el resultado de la prueba de laboratorio en la que se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias2) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba conforme al protocolo de ensayo ISO 27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso reales.

 

4) CraftIce™

-Comparación de la velocidad de fusión entre CraftIce™ y el hielo en cubitos.

Basado en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer por completo en el agua dispensada (48℉ / 9℃).

-La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active CraftIce™; pueden variar en función de la configuración, el uso doméstico y el suministro de agua.

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Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (4Door)

  • GRADO DE CONSUMO DE ENERGÍA

    A

  • Estándar/Profundidad del mostrador

    Profundidad estándar

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    169

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1 785 x 874

  • Peso del producto (kg)

    159

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (cristal espejado)

  • InstaView

  • Zero Clearance

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Manual Twist Ice Maker

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Slim Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    3.0 / 3.3 (IcePlus)

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    3,0

  • Luz del dispensador

  • Doble máquina de hielo

    Sí (Craft Ice)

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en cubos y roto

  • Fontanería

    Se requiere el servicio de fontanería

  • Water Filter Model Name

    LT1000P

MATERIAL Y ACABADO

  • Door (Material)

    STS

  • Acabado (puerta)

    Negro STS

  • Tipo de manija

    Pocket (Fácil de Abrir)

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    R Metal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Smart Inverter

  • Energy Consumption (kWh/Year)

    590

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Puerta cesta_Transparente

    6

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Estante de Cristal_templado

    4 Split

  • Hygiene Fresh+

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

  • Estantes voladizos

    Sí (híbrido)

  • Estantería_Plegable

    No

  • Amplia despensa

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Luz en el congelador.

    LED superior

  • Divisor de cajón

  • Cajón_de_congelador

    2 no transparentes

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    LED Display

  • Congelamiento rápido

CAPACIDAD

  • Litraje Neto (L)

    630

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    Si (-1 / 1 / 3 / 5℃ / Freezer)

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