Refrigeradora LG French Door 630L Instaview™, Dual Craft Ice™ y ThinQ™

*Las imágenes y los vídeos que se muestran arriba son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1)DoorCooling⁺ ™

-Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, realizadas mediante el método de ensayo interno de LG, en las que se comparó el tiempo que tardaba en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre la condición de ventilación DoorCooling⁺ ™ cerrada y abierta del modelo LBD33BLM. Se supone que DoorCooling⁺ ™ se detiene cuando se abre la puerta. El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en los modelos aplicables.

2)Bacterias

-Bacterias utilizadas en la prueba: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae

3)Hygiene Fresh⁺ ™

-Se contó el número de bacterias2) antes y después de una reacción de cuatro horas provocada por la inyección de 0,2 ml de solución bacteriana en el filtro antibacteriano.

El rendimiento de eliminación de bacterias2) es el resultado de la prueba de laboratorio en la que se observaron interacciones directas.

-Esta cifra representa el rendimiento de eliminación de bacterias2) del filtro.

-Probado por TÜV Rheinland, método de prueba conforme al protocolo de ensayo ISO 27447.

-Los resultados pueden variar en condiciones de uso reales.

4) CraftIce™

-Comparación de la velocidad de fusión entre CraftIce™ y el hielo en cubitos.

Basado en el tiempo medio de tres pruebas individuales para medir el tiempo que tardan los dos tipos de hielo en desaparecer por completo en el agua dispensada (48℉ / 9℃).

-La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active CraftIce™; pueden variar en función de la configuración, el uso doméstico y el suministro de agua.