Última actualización: 02 / 11 / 2023

Los presentes Términos y Condiciones tienen como objetivo regular el acceso y uso al sitio web https://www.lg.com/pe, entendiéndose por este cualquier tipo de contenido, producto y/o servicio que se encuentre a disposición del público dentro del presente dominio



El presente sitio web (en adelante, el "SITIO"), es propiedad de la empresa LG Electronics Perú S.A. (en adelante, “LGEPR”), quien se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin previo aviso la presentación, los contenidos, la funcionalidad, los productos, los servicios y la configuración que pudiera estar contenida en este sitio web; en este sentido, el cliente reconoce y acepta que la web en cualquier momento podrá interrumpir, desactivar, modificar o cancelar cualquiera de los elementos que componen el SITIO o el acceso a los mismos.



Las transacciones que se efectúen a través del SITIO quedarán sujetas a los presentes Términos y Condiciones, así como a la legislación que se aplique en la República de Perú. En consecuencia, todas las visitas y todos los contratos y transacciones que se realicen en el SITIO, como asimismo sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y sometidas a esta legislación.



Cualquier entrega de productos comprados a través del SITIO, está limitada a las zonas geográficas anunciadas en este SITIO, siempre y cuando existan las condiciones que permitan la misma y no haya ninguna restricción impuesta por las autoridades correspondientes que la limiten o restrinjan. En caso se deba reprogramar alguna de las entregas programadas por responsabilidad no atribuible a LGEPR, se contactará con el cliente a fin de re agendar la fecha y hora de la entrega.



LGEPR se compromete a realizar su mejor esfuerzo para asegurar la disponibilidad continua de sus servicios, así como para asegurar la ausencia de errores en cualquier transmisión de información que pudiera tener lugar en las transacciones; sin embargo, LGEPR no se hace responsable cuando sus servicios se vean afectados por la naturaleza misma del internet y/o errores en el funcionamiento de sus servidores. Asimismo, los clientes declaran conocer que el acceso a los servicios del SITIO podrán ocasionalmente verse suspendidos o restringidos por la realización de trabajos de mantenimiento o administración de los productos ofertados.



Es requisito esencial para comprar en el SITIO la aceptación de los Términos y Condiciones. Al aceptar estos Términos y Condiciones, los usuarios declaran haberse informado de manera clara, entendible e inequívoca de los mismos, y que han tenido la posibilidad de revisarlos, comprenderlos y almacenarlos. LGEPR podrá actualizar y/o modificar los presentes Términos y condiciones sin previo aviso. Por este motivo resulta necesario revisar los Términos y Condiciones cada vez que utilice la página web, ya que la versión aplicable será la que se encuentre colgada al momento de la consulta.

Cookies en el Sitio

Una “cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el navegador del usuario al acceder a ciertos sitios web.



LGEPR usa “cookies” para mejorar el conocimiento sobre el uso del SITIO y ofrecer información a los clientes respecto a sus preferencias y pautas de navegación.



Una cookie recopila información de hábitos de navegación, sin acceder a los datos personales de un usuario. Estos datos anónimos de navegación, pueden ser compartidos por LG con sus socios comerciales, con el fin de proveer mejores servicios.



Las “cookies” son de “sesión” cuando se eliminan una vez que el usuario cierra el navegador Web y “persistente”” cuando permanecen en su ordenador durante un periodo de tiempo definido por el responsable de la cookie.



Asimismo las cookies pueden ser propias cuando se gestionan en el mismo SITIO o de terceros, cuando son enviadas al equipo del usuario desde un sitio web diferente.



El SITIO almacena cookies propias como de terceros con el objetivo de adaptar los contenidos a sus intereses y facilitar su acceso.



El usuario podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento para el uso de “cookies” mediante su desactivación, a través de las opciones de privacidad/seguridad de su navegador. Para más información, consulte la ayuda que su navegador le ofrece.

Registro de Cliente.

El registro del cliente en el SITIO, constituye una condición indispensable para comprar productos a través del mismo e implica el conocimiento y aceptación de los Términos y Condiciones. Para ello, el cliente debe cargar uno o más productos al carro de compras, una vez realizada esta operación debe revisar su carro, seleccionar el botón pagar y señalar datos de carácter personal para el cumplimiento de nuestros servicios, tales como nombre completo, documento de identidad, dirección, correo electrónico y número telefónico. El usuario garantiza la autenticidad, veracidad, exactitud y vigencia de los datos registrados



En caso el SITIO detecte alguna inconsistencia en la información brindada por el cliente al momento del registro o durante el proceso de compra, podrá anular la compra y realizar la devolución/liberación del monto cobrado al medio de pago utilizado, bajo previa comunicación.

Seguridad de Datos y Clave Secreta

La información entregada por el usuario será almacenada bajo altos estándares de seguridad, tratada en conformidad a la ley y con el exclusivo propósito de concretar las transacciones en el SITIO y mejorar la labor de información y comercialización de los productos ofrecidos. En ningún caso podrán comunicarse o cederse a terceros, salvo a personas o empresas relacionadas con LGEPR.



Al registrarse satisfactoriamente (o darse de alta) en la plataforma Online Brand Shop de LG ELECTRONICS PERU S.A., el usuario concede expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, según los términos y condiciones de nuestra política de privacidad y la Ley de Protección de Datos Personales, Ley No. 29733 y su Reglamento.



El usuario dispondrá, una vez registrado, de un nombre y contraseña o clave definitiva que le permitirá el acceso personalizado, confidencial y seguro. El usuario registrado podrá ejercer sus derechos de información, modificación, eliminación, cancelación y/o bloqueo de sus datos personales cuando lo estime pertinente, según lo establecido en la Ley Nº 29733 sobre Protección de Datos Personales



LGEPR presume que los datos han sido incorporados por su titular o por persona autorizada por éste, así como que son verdaderos, correctos y exactos. Los Usuarios y/o Compradores con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones manifiestan que los datos de carácter personal que aporte a través de los formularios online en la página web de LGEPR pueden ser utilizados para recibir Ofertas posteriores y distintas a las ofrecidas en el SITIO.



LGEPR pone a disposición del usuario una dirección de correo electrónico y los medios tecnológicos en el SITIO a efectos que se puedan modificar, corregir y/o eliminar o dar de baja sus datos personales.



Una vez registrado, el usuario deberá crear una clave secreta, la cual, le permitirá realizar las compras en el SITIO de una forma segura. El uso correcto y confidencialidad de la clave secreta es de absoluta responsabilidad del usuario. El usuario tendrá la posibilidad de cambiar la clave secreta, para esto deberá seguir las instrucciones y procedimiento establecido en el SITIO.

Método de Pago

Únicamente podrá utilizar los medios de pago aceptados en el SITIO.



Las compras realizadas a través de alguna de las tarjetas aceptadas en el SITIO, se encontrarán sujetas a lo estipulado en los Términos y Condiciones de los respectivos contratos suscritos por los usuarios con las entidades emitentes de dichas tarjetas, los cuales predominan frente al presente documento. De esta forma, se excluye cualquier tipo de responsabilidad que quisiera asignársele a LGEPR en virtud de cualquier reclamación y/o controversia que el usuario tenga frente a la entidad emisora del medio de pago.



El pago con tarjetas se realizará a través Mercado Pago, sistema de pago electrónico que se encarga de hacer el cargo automático de forma rápida y segura. La información personal de los usuarios es almacenada en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y, en particular, los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios se almacenan de forma encriptada.



LGEPR no almacena los datos de las tarjetas de crédito registradas por los usuarios al momento de realizar los pagos.



El SITIO considerará como no válida la transacción cuando Mercado Pago presuma o verifique algún tipo de fraude, cuando se produzcan hechos que distorsionen el precio de las ofertas y/o cualquier información contenida en el SITIO o cuando se presente algún otro hecho que ocasione que el usuario o comprador tome una decisión de consumo equivocada. En este caso, se procederá a anular la transacción, cancelar el despacho del producto y notificar al usuario o comprador a fin de que realice las acciones correspondientes.



El beneficio de pago en cuotas sin intereses es exclusivo para pagos realizados por medio de la plataforma Mercado Pago. Ellos son quienes administran este beneficio y detallan los medios de pago habilitados para el mismo. Esto puede cambiar sin previo aviso en base a sus acuerdos comerciales, por lo cual LGEPR no se hace responsable si no se aplica este beneficio para todos los medios de pago habilitados en el territorio peruano. LGEPR se limita a comunicar los medios de pago que cuentan con el beneficio habilitado para conocimiento de sus clientes.

Políticas de Precios

Los productos, precios, condiciones ofrecidas e información relevante se encontrarán vigentes mientras los usuarios puedan revisarlas en el SITIO. LGEPR podrá modificar la información publicada, en cualquier momento y sin aviso previo. Los precios publicados en el SITIO son exclusivos y únicamente aplican para las ventas realizadas a través del SITIO.



Los precios de los productos consignados en el SITIO son en soles, toda transacción se realiza en soles.

Políticas de Promociones

Las promociones vigentes serán comunicadas a través del SITIO, por Mailing y/o por los canales de comunicación autorizados que maneje LGEPR en donde se encontrará claramente detallada la fecha de inicio, la fecha de finalización y la cantidad de modelos de productos participantes de la promoción.



Todas las promociones con porcentaje de descuento y/o precios exclusivos comunicados y publicados por LGEPR en el SITIO son válidos exclusivamente para compras dentro del SITIO y no son de carácter acumulable, a menos que la promoción indique explicita y claramente lo contrario.

Mailing

Todos los precios de los productos recibidos por mailing y de remitente “LG Electronics Peru” y/o tiendaonlineperu@lge.com tienen una vigencia de 24 horas desde recibido el mismo.



Los porcentajes de descuento (%) estarán habilitados durante el rango de tiempo comunicado.



No será de aplicación la información sobre promociones que cuenten con Términos y Condiciones de Promoción propios y específicos publicados.

Confirmación del Pedido

La aceptación de ofertas o compras realizadas en el SITIO requerirán para su perfeccionamiento la confirmación y validación previa por parte de LGEPR, de la concurrencia necesaria de los siguientes elementos:



(a) Que valida y acepta el medio de pago utilizado por el usuario.

(b) Que los datos registrados por el usuario en el SITIO coinciden con los proporcionados al efectuar la compra.

(c) Que, se ha verificado que el pago se ha realizado.



LGEPR enviará confirmación escrita de la compra efectuada a la dirección de correo electrónico que haya registrado el usuario en el SITIO. En la confirmación el cliente recibirá número de pedido, fecha y hora de compra, detalle de la compra, total pagado incluyendo flete, método de envío, dirección de despacho y dirección de facturación.



En caso que durante el periodo comprendido entre la compra y la programación del envío, se agote el inventario del producto en stock, LGEPR notificará en un plazo no mayor de dos días hábiles de esta situación al cliente, procediendo a la devolución total del dinero pagado, dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.



El titular de la tarjeta de crédito/debito con la que se realiza el pago por la compra del producto en principio debe de ser la misma persona que figura como titular de la cuenta, debiendo también ser el titular de la tarjeta de crédito/debito la persona que recibe el producto.

Entrega de Pedidos

Una vez realizada la validación de datos y confirmación de stock, será procesado el pedido en el centro logístico de LGEPR, quienes gestionarán y coordinarán la entrega de acuerdo con las condiciones informadas. Al llegar el producto, el cliente deberá necesariamente por su cuenta y responsabilidad verificar que el producto se encuentre dentro de una caja cerrada, y que tanto la misma como el producto no presente roturas, golpes o abolladuras. Una vez efectuada la verificación, se entiende que la entrega se realiza a satisfacción y conformidad del cliente, por lo que deberá proceder a la firma del documento que acompaña el despacho.



En caso no exista conformidad con la entrega, el cliente debe claramente escribir sobre el documento de entrega el motivo del rechazo y/o comunicarse con Servicio al cliente de la Tienda online LGEPR (tiendaonlineperu@lge.com) para gestionar la cancelación del pedido e iniciar el proceso de devolución del dinero, en caso proceda a anular su compra. LGEPR no realiza cambios de producto no recibidos. La disconformidad en la entrega debe ser comunicada a nuestro Servicio al Cliente en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la visita de entrega. Posterior a este plazo, se entiende que la entrega se hizo de manera correcta, siempre y cuando no se haya comunicada una disconformidad previamente por otro canal de atención.



Por motivos de seguridad, el adquirente o la persona autorizada a recibir el producto deberá de identificarse utilizando el documento de identidad registrado al momento de la compra y/o compartido con LGEPR para realizar la entrega del producto. El personal encargado de la entrega deberá de documentar y compartir con LGEPR la conformidad del cliente en la entrega del producto. El cliente estará brindando su conformidad al firmar la guía de entrega y registrando en los sustentos probatorios su Nombre Completo, Firma, Fecha de entrega así como el tipo y número de documento de identidad. En caso el adquirente o la persona autorizada a recibir del producto se negase a brindar el sustento probatorio que acredite la conformidad de la entrega y recepción del producto, LGEPR tiene el derecho a cancelar la entrega del producto, a menos que la no conformidad se deba a una causa atribuible a LGEPR.



Si el usuario desea cambiar la dirección de entrega a una diferente de la estipulada inicialmente, deberá de solicitar la anulación del despacho antes de ser informado de la programación del mismo. En ese caso, deberá de pagar el costo por el nuevo envío. No hay devolución del dinero pagado por el despacho anulado, ni tampoco se tomará el dinero por el despacho anulado como pago a cuenta.



El servicio de despacho se realizara de forma regular los días lunes a sábado de 08:00 am hasta las 08:00 pm en la dirección que el usuario registre al momento de la compra conforme a los plazos informados al momento de realizar la compra. Al momento de la programación del despacho, se informará el día y el rango de horas en que se efectuará la entrega del producto. El tiempo de espera en el punto de entrega será de máximo 10 minutos, esto aplica desde la llegada al punto y anuncio hasta que el cliente contesta e indica que se dé inicio a la entrega del producto.

Pedidos para Lima y Callao, realizados de Lunes a viernes antes de las 11:00 a.m. en LG.COM/pe, cuentan con el beneficio de entregas en 24 horas. Puesto que la hora mencionada es cuando se da el corte de programación para el día siguiente.

Cuando no se logre concretar la entrega en la dirección informada por el cliente por causa atribuible al cliente, se procederá a dejar constancia de no haber podido realizar la entrega indicando el motivo de la misma. En ese caso, LGEPR se comunicará con el cliente para coordinar una nueva fecha y rango de horas a efectos de realizar la entrega. Si por causa atribuible al cliente no se puede realizar la entrega en la segunda fecha, el cliente deberá comunicarse con LGRP y coordinar una tercera fecha para la entrega, previo pago del costo de envío correspondiente. El servicio de entrega regular que brinda LGEPRR solo estipula un máximo de dos (2) visitas programadas, cualquier visita adicional tendrá un costo que el cliente deberá asumir.



LGEPR generará un enlace de pago al Cliente con el valor de costos de envío. El cliente deberá finalizar la transacción de pago para continuar con el proceso de entrega del producto.



El Usuario no podrá anular la compra ni devolver el producto cuando la entrega no se ha podido realizar por causa atribuible a este.



Es responsabilidad del usuario ingresar datos correctos y completos en su compra, para que la entrega se pueda realizar de forma oportuna en la dirección programada. En caso se presente algún error en la dirección ingresada por el usuario que impida que se realice la entrega del producto, LGEPR se comunicará con el cliente y coordinará una nueva fecha y rango de horas para realizar la entrega. El costo por la segunda fecha de entrega deberá ser asumido por el cliente.



LGEPR no se encuentra en la obligación de realizar la entrega de productos en un nivel superior a un 1° piso sin una coordinación previa con el Usuario. De no existir una coordinación previa, el servicio de entrega se realizara en el 1° Piso. De igual forma, la entrega de productos por escaleras se realizara solo hasta un 5° Piso. El cliente debe realizar la coordinación con LGEPR comunicándose previamente a la entrega con nuestros canales de atención telefónica llamando al 0-800-1-2424 (llamada Gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) – Opción 2 o al correo electrónico tiendaonlineperu@lge.com detallando su solicitud.



En caso el cliente desee la entrega en un piso superior al máximo permitido, por normativas locales, el local y/o vivienda donde se realizara la entrega deberá contar con ascensor para el traslado del producto. Si el local y/o vivienda no cuenta con un ascensor para el traslado del producto a un piso superior al 5° Piso, LGEPR está facultado a dejar el producto en el piso máximo previamente detallado, o por su defecto, en un piso inferior determinado por el Usuario.



El Usuario debe asegurarse que las dimensiones de los productos y sus contenedores (cajas, empaques, envoltorios) van a poder ingresar, atravesar y/o transitar por puertas, escaleras, pasillos, corredores, ascensores, entradas y/o cualquier otra área o zona que deba recorrerse para poder llegar al punto de entrega previamente informado. En ese sentido, se deja constancia que el servicio de entrega no incluye manipular, desinstalar, instar, armar y/o desarmar puertas, ventanas, rejas, muebles, y/o cualquier otra elemento, valerse de cuerdas y/o herramientas para subir o bajar productos. Es responsabilidad del cliente que el inmueble donde se efectuará la entrega del producto cuenta con las condiciones necesarias que permitan el libre tránsito y la manipulación del producto a ser entregado. En caso que LGEPR verifique que el inmueble no reúne las condiciones para realizar la entrega procederá a dejar el producto en la primera puerta de ingreso al lugar donde se encuentra el domicilio. Tampoco incluye realizar la limpieza, despeje o retiro de otros artefactos que se pudieran encontrar en el interior del espacio destinado por el cliente para la colocación del producto, ni ningún tipo de instalación o conexión para su funcionamiento. No se hace ningún tipo de entrega de producto a través de accesos por escaleras de caracol. El personal encargado de la entrega de los productos no está autorizado a recibir dinero.

Costos y Tiempos de Envío

Los envíos son dentro del territorio nacional, en las ciudades y distritos disponibles publicados en el SITIO.



El valor total del despacho será determinado de acuerdo a la clasificación de o los productos adquiridos. Para el cálculo se consideran los pesos volumétricos y zonas geográficas de entrega. Una vez gestionado el despacho, se informará vía correo electrónico el transporte y número de orden del despacho para su seguimiento.



El tiempo de despacho comienza a partir de que LGEPR valida la orden y se confirma el medio de pago. Se comunicará por correo electrónico la confirmación de la orden al cliente en el momento que el medio de pago confirme la operación.



Todo cambio de fecha se debe solicitar con una anticipación mínima de 2 días hábiles antes de la fecha pactada de entrega, la solicitud será evaluada y dependerá de la disponibilidad de productos y almacenamiento con la que se cuente. No es posible adelantar las fechas de entrega ya programadas.



El tiempo de entrega para Lima Metropolitana y Callao es de 2 días hábiles. En el caso de Provincias, el tiempo de entrega varía de 4 a 8 días hábiles, dependiendo de la lejanía de la localidad. Todos nuestros productos son enviados desde nuestro almacén principal localizado en la ciudad de Lima Metropolitana.

Política de Devoluciones

Si compraste en nuestro SITIO y ya recibiste tú pedido o si el mismo se encuentra en tránsito al domicilio de entrega, lamentablemente no puedes realizar la cancelación total o parcial del mismo, salvo que LGEPR haya otorgado previamente tal facultad como una condición de compra u oferta.



No obstante, el cliente podrá solicitar la resolución total de la compra a través de nuestros canales de atención autorizados como tiendaonlineperu@lge.com, por teléfono al 0-800-1-2424 (llamada Gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) – Opción 2 y/o directamente desde el SITIO en la sección "Mis Compras". La cancelación de la compra se podrá a dar a cabo siempre y cuando la entrega del producto no haya sido programada y/o el producto no se encuentre en ruta para ser entregado, en caso contrario, el cliente deberá rechazar la entrega una vez el producto haya llegado al destino final.

La No Conformidad de la recepción del producto por el lado del cliente al momento de la entrega será única y exclusivamente en el caso que el producto presente daños o desperfectos visibles en la envoltura y/o embalaje del producto así como en el exterior del producto, para la cual el cliente deberá comunicarse al 0-800-1-2424 (llamada Gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) – Opción 2, donde los agentes de atención podrán solicitarle material de evidencia como fotografías u otros medios probatorios de los desperfectos o daños. LGEPR determinará si el producto procederá a ser retirado del domicilio.

Una vez recibido el pedido de resolución de compra, LGEPR se comunicará con la entidad emisora del medio de pago y solicitará el extorno del monto pagado, el tiempo de procesamiento de la operación, varía según el método de pago empleado al momento de la compra y es exclusiva responsabilidad de la entidad emitente del medio de pago.

Asimismo, el cliente tiene el derecho a devolver la totalidad de los productos adquiridos hasta dentro de 7 días naturales de haberlo recibido; siempre y cuando el producto no haya sido retirado de su empaque original (caja)manipulado, instalado ni utilizado. Queda claramente establecido que el empaque original (caja) no deberá presentar daños (rotura, abolladura, quiñes, inscripciones u otro elemento externo). No se aceptan devoluciones parciales de los productos adquiridos.



Es responsabilidad del cliente devolver el producto completo, esto es, con todos los accesorios, en caso que el producto devuelto no esté completo y falte algún elemento, LGEPR podrá rechazar la solicitud de devolución.



LGEPR coordinara con el cliente la fecha y rango horario para el recojo del producto en devolución. El servicio de recojo lo brindara LGEPR y solo estipula una (1) visita programada. En caso que no se pueda concretar el servicio por causal atribuible al cliente, los costos de transporte y los demás gastos que conlleve la devolución del bien serán pagados por el cliente.



Para poder desistir de la compra del producto y realizar la cancelación del pedido, el cliente debe comunicar y requerirlo mediante correo electrónico a tiendaonlineperu@lge.com y/o gestionarlo directamente en el SITIO ingresando la información de pedido en la sección SEGUIR MI PEDIDO. Los clientes registrados podrán realizar esta gestión también desde su cuenta MyLG. Por medio de estos canales se tramitará la cancelación y devolución del dinero de la compra.



Todos los pedidos y/o solicitudes de devolución de productos pueden ser comunicados y requeridos directamente a nuestra central de atención, a través del correo electrónico tiendaonlineperu@lge.com y/o ser gestionados directamente por el cliente en el SITIO ingresando la información de pedido en la sección SEGUIR MI PEDIDO. Los clientes registrados podrán realizar esta gestión también desde su cuenta MyLG.



LGEPR generará un enlace de pago al Cliente con el valor de costos de recojo, envío y gastos administrativos. El cliente deberá finalizar la transacción de pago para continuar con el proceso de devolución del producto.



En caso de proceder con la devolución de dinero al cliente en cualquier escenario, esta se realizará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Es necesario contar con el comprobante de pago para poder solicitar una devolución.



En el caso de bundles (combos) de productos en promoción, se requiere la entrega de todos los productos incluidos en la promoción correspondiente.



La veracidad de la información proporcionada en la solicitud de devolución será de suma importancia durante el proceso, ya que no asumimos responsabilidad por información errónea y/o falsa.



Las personas que realizan el recojo del producto no se encuentran bajo ninguna circunstancia facultados para desarmar ni manipular el producto, su única función será la de recogerlo.

Derechos y Garantías

Todos nuestros productos tienen garantía, pero dependerá del tipo de producto los años de garantía. Las condiciones de la garantía convencional del producto adquirido las establece LGEPR y puedes encontrarlas en un folleto que se entrega junto al producto dentro de su caja. También puedes encontrar la garantía de nuestros productos a través de la página web https://www.lg.com/pe/soporte/garantia.



Si el producto presenta alguna falla o defecto de fábrica o ha sido entregado sin la totalidad de las piezas y/o accesorios, por favor contactar lo antes posible con nuestro servicio técnico al número 0-800-1-2424 desde teléfonos fijos o móviles (llamada gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) de lunes a sábado de 8 a 18hs. También puedes contactar a la marca a través de la página web https://www.lg.com/pe/soporte.



Todo producto que presente alguna falla deberá ser revisado por el personal técnico autorizado de LGEPR. La garantía queda sin efecto si: se determina, después de revisión técnica, que la falla del producto es por mal uso o intervención de terceros o por todo aquello descrito en la póliza de garantía del producto mismo. Para hacer uso de la garantía se debe presentar el documento de compra.



LGEPR no está obligado a cambiar, reemplazar o reembolsar dinero por causas ajenas atribuibles al cliente conforme al Certificado de Garantía de LGEPR. Los productos disponibles para la venta en el SITIO están destinados para un uso doméstico. La garantía del producto es válida siempre y cuando el uso del producto sea doméstico, por lo que los productos destinados a usos comerciales, industriales u otros usos se encuentran excluidos de la garantía que otorga LGEPR.



En caso el cliente desee adquirir un producto para uso comercial, industrial u otros, deberá de consultar con el equipo de servicio técnico LG la información referente al tiempo de garantía y el costo relacionado al mismo.

Comprobante de Pago: Boleta o Factura

El cliente deberá indicar correctamente el tipo de documento electrónico que solicitará como comprobante de pago de su compra, ya que de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT (RCP) y al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias (TUO del IGV), se concluye:



“No existe ningún procedimiento vigente que permita el canje de boletas de venta por facturas, más aún las notas de crédito no se encuentran previstas para modificar al adquirente o cliente que figura en el comprobante de pago original”.



Al aceptar estos términos y condiciones, el cliente autoriza a LGEPR que envíe el comprobante electrónico al correo electrónico consignado en el proceso de compra. Una vez emitido el comprobante de pago electrónico solicitado, LGEPR no aceptará ni efectuará ningún tipo modificación ni , anulación del comprobante electrónico de venta emitido a menos que el mismo se haya registrado con información errada por un error atribuible a LGEPR.En caso de requerir mayor información respecto al procedimiento para seleccionar el tipo de comprobante electrónico a solicitar y/o confirmar si registro su compra con el comprobante electrónico requerido, puede comunicarse a nuestros canales de atención vía mail a tiendaonlineperu@lge.com y/o a nuestro call center al 0-800-1-2424 (Llamada gratuita) – Opción 2 en donde se le brindara la asistencia necesaria.

Requerimientos y Condiciones Servicio de Instalación

LGEPR no brinda el servicio de instalación de ninguno de los productos ofrecidos en el SITIO.



Es obligación del cliente solicitar asistencia que resulte necesaria para llevar acabo la instalación del producto adquirido en el SITIO con el proveedor de su preferencia.



LGEPR no asume ninguna responsabilidad por una mala instalación y/o daño del producto realizado por el cliente y/o por los terceros contratados por este. La responsabilidad referente a un mal uso y/o mala instalación del producto es asumida íntegramente por el cliente una vez que el producto es entregado, momento en el cual finaliza el proceso de compra en el SITIO.



A solicitud del cliente, LGEPR podrá compartir información de Personal técnico y/o Centros de Atención Especializados que brindan los servicios de instalación para estos productos siendo obligación del cliente contactar y contratar directamente a estos terceros.



LGEPR no mantiene vínculo contractual de ningún tipo con el Personal técnico y/o Centros de Atención Especializados cuya información podrá compartir al cliente, siendo dicho servicio prestado de forma particular por el proveedor elegido por el cliente.



Las guías de uso y Manuales de Usuario de todos los productos ofrecidos por LGEPR en el SITIO están a disposición de los usuarios, clientes y público en general. Los mismos se pueden encontrar en la sección SOPORTE de cada producto publicado.

Requerimientos y Condiciones del Servicio de Instalación Premium

Los servicios de instalación premium solo estarán disponibles para los productos que indiquen dicho beneficio en la descripción, imagen y/o promoción del producto.Todos los productos publicados en LG.com no cuentan con instalación premium. El cliente deberá de contactarse con el servicio técnico LG a los números 0-800-1-2424 desde teléfonos fijos o móviles (llamada gratuita) o al (01)418-0900 (con costo) y al WhatsApp número (+51)946213923 para solicitar y coordinar la fecha de servicio.El personal de transporte no realiza la instalación premium de productos. El servicio de instalación Premium está a cargo de nuestros centros de servicio autorizados y se deben programar una vez el cliente ha recibido el producto.

Para Televisores

El servicio se ofrece solo una vez, dentro del mes en el que se efectuó la compra.

Instalaciones en Rack a alturas de 1.80m máximo, solo en pared, no en techo, por motivos de seguridad. (No todos los productos incluyen Rack)

No se realizan instalaciones en muebles.

En caso el cliente no se encuentra en el lugar de instalación, el técnico sólo podrá esperarlo 10 minutos. Trascurrido ese periodo de tiempo, el técnico procederá a retirarse. En este caso, el cliente deberá contactarse con LGEPR para coordinar una nueva instalación. Sólo se podrán agendar un máximo de dos (2) fechas de instalación gratuitas.

El lugar donde se efectuará la instalación debe contar con las instalaciones eléctricas y sanitarias adecuadas que permitan efectuarla; caso contrario la instalación no se realizará. El servicio de instalación no incluye la realización de trabajo y/o adaptación alguna.

Para Lavadoras, Secadoras y Refrigeradoras

El servicio se ofrece solo una única vez dentro del periodo de garantía.

Se incluye el retiro del producto nuevo de su caja.

Es posible la desinstalación del producto REF (Refrigeradoras) o WM (Lavadoras) antiguo que esté instalado en el lugar de instalación. No se incluye el retiro del producto antiguo del inmueble donde se realizará la instalación.

Se evalúa, verifica y valida la seguridad antes de la instalación (instalaciones de agua, ventilación, electricidad, etc).

El cliente deberá contar con tomacorrientes disponibles: toma corriente redondo con tierra, según Norma técnica Peruana.

El cliente deberá contar con caño jardinero de 3/4 pulgadas para la conexión de agua. Más información.

Para REF SBS (Refrigeradora Side by Side) el servicio incluye el desmontaje y montaje de puertas de ser necesario.

En caso el cliente no se encuentra en el lugar de instalación, el técnico sólo podrá esperarlo 10 minutos. Trascurrido ese periodo de tiempo, el técnico procederá a retirarse. En este caso, el cliente deberá contactarse con LGEPR para coordinar una nueva instalación.



LGEPR ofrece a sus clientes el servicio de instalación gratuita para algunos de sus productos. Los productos y modelos que incluyen este servicio se detallan a continuación:

Lavaseca, lavadora y/o secadora LG

Instalación gratis



TwinWash – Modelos: WD12BVC2S6C + WT2BM, WD22VV2S6+ WD100CV, WD12VVC3S6C + WT2VM, WD12BVC2S6C + WT2BM, WD10WVC4S6 + WT2WM, WM10WVC4S6 + WT2WM, WD20VV2S6+ WD100CV



LavaSecas – Modelos: F2213VRDSTT, WD22BV2S6, WD22VV2S6, WD20VV2S6, WD15EG2S, WD12BVC2S6C, WD12VVC3S6C, WD10WVC4S6, F2011VRDS, F1508ERDS, F1107VRDSD



Lavadora – Modelo: WM10WVC4S6



Secadora – Modelo: DLE2000EKS

Refrigeradoras LG

Servicio de instalación gratuito a punto de agua (automático)



Modelos seleccionados: GM84SXD, LM85SXD, LM78SXT, LM57SDT, LS74SDN, LS63SPGK



Servicio de desmontaje de puertas



Modelos seleccionados: LS65SXT, LS65SXN, GS65SDPN y GS65SPPN

Campanas LG

Servicio de instalación gratuito (solo si se adquiere junto con una cocina LG)



Modelo seleccionado: HCEZ3605S

Televisores LG

Servicio de instalación y configuración básica gratis para la Línea de Productos OLED, NanoCell de más de 55’’ y UHD de más de 85’’.



Modelos seleccionados: 77OLEDGX, 65OLEDGX, 65OLEDCX, 55OLEDCX, 75NANO95, 65NANO96, 86NANO90, 75NANO90, 65NANO86, 55NANO86, 86UN8000.Para cualquier duda acerca de horarios de atención, servicios de post venta y procesos de reparación, favor contactar con el servicio técnico LGEPR a los números 0-800-1-2424 desde teléfonos fijos o móviles (llamada gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) y al WhatsApp número +51946213923. También puedes contactar a la marca a través de la página web https://www.lg.com/pe/soporte.

Seguridad del Sitio

LGEPR mantiene altos estándares de seguridad en la compra de productos en virtud al uso de la tecnología SSL (Secure Sockets Layer) que asegura tanto la autenticidad del SITIO como el cifrado de toda la información que entregan los usuarios. En caso que se produzcan dificultades que impidan o retarden la compra de productos, LGEPR adoptará las medidas necesarias, de acuerdo a los medios tecnológicos disponibles, a efectos de normalizar la continuidad y normal funcionamiento del SITIO.

Fuerza Mayor

LGEPR no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud de estos Términos y Condiciones, cuando ello sea causado por un hecho que escape de su control, caso fortuito, hecho determinante de terceros o fuerza mayor.



De darse alguno de los eventos antes referidos que afecten el cumplimiento de las obligaciones de LGEPR, las obligaciones pactadas y plazos serán automáticamente suspendidos hasta la culminación de los hechos. Una vez superado el evento los plazos continuarán con su cómputo