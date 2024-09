Términos y Condiciones

Una vez realizada la validación de datos y confirmación de stock, será procesado el pedido en el centro logístico de LGEPR, quienes gestionarán y coordinarán la entrega de acuerdo con las condiciones informadas. Al llegar el producto, el cliente deberá necesariamente por su cuenta y responsabilidad verificar que el producto se encuentre dentro de una caja cerrada, y que tanto la misma como el producto no presente roturas, golpes o abolladuras. Una vez efectuada la verificación, se entiende que la entrega se realiza a satisfacción y conformidad del cliente, por lo que deberá proceder a la firma del documento que acompaña el despacho.



En caso no exista conformidad con la entrega, el cliente debe claramente escribir sobre el documento de entrega el motivo del rechazo y/o comunicarse con Servicio al cliente de la Tienda online LGEPR (tiendaonlineperu@lge.com) para gestionar la cancelación del pedido e iniciar el proceso de devolución del dinero, en caso proceda a anular su compra. LGEPR no realiza cambios de producto no recibidos. La disconformidad en la entrega debe ser comunicada a nuestro Servicio al Cliente en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la visita de entrega. Posterior a este plazo, se entiende que la entrega se hizo de manera correcta, siempre y cuando no se haya comunicada una disconformidad previamente por otro canal de atención.



Por motivos de seguridad, el adquirente o la persona autorizada a recibir el producto deberá de identificarse utilizando el documento de identidad registrado al momento de la compra y/o compartido con LGEPR para realizar la entrega del producto. El personal encargado de la entrega deberá de documentar y compartir con LGEPR la conformidad del cliente en la entrega del producto. El cliente estará brindando su conformidad al firmar la guía de entrega y registrando en los sustentos probatorios su Nombre Completo, Firma, Fecha de entrega así como el tipo y número de documento de identidad. En caso el adquirente o la persona autorizada a recibir del producto se negase a brindar el sustento probatorio que acredite la conformidad de la entrega y recepción del producto, LGEPR tiene el derecho a cancelar la entrega del producto, a menos que la no conformidad se deba a una causa atribuible a LGEPR.



Si el usuario desea cambiar la dirección de entrega a una diferente de la estipulada inicialmente, deberá de solicitar la anulación del despacho antes de ser informado de la programación del mismo. En ese caso, deberá de pagar el costo por el nuevo envío. No hay devolución del dinero pagado por el despacho anulado, ni tampoco se tomará el dinero por el despacho anulado como pago a cuenta.



El servicio de despacho se realizara de forma regular los días lunes a sábado de 08:00 am hasta las 08:00 pm en la dirección que el usuario registre al momento de la compra conforme a los plazos informados al momento de realizar la compra. Al momento de la programación del despacho, se informará el día y el rango de horas en que se efectuará la entrega del producto. El tiempo de espera en el punto de entrega será de máximo 10 minutos, esto aplica desde la llegada al punto y anuncio hasta que el cliente contesta e indica que se dé inicio a la entrega del producto.

Pedidos para Lima y Callao, realizados de Lunes a viernes antes de las 11:00 a.m. en LG.COM/pe, cuentan con el beneficio de entregas en 24 horas. Puesto que la hora mencionada es cuando se da el corte de programación para el día siguiente.

Cuando no se logre concretar la entrega en la dirección informada por el cliente por causa atribuible al cliente, se procederá a dejar constancia de no haber podido realizar la entrega indicando el motivo de la misma. En ese caso, LGEPR se comunicará con el cliente para coordinar una nueva fecha y rango de horas a efectos de realizar la entrega. Si por causa atribuible al cliente no se puede realizar la entrega en la segunda fecha, el cliente deberá comunicarse con LGRP y coordinar una tercera fecha para la entrega, previo pago del costo de envío correspondiente. El servicio de entrega regular que brinda LGEPRR solo estipula un máximo de dos (2) visitas programadas, cualquier visita adicional tendrá un costo que el cliente deberá asumir.



LGEPR generará un enlace de pago al Cliente con el valor de costos de envío. El cliente deberá finalizar la transacción de pago para continuar con el proceso de entrega del producto.



El Usuario no podrá anular la compra ni devolver el producto cuando la entrega no se ha podido realizar por causa atribuible a este.



Es responsabilidad del usuario ingresar datos correctos y completos en su compra, para que la entrega se pueda realizar de forma oportuna en la dirección programada. En caso se presente algún error en la dirección ingresada por el usuario que impida que se realice la entrega del producto, LGEPR se comunicará con el cliente y coordinará una nueva fecha y rango de horas para realizar la entrega. El costo por la segunda fecha de entrega deberá ser asumido por el cliente.



LGEPR no se encuentra en la obligación de realizar la entrega de productos en un nivel superior a un 1° piso sin una coordinación previa con el Usuario. De no existir una coordinación previa, el servicio de entrega se realizara en el 1° Piso. De igual forma, la entrega de productos por escaleras se realizara solo hasta un 5° Piso. El cliente debe realizar la coordinación con LGEPR comunicándose previamente a la entrega con nuestros canales de atención telefónica llamando al 0-800-1-2424 (llamada Gratuita) o al (01) 418-0900 (con costo) – Opción 2 o al correo electrónico tiendaonlineperu@lge.com detallando su solicitud.



En caso el cliente desee la entrega en un piso superior al máximo permitido, por normativas locales, el local y/o vivienda donde se realizara la entrega deberá contar con ascensor para el traslado del producto. Si el local y/o vivienda no cuenta con un ascensor para el traslado del producto a un piso superior al 5° Piso, LGEPR está facultado a dejar el producto en el piso máximo previamente detallado, o por su defecto, en un piso inferior determinado por el Usuario.



El Usuario debe asegurarse que las dimensiones de los productos y sus contenedores (cajas, empaques, envoltorios) van a poder ingresar, atravesar y/o transitar por puertas, escaleras, pasillos, corredores, ascensores, entradas y/o cualquier otra área o zona que deba recorrerse para poder llegar al punto de entrega previamente informado. En ese sentido, se deja constancia que el servicio de entrega no incluye manipular, desinstalar, instar, armar y/o desarmar puertas, ventanas, rejas, muebles, y/o cualquier otra elemento, valerse de cuerdas y/o herramientas para subir o bajar productos. Es responsabilidad del cliente que el inmueble donde se efectuará la entrega del producto cuenta con las condiciones necesarias que permitan el libre tránsito y la manipulación del producto a ser entregado. En caso que LGEPR verifique que el inmueble no reúne las condiciones para realizar la entrega procederá a dejar el producto en la primera puerta de ingreso al lugar donde se encuentra el domicilio. Tampoco incluye realizar la limpieza, despeje o retiro de otros artefactos que se pudieran encontrar en el interior del espacio destinado por el cliente para la colocación del producto, ni ningún tipo de instalación o conexión para su funcionamiento. No se hace ningún tipo de entrega de producto a través de accesos por escaleras de caracol. El personal encargado de la entrega de los productos no está autorizado a recibir dinero.