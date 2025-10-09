We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
維持適當的室內濕度對於舒適健康的居住空間相當重要。在冬天，暖氣系統常常會使空氣變得乾燥，導致呼吸不適和皮膚乾燥等問題。將濕度保持在 30-50% 的最佳範圍內，有助於預防這些問題，營造一個更健康、更宜人的室內環境。LG 了解濕度控制的重要性，並將創新的解決方案融入其產品中，讓健康與舒適無縫地融入日常生活。
為什麼在冬天室內濕度很重要?
冬天的暖氣不只帶來溫暖，同時也會使空氣乾燥，默默威脅著我們的舒適與健康。暖氣系統長時間運作會使空氣中的水分流失，進而引發許多問題，例如呼吸道、皮膚和眼睛變得乾燥、發炎。此外，在低濕度的環境中，我們的黏膜會變乾，影響「黏液纖毛清除」功能，增加罹患流感或一般感冒等空氣傳播疾病的機率。
*資料來源:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6561219/
為了因應這些問題，維持室內最佳濕度鄉東重要。我們可以透過使用加濕器、種植室內植物和限制過度通風來創造一個更健康、更舒適的室內環境，確保擁有一個愉快的冬季。
下表為冬季建議相對濕度的一般指南。
管理家中濕度的秘訣
考慮到家中濕度管理的重要性，我們準備了一些簡單的秘訣，讓您能透過除濕和加濕，來平衡室內濕度。
運用 LG HVAC 濕度控制，打造更健康的居家環境
LG HVAC 提供全方位的空調產品，幫助您有效管理空間濕度。
A. LG Multi V i
LG Multi V i 是高效的變頻多聯空調系統 (VRF)，具備先進功能，有效管理室內濕度，同時確保最佳的舒適度和能源效率。
|Multi V i 配備先進的感應器，可即時監測溫度和濕度，調整其加熱和冷卻輸出，以維持最佳的室內濕度。其除濕模式能有效去除空氣中多餘的水分，同時不過度冷卻空間，確保即使在最潮濕的季節也能感到舒適。
B. LG ERV (全熱交換器)
LG ERV 搭配直接膨脹盤管，具備加濕與除濕功能，無論外部天氣如何，都能讓您維持舒適的室內環境。不論您需要在潮濕季節減少多餘濕氣，或在寒冷月份為乾燥空氣增加水分，這都是需要精準控制溫度和濕度空間的理想解決方案。此外，為了提升便利性和準確性，LG ERV 設有控制面板，讓您輕鬆監測濕度，並調整設定以達到最佳的室內狀態。
*依各個國家實際銷售不同機型有不同功能，詳細請洽相關銷售人員
LG 的濕度控制系統提供均衡的室內環境，即使在最寒冷的月份也能提升舒適度與健康。這些解決方案的設計兼具效率與便利性，有助於維持最佳濕度，打造更健康、更宜人的生活或工作空間。
了解更多 LG HVAC
聯絡我們
如需更多資訊，請與我們聯絡，我們將盡快與您取得聯繫。