B. LG ERV (全熱交換器)

LG ERV 搭配直接膨脹盤管，具備加濕與除濕功能，無論外部天氣如何，都能讓您維持舒適的室內環境。不論您需要在潮濕季節減少多餘濕氣，或在寒冷月份為乾燥空氣增加水分，這都是需要精準控制溫度和濕度空間的理想解決方案。此外，為了提升便利性和準確性，LG ERV 設有控制面板，讓您輕鬆監測濕度，並調整設定以達到最佳的室內狀態。