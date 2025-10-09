從2025年1月1日起，美國 HVAC (暖通空調) 產業因新的環保法規而轉型。廣泛使用的冷媒 R-410A 已禁止用於新的住宅和輕型商用系統。

聯邦法規： 聯邦法規1)將在未來幾年內逐步減少氫氟碳化物 (HFC) 冷媒的使用。

R-454B 成為首選： R-454B 因其對環境的影響較低且製冷效果佳，已成為市場上的主要選擇。

R-32 亦受歡迎： 同時，R-32 等替代冷媒也越來越受歡迎。

本篇文章探討了 R-454B 的興起，以及HVAC專業人士需要了解的關鍵見解，同時也分析了 R-32 在轉向低 GWP（全球暖化潛勢）冷媒過程中的重要性。