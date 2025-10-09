We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
從2025年1月1日起，美國 HVAC (暖通空調) 產業因新的環保法規而轉型。廣泛使用的冷媒 R-410A 已禁止用於新的住宅和輕型商用系統。
聯邦法規： 聯邦法規1)將在未來幾年內逐步減少氫氟碳化物 (HFC) 冷媒的使用。
R-454B 成為首選： R-454B 因其對環境的影響較低且製冷效果佳，已成為市場上的主要選擇。
R-32 亦受歡迎： 同時，R-32 等替代冷媒也越來越受歡迎。
本篇文章探討了 R-454B 的興起，以及HVAC專業人士需要了解的關鍵見解，同時也分析了 R-32 在轉向低 GWP（全球暖化潛勢）冷媒過程中的重要性。
為什麼R-410A被取代?
R-410A 作為家用和小型商用空調及熱泵的首選冷媒，以其強效的製冷能力和不破壞臭氧層的特性取代了舊有的 R-22。截至2023年，R-410A 在全球冷媒市場中佔約40%，特別是在空調使用率高的美國和部分亞洲地區。然而，它高達2088 的全球暖化潛勢 (GWP)，對氣候造成危害，因此極需更環保的替代方案。
《美國創新與製造法案》(AIM Act) 要求在2036年前將氫氟碳化物 (HFC) 的使用量減少 85%，此法案目的是解決高 GWP 冷媒的問題，因為這些冷媒鎖住大氣熱量的能力遠高於二氧化碳2)。這項法規推動了冷媒的全面更換，雖然現有庫存仍可使用至 2025 年底，但 R-410A 已於2025年1月 1日起禁止用於新的系統。
R-454B 與 R-32 冷媒的比較
隨著美國暖通空調產業逐步淘汰 R-410A，兩種主要的替代冷媒脫穎而出：R-454B 和 R-32。這兩者都比 R-410A 在環保方面有顯著改善，但各自有獨特的特性和市場動態。
A. 環境影響比較
R-454B 的全球暖化潛勢 (GWP) 約為 466，而 R-32 的 GWP 為675。兩者都遠低於 R-410A 的2,088，因此是更永續的選擇。R-454B 是由 HFC 和 HFO 成分混合而成，而 R-32 則是純 HFC 冷媒。
B.安全等級
R-454B 和 R-32 都被認為是微可燃的，因此需要相似的安全措施，例如安裝洩漏偵測器和保持良好通風。然而，由於它們的化學成分不同，處理和維修方式也不完全一樣。
C.表現及效率
相比於 R-410A，R-32 具備更高的能源效率與更低的全球暖化潛勢 (GWP)，且製造成本和購買價格更低。而 R-454B 則能提供與 R-410A 相近的製冷效能與有效的系統相容性。
D. 美國市場的供應狀況
雖然 R-454B 作為 R-410A 的替代品備受關注，但 R-32 在供應和價格方面一直保持穩定。這使其成為暖通空調承包商和消費者在尋求比 R-410A 對環境影響更小、且供應可靠的冷媒時的實用選擇。
全球法規趨勢
美國從 R-410A 轉向 R-454B，反映出全球正朝著更具永續性的冷媒發展。如同《美國創新與製造法案》(AIM Act) 逐步減少氫氟碳化物 (HFC) 的使用，歐盟的 F-Gas 法規也已禁止在新系統中使用像 R-410A (全球暖化潛勢 GWP 2088) 這類高 GWP 冷媒。目前法規要求使用 GWP 低於 750 的替代品，例如 R-454B (GWP 約 466)、R-32 (GWP 675) 或 R-290 (丙烷，GWP 3)1)。
這項國際法規的一致性加速了整個產業的創新，並為低全球暖化潛勢 (GWP) 冷媒的生產創造了規模經濟效益。隨著全球各國政府更新安全規範以支持 R-454B 和 R-32 等 A2L 冷媒，製造商得以開發出能滿足多個地區標準的解決方案。
LG暖通空調的低GWP冷媒策略
隨著暖通空調產業轉向永續冷媒，LG 已將自己定位為低全球暖化潛勢 (GWP) 冷媒技術的領導者。LG 的前瞻性做法展現了其在應對全球市場的環境責任與法規遵循上的決心。
LG 積極為北美市場的變化做準備，展現了其在冷媒技術上的領導地位。為了符合美國供暖、製冷與空調工程師學會 (ASHRAE) 和美國保險商實驗室 (UL) 等機構即將實施的法規與關鍵標準，LG正在擴大其 R-32 產品線。這包括開發 R-32 VRF (變頻多聯空調)、變頻渦卷式冰水機 (ISC) 和熱泵等解決方案，以滿足市場需求。
LG 在預測法規變化和提供創新解決方案方面有著悠久的歷史，這使得 LG 能夠有效應對不斷變化的市場需求，確保客戶無論在何種區域冷媒法規下，都能獲得永續且高效能的暖通空調解決方案。
*產品和方案會因國家和銷售執行條件而異。
